Bioshock serisinin ilk oyunu mobil cihazlar için geliyor

Geçtiğimiz ay yayımladığımız bir haberde 2K Games'in Bioshock serisinin ilk oyununu mobil cihazlar için yayımlamayı planladığından bahsetmiştik. Tahmin ettiğimiz üzere, serinin 2007 yılında yayımlanan ilk oyunu mobil cihazlar için duyuruldu.





iOS platformu için yayımlanacak olan Bioshock'ın mobil sürümü sayesinde Andrew Ryan'ın ütopik şehri Rapture'a yeniden konuk olacağız. Rapture'ın kasvetli atmosferini mobil cihazlar için hazırlanmış görseller eşliğinde sunacak olan iOS sürümünü sanal butonlar veya kontrolcü yardımıyla kontrol edebileceğiz.





İçerisinde herhangi bir uygulama içi satışın yer alamayacağı bu FPS oyununu belirli bir miktar para ödeyerek satın alabileceğiz. Bu miktar henüz belli olamasa da, oyunun yaz bitmeden Appstore'daki yerini alması bekleniyor.

Bioshock'un iOS sürümünün; iPad Air, iPad Mini 2, iPad 4, iPhone 5s, iPhone 5c ve iPhone 5 üzerinde çalışacağını da belirtelim. Aşağıda yer alan oynanış videosu Bioshock'un mobil sürümünü deneme fırsatı bulan appspy.com tarafından yayımlanmıştır.