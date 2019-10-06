Binlerce liralık Mandalorian replica kaskı karşınızda

Star Wars fırtınası kısa bir süre sonra hem sinemada hem de içerik platformlarında esmeye başlayacakken tematik ürünler tarafında ise adeta çılgınlık yaşanıyor. 900$’lık tencere setinden sonra şimdi de bir o kadar pahalı Mandalorian kaskı satışa çıktı.

Özel olarak hazırlandı

Star Wars The Mandalorian adındaki kask gerçek boyutlarda ve Disney+ platformunda yayınlanacak The Mandalorian dizisindeki ana karakterin giydiği ile birebir aynı. Kaskı Anovos firması üretiyor.

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Anovos firması popüler filmlerin kıyafetlerini veya maketlerini üretmesi ile ünlü. Star Lord’un ceketi veya Kaptan Amerika’nın üniforması birebir benziyor. Ayrıca Star Trek, Battlestar Galactica ve Ghostbusters filmlerinden de sayısız kıyafet ve model yer alıyor.

Mandalorian kaskı için firma şimdiye kadar en yoğun çabasını göstermiş. Disney tarafından verilen onay ile dizi için hazırlanan kask 3 boyutlu olarak taranmış ve ortaya 0.2 milimetre yanılma payı ile bu kask ortaya çıkmış. Ayrıca boyamalar da yine birebir aynı.

Star Wars The Mandalorian kaskı elbette giymek için değil daha çok hatıra anlamında kullanılacak. Ayrıca 650$ fiyatı onu daha çok zengin Star Wars hayranlarına özel yapıyor. Zaten firmanın tematik kıyafetleri genelde bu fiyat seviyesinde.