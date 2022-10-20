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    Call of Duty: Modern Warfare II (PC) sistem gereksinimleri belli oldu

    Call of Duty: Modern Warfare II (PC) için beklenen sistem gereksinimleri yayımlandı. Elde edilen bilgilere göre 4 farklı bilgisayar konfigürasyonu mevcut. Serinin yeni oyunu 28 Ekim 2022'de gelecek.
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    Call of Duty Modern Warfare II Tam Boyutta Gör
    Call of Duty: Modern Warfare II isimli yeni yapım sistem gereksinimleri eşliğinde oyuncularla buluştu. Infinity Ward tarafından yapılan ilgili açıklamada 4K çözünürlük isteyen kişiler için de özel bir çalışma yapıldığı belirtildi.

     

    Call of Duty: Modern Warfare II sistem gereksinimleri

    Minimum

    • İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm)
    • İşlemci: Intel Core i3-6100, Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200
    • RAM: 8 GB
    • Depolama Alanı: En az 72 GB
    • Yüksek çözünürlüklü olan dokuları oyun içerisinde görmek için kullanılabilen ve isteğe bağlı olan disk alanı (Hi-rez Assets Cache): En fazla 32 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470
    • Ekran kartı belleği: 2 GB
    • Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

    Önerilen

    • İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm) veya Windows 11 (64 Bit → en son güncellenen sürüm)
    • İşlemci: Intel Core i5-6600K, Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400
    • RAM: 12 GB
    • Depolama Alanı: En az 72 GB
    • Yüksek çözünürlüklü olan dokuları oyun içerisinde görmek için kullanılabilen ve isteğe bağlı olan disk alanı (Hi-rez Assets Cache): En fazla 32 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
    • Ekran kartı belleği: 4 GB
    • Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1
    Call of Duty Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör

    Kompetitif (Yüksek FPS ve yüksek ekran yenileme hızı)

    • İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm) veya Windows 11 (64 Bit → en son güncellenen sürüm)
    • İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 1800X
    • RAM: 16 GB
    • Depolama Alanı: En az 72 GB
    • Yüksek çözünürlüklü olan dokuları oyun içerisinde görmek için kullanılabilen ve isteğe bağlı olan disk alanı (Hi-rez Assets Cache): En fazla 32 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060TI veya AMD Radeon RX 5700XT
    • Ekran kartı belleği: 8 GB
    • Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

    Ultra 4K

    • İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm) veya Windows 11 (64 Bit → en son güncellenen sürüm)
    • İşlemci: Intel Core i9-9900K veya AMD Ryzen 9 3900X
    • RAM: 16 GB
    • Depolama Alanı: En az 72 GB
    • Yüksek çözünürlüklü olan dokuları oyun içerisinde görmek için kullanılabilen ve isteğe bağlı olan disk alanı (Hi-rez Assets Cache): En fazla 64 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT
    • Ekran kartı belleği: 10 GB
    • Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

    Ön sipariş ve erken erişim konusunda bilgiler edinmek amacıyla Call of Duty'in İnternet sitesine "buradan" ulaşabilirsiniz. Bu oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One ve Xbox Series X/S için marketlerdeki yerini alacak.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/96386-call-duty-modern-warfare-ii-pc-system-requirements.html https://www.callofduty.com/blog/2022/10/call-of-duty-modern-warfare-II-specs-preloading-pc-trailer
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    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 11 saat önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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