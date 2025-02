BioWare kurucusundan EA açıklaması: “Kendinizi asmanıza yetecek kadar ip veriyorlar”

Tam Boyutta Gör BioWare'in kurucularından Greg Zeschuk, katıldığı bir podcast yayınında Electronic Arts (EA) bünyesinde çalışmanın nasıl bir deneyim olduğunu anlattı. Simon Parkin’in My Perfect Console adlı podcast’ine konuk olan Zeschuk, BioWare’in kuruluş sürecinden, EA çatısı altına girişlerine ve sonunda neden ayrıldığına kadar birçok konuya değindi.

Zeschuk, büyük oyun firmalarının temel amacının yaratıcı süreçten çok, var olan markaları sömürmek olduğunu savundu. “Büyük şirketler varlıkları sömürmek için var” diyen eski BioWare yöneticisi, özellikle Kuzey Amerika’daki büyük firmaların yeni oyunlar yaratmaktan çok, mevcut serileri en yüksek kâr getirecek şekilde yönettiklerini belirtti.

EA’in geliştiricilere özgürlük sunduğu iddiasına da eleştirel bir bakış getiren Zeschuk, "EA size kendinizi asmanız için yeteri kadar ip veriyor" diyerek, EA gibi devasa bir şirket altında çalışırken, geliştiricilerin belirli bir yapı içinde çalışmayı öğrenmeleri gerektiğini belirtti.

BioWare’in "düşüşü" EA yüzünden mi?

Tam Boyutta Gör BioWare'in 2007 yılında EA tarafından satın alınmasıyla birlikte, stüdyonun eski ruhunu kaybettiğini düşünen birçok oyuncu var. Ancak Zeschuk, bu görüşe tam olarak katılmadığını belirtti. EA bünyesine katıldıktan sonra Mass Effect ve Mass Effect 2 gibi büyük başarılar elde ettiklerini hatırlatan Zeschuk, kısa vadede herhangi bir düşüş yaşamadıklarını savundu.

Ancak BioWare’in kurucularından biri olarak, EA bünyesinde çalışmanın onun için uzun vadede tatmin edici olmadığını dile getirdi. "Ben oyun yapmayı seviyorum, sadece yönetmekten hoşlanmıyorum," diyen Zeschuk, girişimcilik ruhunun kaybolduğu bir ortamda çalışmanın zor olduğunu belirtirken nihayetinde bir noktada şirketten ayrılacağını anladığını söylüyor.

"EA’yı içeriden ele geçirmeyi planlıyorduk"

Zeschuk, EA bünyesindeki BioWare’de son olarak Star Wars the Old Republic ve Mass Effect 3’te çalışmıştı. “Star Wars the Old Republic'i yaparken iki buçuk yıl boyunca Austin'de yaşadım ve bunun tek yönlü bir yolculuk olduğunu biliyordum” diyen Zeschuk, oyunun devasa bir başarı elde etmesi halinde EA’yı içeriden ele geçirmeye çalışabileceklerini söyledi: "Eğer oyun yıllık 2 milyar dolarlık bir başarıya ulaşsaydı, Ray (Muzyka) ve ben, içeriden bir darbe yaparak EA’yi devralmaya çalışırdık.”

Ancak bu gerçekleşmedi ve Zeschuk, 2012 yılında BioWare’den ayrıldı. BioWare, günümüzde EA’nin en önemli stüdyolarından biri olmaya devam etse de, son yıllarda Anthem gibi projelerin başarısızlığı ve Dragon Age: Dreadwolf’un isteneni verememesi stüdyonun geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

