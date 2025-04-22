Lost'un yapımcısı Carlton Cuse, yeni bir Star Wars dizisi hazırlıyor

Carlton Cuse, Star Wars Diziini Nick Cuse ile Birlikte Hazırlıyor
Henüz hazırlık sürecinin ilk aşamasında olan bu dizi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak projenin başında Carlton Cuse'un olması merak uyandırıyor. J.J: Abrams ve Damon Lindelof ile birlikte Lost'ün yürütücü yapımcılığını üstlenen Cuse, daha sonra Bates Motel, Colony, Jack Ryan gibi görece başarılı dizilere de imza attı. Bu yüzden onun dâhiliyeti bu projeye dair de bir beklenti oluşturuyor.
Carlton Cuse bu projeyi kendisi gibi senarist olan oğlu Nick Cuse ile birlikte hazırlıyor. Nick Cuse de daha önce The Leftovers ve Watchmen gibi dizilerde senarist olarak görev almıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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