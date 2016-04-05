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BioPen: Ameliyat sırasında doku yazan 3D yazıcı

3 boyutlu yazıcıların sağlık alanına olan etkileri her geçen gün artıyor. Avustralyalı bilim insanları tarafından geliştirilen BioPen üç boyutlu yazıcı ameliyat sırasında doku üretimi yapacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geleceğin en önemli teknolojilerinden birisi olarak gösterilen 3 boyutlu yazıcılar sağlık alanında da çok önemli bir yere sahip olacağını daha önce birçok kez kanıtlamıştı. Şimdiyse BioPen isimli yeni bir cihaz yardımıyla artık doktorlar ameliyat sırasında kıkırdak doku üretebilecekler.

Avustralyalı bilim insanları tarafından geliştirilen BioPen, yazım sırasında hidrojel biyo-mürekkep ve kök hücrelerden faydalanıyor. Ameliyat sırasında kullanılmak için geliştirilen cihaz cerrahlara kıkırdak doku üretme fırsatı tanıyor. Cihazın özellikle ameliyat sırasında kullanılmasının sebebiyse her insanın farklı doku yapılarına sahip olması. Doktorlar genellikle ameliyattan önce hastanın kıkırdağının karakteristik yapılarını tahmin edemiyorlar.

ARC Centre of Excellence for Electromaterials Science (ACES) bilim insanları ve Melbourne'da bulunan St Vincent's Hastanesi'nin cerrahlarının iş birliğinde geliştirilen cihaz hakkında Prof Peter Choong,"Bu tür cihazların geliştirilmesi ancak bilim insanları ve klinisyenler arasındaki iş birliğiyle mümkün olabilir." ifadelerini kullanıyor.

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3D yazıcıların neler yapabileceğini tekrar gösteren BioPen'in ilk prototipinden oldukça başarılı sonuçlar da elde edildi. BioPen'in ürettiği hücrelerin hayatta kalma oranı %97 olarak ölçüldü. Kalem, uygulanabilirlik testlerinden başarılı sonuçlar almaya devam ettiği takdirde 3D yazıcılar ve sağlık alanlarında çok önemli bir yere sahip olacak.

Hafifliği, ergonomik yapısı ve sterilize edilebilirliğiyle de dikkat çeken BioPen'in yapımında da yine 3D yazıcılar kullanıldı. Avustralyalı araştırmacılar BioPen hakkındaki makaleyi Biofabrication üzerinden yayımladılar. Makaleye ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

http://www.engadget.com/2016/04/04/biopen-lets-doctors-3d-print-cartilage-during-surgery/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serafon 3 yıl
imkansızın sınırını denemeden imkanlıyı bilemezsin sözü ne kadar doğru! 3D yazıcılar başta zayıf bir fikir gibiydi ama bu gidişle vazgeçilmez bir enstrüman olacak!
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deoksiriboz1001 3 yıl
steril dokuyu o anda üretebiliyorsa işe yarayabilir gerçekten. greft, flap uygulamalarında kolaylık sağlar.
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