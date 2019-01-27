Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye, oyun sektöründe en hızlı büyüyen üçüncü pazar

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Eryürek "Türkiye, oyun sektöründe bölgedeki en hızlı büyüyen üçüncü pazar konumunda" açıklamalarında bulundu.
3 ay
4b
1
12
Oyunlar
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Meriç Eryürek, Türkiye'nin, oyun sektöründe bölgedeki en hızlı büyüyen üçüncü pazar konumunda olduğunu belirterek, "Pazar büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolar ve geçtiğimiz yıl pazar büyümesi yüzde 24,7 olarak ölçüldü. Yerli oyun firmaları dünya pazarında büyük başarılar elde ediyor." açıklamalarında bulundu.
Aynı zamanda Gaming İstanbul Marka ve Pazarlama Yöneticisi olan Eryürek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Z kuşağının gözlerini internet ve oyun dünyasında açtığını ifade ederek, oyun yazmak, tasarlamak ve geliştirmek gibi konuların onlar için çekici meslekler olduğunu belirtti.
Eryürek, oyun sektörünün dünyada 200 milyar dolar gelire yaklaştığına dikkati çekerek, gençlerin kariyer ve gelecek fırsatlarıyla dolu bu alana yönlendirilmesi ve oyun tasarlama, geliştirme ve pazarlama alanında eğitim almalarının sağlanması gerektiğini de vurguladı.

"Ülkemizde talep mobil oyunlara doğru evriliyor"

Fortnite'nin, 31 Ocak - 3 Şubat tarihlerinde Türkiye ve Avrupa'daki en büyük etkinliklerinden birinin Gaming İstanbul Fuarı'nda gerçekleştireceğini belirten Eryürek, "Firmalar tüketicinin ilgisini gördükçe bu etkinlikler de artacaktır ve bu da Türkiye'nin kazancı olacaktır. Tabii burada Fortnite'nin Türkiye ve Orta Doğu sorumlusunun bölgeyi çok iyi tanıyan bir Türk olmasının büyük payı var. Pek çok firma 'Acaba Türkiye'de ne yaparız?' diye düşünürken, yöneticileri Türk olan Riot Games, Epic Games, Netmarble, Ingame Group gibi firmalar doğru adımları hızla atabiliyor." ifadelerini kullandı.
Eryürek, "Türkiye'deki talep mobil oyunlara doğru evriliyor. Gelecekte ise sanal gerçeklik konusundaki beklentinin artırılmış gerçeklikte görüleceğini ve artırılmış gerçekliğin büyük bir pazar payı edineceğini düşünüyorum." diye konuştu.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-oyun-sektorunde-ucuncu-pazar-konumunda/1376053 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-44FF1132B 3 ay en beğenilen
çok hızlı büyüdüğümüz için oyun firmaları türkçeleştirmeye yetişemiyormuş ben öyle duydum
Yanıtla +48
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 ay
Büyüyen pazarla birlikte oyun fiyatlarıda yükseliyor. Ya bizi çok seviyorlar yada neyse bugün banlanmayayım. :D
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 3 ay
Büyüyen şey herhalde şey şey, pardon sektör değil oyun fiyatları olmasın... Öyle bir büyüyorki zevk alıyor çoğu kişi... Oooooh suyundan da koy misali... Habere bak çay demle... Gerçek dışı olayları izlediniz. Yine kandırıldık(mı) acaba ?!? :D
Büyüyen şey herhalde şey şey, pardon sektör değil oyun fiyatları olmasın... Öyle bir büyüyorki zevk alıyor çoğu kişi... Oooooh suyundan da koy misali... Habere ...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 ay
Hııı hııı o kadar çok büyüdük ki firmalar türkçe dil eklemek için yarışa girmiş durumdalar. Kusura bakmayında oyunlara türkçe dil eklenmediği sürece sektörde büyüdüğümüze inanmıyacağım.
Örnek olarak başlayayım Brezilya ülkesi
tr.wikipedia.org/... (pardon vpnsiz dns siz direk giremiyorduk değil mi?)
Son çıkan 5 oyundan 3'ü veya 4'ü kendi dilinde altyazı veya dublaj olarak çıkıyor. Neden acaba çok orjinal kullandıkları için mi? yoksa taleplerini firmalara ilettikleri için mi?
Son dönemlerde çıkmış veya çıkacak oyunlara örnek verelim.
Strange Brigade store.steampowered.com/... (Brezilya Portekizcesi ?)
Battlefield 5 origin.com/... Português (BR)
Mutant Year Zero: Road to Eden store.steampowered.com/... (Brezilya Portekizcesi ?)
Shadow of the Tomb Raider store.steampowered.com/... (Brezilya Portekizcesi ?)
Assassin's Creed® Odyssey store.steampowered.com/... (Brezilya Portekizcesi ?)
RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 store.steampowered.com/... (Brezilya Portekizcesi ?)
Metro Exodus store.steampowered.com/... (Brezilya Portekizcesi ?)
Onlar arkasına yaslanıp kendi dilinde oyun oynarken,bizlerde kavga etmekden başka birşey yapmayalım.Sesimizi duyurmadığımız sürece daha çokkkk türkçe oyun bekleriz...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 3 ay
Öyle hızlı büyüyoruz ki, oyunları karpuz gibi havada kapıyoruz. Mağazalarda oyun kalmadı, bize oyun yetiştiremiyorlar(!)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Orange dragon 3 ay
Bu sene zula çoluk çocuğun parasını iyi toplamış m&b de iyi satış yapmış kısa özet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vamp 3 ay
Oyun yazmak tasarlamak... Evet gençleri hayali..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Göstergeler milyon dolar ile ifade ediliyor. ortalama 50 milyon dolar maliyet 250 milyon TL yaptığına göre AAA oyun hayali kuranların bütün hayalleri suya düşüyor. Bireysel başarılarla 3-5 bir şeyler kazınıyor herkes. Bunun övünülecek bir tarafı yok. bu ülkede insanlar 250 milyon TL yi dev proje adı altında inşaata gömdüğü için hiçbir zaman hiçbir koşulda adam gibi AAA oyun çıkartamayacağız. Ancak şu olur herkes maaş almadan kendi topladığı bilgisayar ve orjinal yazılımlarıyla bir ortak ofiste katılımcı olarak yüzlerce kişi 2-3 yıl aç yaşamayı göze alır o zaman belki bir sonuç çıkar. Bunun haricinde bir şey beklemeyin
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 3 ay
Oyun sektörü ve orijinal satışlar büyüdükçe fiyat küçülecek diye kandırdılar bizi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 3 ay
Büyüyen şey herhalde şey şey, pardon sektör değil oyun fiyatları olmasın... Öyle bir büyüyorki zevk alıyor çoğu kişi... Oooooh suyundan da koy misali... Habere bak çay demle... Gerçek dışı olayları izlediniz. Yine kandırıldık(mı) acaba ?!? :D
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 3 ay
Büyüyen genel olarak f2p ve mobil tarafı ve bunların hepsi hali hazırda Türkçe zaten. AAA pazarının yeterince büyüdüğünü zannetmiyorum
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 3 ay
Haber yazisini bile okumadim. Triple A pazarina giremeyip dogru dürüst oyun sektörünün büyüdügünü söylemek. Elini o tasin altina sokamyiorlar bile. Haberi atlarken bile gözüme Free2play oyun sirketleri ilisti siz düsünün.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 3 ay mementopolis
triple a de m$b bannerlord var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-72BF5FF36 3 ay
evrim olmadığı için evrilemez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 ay
Büyüyen pazarla birlikte oyun fiyatlarıda yükseliyor. Ya bizi çok seviyorlar yada neyse bugün banlanmayayım. :D
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3968 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun, ekonomi ve
5 etiket daha türkiyede oyun sektörü oyun sektörü Oyunlar Yazılım Zeynep Yolcu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Samsung, paketleme yaparken çevre dostu malzemeler kullanacak 3 ay Redmi Note 7 modelinin 128 GB kapasiteli versiyonu bu hafta tanıtılabilir 3 ay Delikli ekranı saklamanın yolunu Oppo buldu 3 ay AMD üst yönetici kadrosunda büyük değişim 3 ay Dubai polisinin hidrojen destekli Drone’u 3 saat havada kalabiliyor 3 ay G.Skill kristal RGB tasarımlı DDR4-4266MHz belleklerini duyurdu 3 ay Huawei Mate 9 için Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı 3 ay Blok zinciri üzerinde çalışan tren 3 ay NASA, Opportunity'yi kurtarmak için son kozlarını oynuyor 3 ay Detective Pikachu devam filmi için çalışmalar şimdiden başladı 3 ay HQ Trivia puan sistemine dönüyor 3 ay NASA, çalışanlarından tuvalet temizlemelerini istemek zorunda kaldı 3 ay "Neandertaller avlarını uzak mesafaden de öldürebiliyordu" 3 ay Düşük güç tüketimli Intel Core i9-9900T açığa çıktı 3 ay Genleri düzenlenen maymun, günlük vücut ritmi araştırması kapsamında klonlandı 3 ay Geleceğin telefonları | Mobilite 3 ay Porsche, Taycan üretimini iki kat artırma kararı aldı 3 ay Vivo V15 Pro üçlü arka kamera kurulumu ve açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile geliyor 3 ay YouTube video çözünürlük seçeneklerinin sıralamasını tersine çevirdi 3 ay Facebook’a Türkiye'de inceleme başlatıldı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Türkiye, oyun sektöründe en hızlı büyüyen üçüncü pazar Sonraki Yeni nesil iPad ve iPad mini'de yüz tanıma sistemi Face ID olmayabilir 3 ay Şubat'ta Netflix'te Neler Var? 3 ay OnePlus 6T modellerinde hızlı pil tüketimi sorunu ortaya çıktı 3 ay iOS 12.2 beta kodlarında yeni iPad ve iPod Touch modelleri ortaya çıktı 3 ay Google, Salmon ve Medeka kod adlı iki cihaz daha geliştiriyor 3 ay Facebook tüm mesajlaşma uygulamalarını birleştirme niyetinde 3 ay Apple News uygulamasına abonelik servisi eklenecek 3 ay Roccat iki yeni mousepad duyurdu 3 ay Ünlü sanal gerçeklik stüdyosu yapay zekaya ağırlık veriyor 3 ay Google, Android Q ile dahili yüz tanıma özelliği sunacak 3 ay Android Oreo güncellemesi Nokia 2 modelinin performansını düşürecek 3 ay Juno, Jüpiter'in devasa fırtınalarını görüntüledi 3 ay Avrupa, 2025 yılında Ay’a yapılacak bir maden çıkarma görevinin mümkün olup olmadığını inceliyor 3 ay Video uzmanı | Canon EOS R inceleme 3 ay GTX 1660 Ti ve GTX 1660’ın fiyatı ve çıkış tarihi sızdı 3 ay Redmi Note 7 üzerinde denenen ilginç testler 3 ay Uygun Fiyata 4K Destekli 2 Farklı Android Tv Kutusunu İnceliyoruz 3 ay Yüz tanıma uygulaması ile etkinliklerde yabancılık çekmeyin 3 ay BOE, AMOLED ekran üretiminde LG'yi geçerek Samsung'u yakaladı 3 ay Son güncelleme ile Skype'a pek çok kullanışlı özellik eklendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim