Lost'un yapımcısı Carlton Cuse, yeni bir Star Wars dizisi hazırlıyor

Tam Boyutta Gör 2021'den beri istisnasız her yıl yeni bir Star Wars dizisi yayınlayan Lucasfilm, son dönemde TV tarafında frene basmış durumda. Animasyon dizileri saymazsak bu yıl yeni bir dizi çıkarmayacak olan stüdyo, hazırlık aşamasındaki Star Wars dizilerinin sayısını da azalttı. Ancak bu, TV tarafında üretimin tamamen durduğu anlamına geliyor. Nitekim bugün yeni bir Star Wars projesi ortaya çıktı. Üstelik bu projeyi Lost'un başındaki isimlerden olan Carlton Cuse hazırlıyor.

Carlton Cuse, Star Wars Diziini Nick Cuse ile Birlikte Hazırlıyor

Henüz hazırlık sürecinin ilk aşamasında olan bu dizi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak projenin başında Carlton Cuse'un olması merak uyandırıyor. J.J: Abrams ve Damon Lindelof ile birlikte Lost'ün yürütücü yapımcılığını üstlenen Cuse, daha sonra Bates Motel, Colony, Jack Ryan gibi görece başarılı dizilere de imza attı. Bu yüzden onun dâhiliyeti bu projeye dair de bir beklenti oluşturuyor.

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Carlton Cuse bu projeyi kendisi gibi senarist olan oğlu Nick Cuse ile birlikte hazırlıyor. Nick Cuse de daha önce The Leftovers ve Watchmen gibi dizilerde senarist olarak görev almıştı.

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Lost'un yapımcısından yeni bir Star Wars dizisi geliyor