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    PS5 emülatörleri ilk meyvesini verdi: İlk kez bir oyun PC’de çalıştırıldı

    PlayStation 5 emülatörlerinde önemli bir eşik aşıldı. Geliştirme aşamasındaki emülatörler ilk ticari oyunu çalıştırırken bazı PS5 yapımları da yükleme ekranına kadar ulaşmayı başardı.

    PS5 emülatörü ile ilk kez bir oyun PC'de çalıştırıldı Tam Boyutta Gör
    PlayStation 5 oyunlarını bilgisayarda çalıştırmayı hedefleyen emülatör projelerinde dikkat çekici ilerlemeler kaydediliyor. Henüz ticari AAA yapımları oynatabilecek seviyeye ulaşılmasa da üç farklı PS5 emülatörü düzenli olarak geliştirilmeye devam ediyor. İlk ticari oyunların çalıştırılmasıyla da önemli bir teknik eşik aşılmış durumda.

    PS4 başarısı PS5 çalışmalarına zemin hazırladı

    PlayStation 5 emülasyonu henüz yolun başında olsa da önceki nesilde önemli ilerlemeler kaydedildi. Özellikle shadPS4 projesi sayesinde yüzlerce PlayStation 4 oyunu açılabilir hale gelirken oynanabilir oyun sayısı da sürekli artıyor. Bir dönem ciddi grafik sorunları yaşayan Bloodborne gibi PlayStation'a özel yapımlar bile bugün büyük ölçüde oynanabiliyor.

    Buna karşın PS4 emülasyonu bile henüz tamamlanmış sayılmıyor. Mevcut durumda PS4 oyunlarının yaklaşık yüzde 15'i tamamen oynanabilir durumda. Bu tablo, PlayStation 5 emülasyonunun teknik açıdan çok daha zorlu bir süreç olacağını gösteriyor.

    SharpEMU ilk ticari PS5 oyununu çalıştırdı

    Şu anda en dikkat çeken projelerin başında SharpEMU geliyor. C# diliyle geliştirilen emülatör, PS5 çalıştırılabilir dosyalarını yükleyebiliyor, işlemcinin yerel komutlarını çalıştırabiliyor, sistem modüllerini açabiliyor ve temel shader ile görüntü çıkışı desteği sunabiliyor. Projenin ana geliştirme platformu Windows.

    İlk sürümlerde yalnızca Demon's Souls Remake yükleme ekranına kadar açılabilirken son geliştirmelerle birlikte Dreaming Sarah isimli 2D bulmaca-platform oyunu grafikler ve dokular doğru şekilde işlenerek çalıştırılmayı başardı. Bu gelişme, bir ticari PS5 oyununun ilk kez görüntü oluşturacak şekilde çalıştırılması açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

    PS5 emülatörü ile ilk kez bir oyun PC'de çalıştırıldı Tam Boyutta Gör
    SharpEMU ayrıca Silent Hill: The Short Message oyununu açılış logoları ve uyarı ekranlarına kadar ilerleyebiliyor. Ayrıca Demon's Souls Remake ilk video karesini oluşturup video döngüsüne girebiliyor. Ancak bunların hiçbiri, oyunun oynanabilir olduğu anlamına gelmiyor.

    Kyty ve RPCSX de geliştirilmeye devam ediyor

    PS5 emülasyonu üzerinde çalışan bir diğer proje Kyty. Son resmi sürümü Ağustos 2022'de yayımlanan emülatör, mevcut haliyle basit PS4 oyunları ve PS5 homebrew yazılımlarını destekliyor. Son paylaşılan testlerde ise Silent Hill: The Short Message yükleme ekranına kadar başlatılabildi.

    Bir başka proje olan RPCSX ise hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 yazılımlarına odaklanıyor. Emülatör, PS5'in VSH sistem arayüzünü, güvenli mod (Safe Mode) ve test örneklerini başlatabiliyor. Geliştiriciler ayrıca ses çıkışı ve oyun kolu desteğinin çalıştığını bildiriyor. Sistem arayüzü üzerinden PS5 oyunlarını başlatma özelliği üzerinde çalışmalar ise sürüyor.

    Büyük oyunlar için daha uzun bir yol var

    Kaydedilen ilerlemeye rağmen geliştiricilerin önceliği kararlı 3D görüntü oluşturmak ve sistem uyumluluğunu artırmak. Dreaming Sarah gibi küçük ölçekli yapımlar çalıştırılabilir hale gelmiş olsa da Astro Bot, Demon's Souls Remake ve Elden Ring gibi büyük bütçeli oyunlar henüz açılış veya video başlatma aşamasını geçemiyor.

    Dolayısıyla PS5 emülasyonu günlük kullanıcıların oyun oynayabileceği olgunluğa ulaşmış değil. Ancak son aylarda kaydedilen teknik ilerlemeler, PlayStation 5 emülasyonunun artık teorik bir fikir olmaktan çıkıp somut sonuçlar vermeye başladığını gösteriyor.

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    e devlet lütfen bir dosya yükleyiniz hatası fiat bravo 1.6 multijet cin nasıl çağrılır windows tarafından bulunamıyor ismi doğru yazdığınızdan emin olun hatası çözümü opel combo 1.7 dti alınır mı

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