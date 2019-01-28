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Bioware, “Anthem” VIP demosu hatalarını gidermeye başladı

Anthem'in VIP demosu 25-27 Ocak tarihlerinde erişime açıldı. Ancak demo birçok sorunu da beraberinde getirdi. Sorunları gidermeye başlayan Bioware, açık demo için daha az sorun öngörüyor.
3 ay
2,3b
1
5
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Bioware, “Anthem” VIP demosu hatalarını gidermeye başladı
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Bioware’in Anthem VIP demosu yayınlandığı gibi maalesef sorunları da beraberinde getirdi. Oyuna girilebilse dahi sık sık yaşanan bağlantı sorunları ve bitmek bilmeyen yükleme süreleri oyuncuların tepkisine neden oldu.

Tüm bu tepkiler ses getirmiş olacak ki Bioware’den Chad Robinson, stüdyonun kronik sorunları gidermeye başladığını duyurdu. Açıklamada; bağlantı sorunları kapsamında karşılaşılan problemlere çözüm üretilmeye devam edildiği belirtilirken, bazı bağlantı sorunları için açık demonun beklenmesi gerektiği ifade edilmiş. Benzer şekilde, ön sipariş özellikleri (perks) ve demoya erişim tarzı kendine özgü kombinasyonların da oyuna girişi engellediğinin bilindiği ve bu sorunların da birçoğunun giderildiği vurgulanmış. Robertson, sonsuz yükleme sorununun ise çözümünün zor olduğunu ve VIP hafta sonu sona ermeden duruma müdahale edilemeyebileceğini belirtmiş.

Açık demo daha sorunsuz olacak

Bioware, yaşanan sorunların telafisi maksadıyla VIP demosunu oynayan herkese birer karakter kostümü vereceğini ifade ediyor.

Şirket tarafından sorunlar üzerine gidildiği yönünde yapılan açıklamalar, 1-3 Şubat arası tüm oyuncuların ulaşabileceği Anthem’in açık demosunda daha az sorunla karşılaşılabileceği anlamı taşıyor olabilir.


https://www.engadget.com/2019/01/27/bioware-addresses-anthem-vip-demo-glitches/ Yorum Yaz
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BoRriZ 3 ay
PS4 ön sipariş almıştım. heyecanla vip demo adını verdikleri ancak herkesin beleşe kod bularak oyuna girebildiği bir demo gördük. buna rağmen ben 3 gün boyunca 1 kez olsun loading ekranı geçemedim. benim gibi birçok insan reddit ve twitter da isyan ettiler. vip demo diyorlar ancak halen beta gibi test edilmesi çok saçma. free demo'ya da giremezsem önsipariş felan iptal edicem. ucuzlayana kadar da 3-5 ay oynamam.
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Samura ii 3 ay
enes server'a bağlanmadığını söylüyordu
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WmGMD 3 ay
Sonsuz yükleme süresi mevzusu cidden sonsuz bırakıp dışarı çıktım cips kola aldım geldim açılmamıştı dedim bir de duş alayım hala açılmamıştı sinirlenip sildim. 40 gb indirip 1 saat oynayabildim oyunu.
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catastrop 3 ay WmGMD
Onun bir çözümü vardı, yükleme ekranında takıldığında oyunu kapatıp bir daha açıyordun girdiğinde yarı kalan expedition'dan devam et seçeneği çıkıyordu ve oyuna girebiliyorun.
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