Call of Duty: Modern Warfare II (PC) sistem gereksinimleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Call of Duty: Modern Warfare II isimli yeni yapım sistem gereksinimleri eşliğinde oyuncularla buluştu. Infinity Ward tarafından yapılan ilgili açıklamada 4K çözünürlük isteyen kişiler için de özel bir çalışma yapıldığı belirtildi.

Modern Warfare 2'den ilk fragman yayınlandı 4 ay önce eklendi

Call of Duty: Modern Warfare II sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm)

Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm) İşlemci: Intel Core i3-6100, Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-6100, Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: En az 72 GB

En az 72 GB Yüksek çözünürlüklü olan dokuları oyun içerisinde görmek için kullanılabilen ve isteğe bağlı olan disk alanı (Hi-rez Assets Cache): En fazla 32 GB

En fazla 32 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470 Ekran kartı belleği: 2 GB

2 GB Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm) veya Windows 11 (64 Bit → en son güncellenen sürüm)

Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm) veya Windows 11 (64 Bit → en son güncellenen sürüm) İşlemci: Intel Core i5-6600K, Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-6600K, Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400 RAM: 12 GB

12 GB Depolama Alanı: En az 72 GB

En az 72 GB Yüksek çözünürlüklü olan dokuları oyun içerisinde görmek için kullanılabilen ve isteğe bağlı olan disk alanı (Hi-rez Assets Cache): En fazla 32 GB

En fazla 32 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 Ekran kartı belleği: 4 GB

4 GB Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

Kompetitif (Yüksek FPS ve yüksek ekran yenileme hızı)

İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm) veya Windows 11 (64 Bit → en son güncellenen sürüm)

Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm) veya Windows 11 (64 Bit → en son güncellenen sürüm) İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 1800X

Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 1800X RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: En az 72 GB

En az 72 GB Yüksek çözünürlüklü olan dokuları oyun içerisinde görmek için kullanılabilen ve isteğe bağlı olan disk alanı (Hi-rez Assets Cache): En fazla 32 GB

En fazla 32 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060TI veya AMD Radeon RX 5700XT

NVIDIA GeForce RTX 3060TI veya AMD Radeon RX 5700XT Ekran kartı belleği: 8 GB

8 GB Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

Ultra 4K

İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm) veya Windows 11 (64 Bit → en son güncellenen sürüm)

Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm) veya Windows 11 (64 Bit → en son güncellenen sürüm) İşlemci: Intel Core i9-9900K veya AMD Ryzen 9 3900X

Intel Core i9-9900K veya AMD Ryzen 9 3900X RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: En az 72 GB

En az 72 GB Yüksek çözünürlüklü olan dokuları oyun içerisinde görmek için kullanılabilen ve isteğe bağlı olan disk alanı (Hi-rez Assets Cache): En fazla 64 GB

En fazla 64 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT

NVIDIA GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT Ekran kartı belleği: 10 GB

10 GB Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

Ön sipariş ve erken erişim konusunda bilgiler edinmek amacıyla Call of Duty'in İnternet sitesine "buradan" ulaşabilirsiniz. Bu oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One ve Xbox Series X/S için marketlerdeki yerini alacak.

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Call of Duty: Modern Warfare II sistem gereksinimleri belli oldu