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Bioshock serisinin ilk oyunu mobil cihazlar için geliyor

4 yıl
681
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18
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Bioshock serisinin ilk oyunu mobil cihazlar için geliyor
Geçtiğimiz ay yayımladığımız bir haberde 2K Games'in Bioshock serisinin ilk oyununu mobil cihazlar için yayımlamayı planladığından bahsetmiştik. Tahmin ettiğimiz üzere, serinin 2007 yılında yayımlanan ilk oyunu mobil cihazlar için duyuruldu.

iOS platformu için yayımlanacak olan Bioshock'ın mobil sürümü sayesinde Andrew Ryan'ın ütopik şehri Rapture'a yeniden konuk olacağız. Rapture'ın kasvetli atmosferini mobil cihazlar için hazırlanmış görseller eşliğinde sunacak olan iOS sürümünü sanal butonlar veya kontrolcü yardımıyla kontrol edebileceğiz.

İçerisinde herhangi bir uygulama içi satışın yer alamayacağı bu FPS oyununu belirli bir miktar para ödeyerek satın alabileceğiz. Bu miktar henüz belli olamasa da, oyunun yaz bitmeden Appstore'daki yerini alması bekleniyor.
Bioshock'un iOS sürümünün; iPad Air, iPad Mini 2, iPad 4, iPhone 5s, iPhone 5c ve iPhone 5 üzerinde çalışacağını da belirtelim. Aşağıda yer alan oynanış videosu Bioshock'un mobil sürümünü deneme fırsatı bulan appspy.com tarafından yayımlanmıştır.

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MrKemal17 4 yıl en beğenilen
Play Store'ada bekleriz.
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DH Misafiri 3 yıl
Her konsol kalitesindeki oyun gibi bu da Android'e yok.
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deadric 4 yıl
Telefonla oynanacak oyunlar bunlar değil bana göre. Eskilerden commandos, fallout tarzı oyunlar telefon için daha uygun. Bu oyunlar ne kadar güzel olsa da ben ekrana dokunarak kontrol edemiyorum. Klavye mouse iyidir.
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SteveMeade 4 yıl
İnş cnm
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Allons-y 4 yıl
Grafikler epey kırpılmış konsol ve PC'lerde ki aynı görüntüleri bekleyen arkadaşlar hayal kırıklığına uğrayabilirler
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Yusufigit 4 yıl Allons-y
Allons-y
Grafikler epey kırpılmış konsol ve PC'lerde ki aynı görüntüleri bekleyen arkadaşlar hayal kırıklığına uğrayabilirler

Beklenenin aklına şaşarım zaten.
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Prequel 4 yıl
Android'e de çıksın da tekrar oynama sebebim olsun. Tabletimde oynamayı çok isterim.
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OldGamers86 4 yıl
Bu oyunu bu şekilde oynamak heycan verici olacaktır.
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Gece772 4 yıl
İphone için geliyor ?
Androit için ne zaman çıkar ?
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BekirTemel 4 yıl
Yavaştan ip4-4s ipad 3 tam anlamıyla yok sayılmaya başlandı sanırım,ömürleri tamamlanmış.
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erdm6 4 yıl
Iphone 4s de çalışmayacak mı yoksa belirtmeyi mi unuttular?
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MAVİT 4 yıl erdm6
erdm6

Iphone 4s de çalışmayacak mı yoksa belirtmeyi mi unuttular?

Oyun, çalışmak için yukarıda cihazlara ihtiyaç duyacak. Herhangi bir yanlışlık ya da eksiklik bulunmamakta.
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MrKemal17 4 yıl en beğenilen
Play Store'ada bekleriz.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
PS,Xbox ve mobile platformlar bu hızda devan ederse pc için oyun devirinin sonu yakındır
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