Türkiye, oyun sektöründe en hızlı büyüyen üçüncü pazar

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Meriç Eryürek, Türkiye'nin, oyun sektöründe bölgedeki en hızlı büyüyen üçüncü pazar konumunda olduğunu belirterek, "Pazar büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolar ve geçtiğimiz yıl pazar büyümesi yüzde 24,7 olarak ölçüldü. Yerli oyun firmaları dünya pazarında büyük başarılar elde ediyor." açıklamalarında bulundu.
Aynı zamanda Gaming İstanbul Marka ve Pazarlama Yöneticisi olan Eryürek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Z kuşağının gözlerini internet ve oyun dünyasında açtığını ifade ederek, oyun yazmak, tasarlamak ve geliştirmek gibi konuların onlar için çekici meslekler olduğunu belirtti.
Eryürek, oyun sektörünün dünyada 200 milyar dolar gelire yaklaştığına dikkati çekerek, gençlerin kariyer ve gelecek fırsatlarıyla dolu bu alana yönlendirilmesi ve oyun tasarlama, geliştirme ve pazarlama alanında eğitim almalarının sağlanması gerektiğini de vurguladı.
"Ülkemizde talep mobil oyunlara doğru evriliyor"
Fortnite'nin, 31 Ocak - 3 Şubat tarihlerinde Türkiye ve Avrupa'daki en büyük etkinliklerinden birinin Gaming İstanbul Fuarı'nda gerçekleştireceğini belirten Eryürek, "Firmalar tüketicinin ilgisini gördükçe bu etkinlikler de artacaktır ve bu da Türkiye'nin kazancı olacaktır. Tabii burada Fortnite'nin Türkiye ve Orta Doğu sorumlusunun bölgeyi çok iyi tanıyan bir Türk olmasının büyük payı var. Pek çok firma 'Acaba Türkiye'de ne yaparız?' diye düşünürken, yöneticileri Türk olan Riot Games, Epic Games, Netmarble, Ingame Group gibi firmalar doğru adımları hızla atabiliyor." ifadelerini kullandı.Eryürek, "Türkiye'deki talep mobil oyunlara doğru evriliyor. Gelecekte ise sanal gerçeklik konusundaki beklentinin artırılmış gerçeklikte görüleceğini ve artırılmış gerçekliğin büyük bir pazar payı edineceğini düşünüyorum." diye konuştu.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-oyun-sektorunde-ucuncu-pazar-konumunda/1376053 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Örnek olarak başlayayım Brezilya ülkesi
tr.wikipedia.org/... (pardon vpnsiz dns siz direk giremiyorduk değil mi?)
Son çıkan 5 oyundan 3'ü veya 4'ü kendi dilinde altyazı veya dublaj olarak çıkıyor. Neden acaba çok orjinal kullandıkları için mi? yoksa taleplerini firmalara ilettikleri için mi?
Son dönemlerde çıkmış veya çıkacak oyunlara örnek verelim.
Strange Brigade store.steampowered.com/... (Brezilya Portekizcesi ?)
Battlefield 5 origin.com/... Português (BR)
Mutant Year Zero: Road to Eden store.steampowered.com/... (Brezilya Portekizcesi ?)
Shadow of the Tomb Raider store.steampowered.com/... (Brezilya Portekizcesi ?)
Assassin's Creed® Odyssey store.steampowered.com/... (Brezilya Portekizcesi ?)
RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 store.steampowered.com/... (Brezilya Portekizcesi ?)
Metro Exodus store.steampowered.com/... (Brezilya Portekizcesi ?)
Onlar arkasına yaslanıp kendi dilinde oyun oynarken,bizlerde kavga etmekden başka birşey yapmayalım.Sesimizi duyurmadığımız sürece daha çokkkk türkçe oyun bekleriz...
Göstergeler milyon dolar ile ifade ediliyor. ortalama 50 milyon dolar maliyet 250 milyon TL yaptığına göre AAA oyun hayali kuranların bütün hayalleri suya düşüyor. Bireysel başarılarla 3-5 bir şeyler kazınıyor herkes. Bunun övünülecek bir tarafı yok. bu ülkede insanlar 250 milyon TL yi dev proje adı altında inşaata gömdüğü için hiçbir zaman hiçbir koşulda adam gibi AAA oyun çıkartamayacağız. Ancak şu olur herkes maaş almadan kendi topladığı bilgisayar ve orjinal yazılımlarıyla bir ortak ofiste katılımcı olarak yüzlerce kişi 2-3 yıl aç yaşamayı göze alır o zaman belki bir sonuç çıkar. Bunun haricinde bir şey beklemeyin
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