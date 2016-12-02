Bir çerçevesiz telefon da Elephone’dan

Son dönemde çerçevesiz olarak tabir edilen konsept telefonlara Çinlilerin ilgisinin arttığını görüyoruz. Xiaomi Mi Mix ve ZTE Nubia konsept telefonlarından sonra diğer bir Çinli Elephone da kendi çerçevesiz telefonunu hazırlıyor. Tasarım mantığı ise aynı.

Kavisli ve Çerçevesiz Ekran

Fark olarak Elephone S8 modelinde çift kenardan kavis verilmiş. Mi Mix modelinde düz ekran ve çok ince ekran kenarları bulunuyordu. Yine ekran üst tarafı tamamen kaplıyor ve tüm bileşenler alt çerçevede toplanıyor. Buna ön kamera da dahil. Bu sayede hem üst seviye bir görünüm ortaya çıkıyor hem de telefonun boyutları daha kompakt hale geliyor.

Üst kısmı yok ettiğiniz zaman haliyle yakınlık sensörü ve ahizenin alt kısma alınma imkanı olmuyor. Son dönemde geliştirilen ultrasonik mesafe teknolojisi ve piezoelektrik seramik akustik teknolojisi sayesinde ekranın altına entegre edilebiliyor. Bunun haricinde 3.5mm kulaklık girişi, mikrofon ve ön kamera alt kısımda yer alıyor.

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MediaTek’in Helio X25 yonga setinden gücünü alması beklenen akıllı telefonda 128GB depolama kapasitesi olacak. Modelin parmak izi okuyucusunun yenilikçi olduğu ifade ediliyor ancak herhangi bir detay verilmiyor. Ekran ve batarya detaylarının da olmadığı telefonun yeni yılın ilk aylarında piyasada olması bekleniyor.