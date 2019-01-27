Türkiye, oyun sektöründe en hızlı büyüyen üçüncü pazar

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Meriç Eryürek, Türkiye'nin, oyun sektöründe bölgedeki en hızlı büyüyen üçüncü pazar konumunda olduğunu belirterek, "Pazar büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolar ve geçtiğimiz yıl pazar büyümesi yüzde 24,7 olarak ölçüldü. Yerli oyun firmaları dünya pazarında büyük başarılar elde ediyor." açıklamalarında bulundu.

Aynı zamanda Gaming İstanbul Marka ve Pazarlama Yöneticisi olan Eryürek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Z kuşağının gözlerini internet ve oyun dünyasında açtığını ifade ederek, oyun yazmak, tasarlamak ve geliştirmek gibi konuların onlar için çekici meslekler olduğunu belirtti.

Eryürek, oyun sektörünün dünyada 200 milyar dolar gelire yaklaştığına dikkati çekerek, gençlerin kariyer ve gelecek fırsatlarıyla dolu bu alana yönlendirilmesi ve oyun tasarlama, geliştirme ve pazarlama alanında eğitim almalarının sağlanması gerektiğini de vurguladı.

"Ülkemizde talep mobil oyunlara doğru evriliyor"

Fortnite'nin, 31 Ocak - 3 Şubat tarihlerinde Türkiye ve Avrupa'daki en büyük etkinliklerinden birinin Gaming İstanbul Fuarı'nda gerçekleştireceğini belirten Eryürek, "Firmalar tüketicinin ilgisini gördükçe bu etkinlikler de artacaktır ve bu da Türkiye'nin kazancı olacaktır. Tabii burada Fortnite'nin Türkiye ve Orta Doğu sorumlusunun bölgeyi çok iyi tanıyan bir Türk olmasının büyük payı var. Pek çok firma 'Acaba Türkiye'de ne yaparız?' diye düşünürken, yöneticileri Türk olan Riot Games, Epic Games, Netmarble, Ingame Group gibi firmalar doğru adımları hızla atabiliyor." ifadelerini kullandı.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-oyun-sektorunde-ucuncu-pazar-konumunda/1376053

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Eryürek, "Türkiye'deki talep mobil oyunlara doğru evriliyor. Gelecekte ise sanal gerçeklik konusundaki beklentinin artırılmış gerçeklikte görüleceğini ve artırılmış gerçekliğin büyük bir pazar payı edineceğini düşünüyorum." diye konuştu.