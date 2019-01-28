Bioware, “Anthem” VIP demosu hatalarını gidermeye başladı

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Bioware’in Anthem VIP demosu yayınlandığı gibi maalesef sorunları da beraberinde getirdi. Oyuna girilebilse dahi sık sık yaşanan bağlantı sorunları ve bitmek bilmeyen yükleme süreleri oyuncuların tepkisine neden oldu.

Tüm bu tepkiler ses getirmiş olacak ki Bioware’den Chad Robinson, stüdyonun kronik sorunları gidermeye başladığını duyurdu. Açıklamada; bağlantı sorunları kapsamında karşılaşılan problemlere çözüm üretilmeye devam edildiği belirtilirken, bazı bağlantı sorunları için açık demonun beklenmesi gerektiği ifade edilmiş. Benzer şekilde, ön sipariş özellikleri (perks) ve demoya erişim tarzı kendine özgü kombinasyonların da oyuna girişi engellediğinin bilindiği ve bu sorunların da birçoğunun giderildiği vurgulanmış. Robertson, sonsuz yükleme sorununun ise çözümünün zor olduğunu ve VIP hafta sonu sona ermeden duruma müdahale edilemeyebileceğini belirtmiş.

Açık demo daha sorunsuz olacak

Bioware, yaşanan sorunların telafisi maksadıyla VIP demosunu oynayan herkese birer karakter kostümü vereceğini ifade ediyor.

Şirket tarafından sorunlar üzerine gidildiği yönünde yapılan açıklamalar, 1-3 Şubat arası tüm oyuncuların ulaşabileceği Anthem’in açık demosunda daha az sorunla karşılaşılabileceği anlamı taşıyor olabilir.

https://www.engadget.com/2019/01/27/bioware-addresses-anthem-vip-demo-glitches/