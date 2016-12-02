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Bir çerçevesiz telefon da Elephone’dan

Piyasada çerçevesiz tabir edilen akıllı telefonların sayısı giderek artıyor. Xiaomi, ZTE derken diğer bir Çinli üretici Elephone da yeni trendi görmezden gelemedi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,3b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde çerçevesiz olarak tabir edilen konsept telefonlara Çinlilerin ilgisinin arttığını görüyoruz. Xiaomi Mi Mix ve ZTE Nubia konsept telefonlarından sonra diğer bir Çinli Elephone da kendi çerçevesiz telefonunu hazırlıyor. Tasarım mantığı ise aynı.

Kavisli ve Çerçevesiz Ekran

Fark olarak Elephone S8 modelinde çift kenardan kavis verilmiş. Mi Mix modelinde düz ekran ve çok ince ekran kenarları bulunuyordu. Yine ekran üst tarafı tamamen kaplıyor ve tüm bileşenler alt çerçevede toplanıyor. Buna ön kamera da dahil. Bu sayede hem üst seviye bir görünüm ortaya çıkıyor hem de telefonun boyutları daha kompakt hale geliyor.

Üst kısmı yok ettiğiniz zaman haliyle yakınlık sensörü ve ahizenin alt kısma alınma imkanı olmuyor. Son dönemde geliştirilen ultrasonik mesafe teknolojisi ve piezoelektrik seramik akustik teknolojisi sayesinde ekranın altına entegre edilebiliyor. Bunun haricinde 3.5mm kulaklık girişi, mikrofon ve ön kamera alt kısımda yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Meizu M3X: Orta seviyeye DDR4 desteği"

MediaTek’in Helio X25 yonga setinden gücünü alması beklenen akıllı telefonda 128GB depolama kapasitesi olacak. Modelin parmak izi okuyucusunun yenilikçi olduğu ifade ediliyor ancak herhangi bir detay verilmiyor. Ekran ve batarya detaylarının da olmadığı telefonun yeni yılın ilk aylarında piyasada olması bekleniyor. 

 

http://www.gizchina.com/2016/11/30/elephant-s8-renders-confirm-new-deca-core-design/ Yorum Yaz
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Vay editörüme bak.Aslansın sen. Elephone haberi hem de Ekrem bey yapmış.Büyük olay Bugün dh tarihinde bir miladtır. Teşekür ederim İsabetli bir karar devamını bekliyoruz.


Elephone firmasını takibe alın arkadaşlar. Tasarım tarafında mükemmel işler yapıyor. Donanım noktasında da ciddi adımlar gelecek.

Bu güzel haber için tekrar teşekkür ederim.
Vay editörüme bak.Aslansın sen. Elephone haberi hem de Ekrem bey yapmış.Büyük olay Bugün dh tarihinde bir miladtır. Teşekür ederim İsabetli bir karar devamını ...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Guest-F8946C419 3 yıl ozkn_s
ozkn_s
Vay editörüme bak.Aslansın sen. Elephone haberi hem de Ekrem bey yapmış.Büyük olay Bugün dh tarihinde bir miladtır. Teşekür ederim İsabetli bir karar devamını bekliyoruz.


Elephone firmasını takibe alın arkadaşlar. Tasarım tarafında mükemmel işler yapıyor. Donanım noktasında da ciddi adımlar gelecek.

Bu güzel haber için tekrar teşekkür ederim.

Bölge satış temsilcisi de gelmiş.
ozkn_sVay editörüme bak.Aslansın sen. Elephone haberi hem de Ekrem bey yapmış.Büyük olay Bugün dh tarihinde bir miladtır. Teşekür ederim İsab...
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Ordan Geçenbay 3 yıl
Arkadaş elephonenun s7 sini alacağım ama bir tane kullanan yok memlekette.

İlk kobay ben mi olsam acaba?
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Kerim5100 3 yıl
Kamerayı niye sansürlemişler Asya filmleri gibi :D
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okan_cehapelioglu 3 yıl
Bu markanın tasarımları çok iyi oluyor ama kullanımdan herkes olumsuz bahsediyot
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SilverNitrate 3 yıl
Ben elephone kullanıyorum. Güncelleme desteği sıfır. Tavsiye etmiyorum.
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White Water 3 yıl
Elephone
Galaxy s serisine özenmekten çerçevesiz telefona
Nereden nereye
Kim kimden neyi aldı, kim kime özendi veya çaldıdan daha önemlisi hangisini f/p olduğudur. Hele 3.60 görmüş bir dolardan sonra[>:]
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Krone 3 yıl
Ekranlar büyüyüp kasa küçüldükçe bütün telefonlar birbirine benzeyecek.
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ozkn_s 3 yıl
Umi firmasından bir bomba daha geliyor arkadaşlar. Helio P20'li ilk telefonu çıkaran firma şimdilerde Helio X27'li bir telefon çıkaracak.
Umi Z
Güncellenmiş işlemcisiyle daha güçlü daha performanslı daha az güç tüketimi sunacak. Çift kamera performansı da arttırılmış .Yayınlanan görsele göre bu telefon çift kameralı olacak. Şimdi benim beklentim en azından sony ımx298 sensör olursa fiyatı da 250$ geçmezse harika olur. Daha yüksek rakamlarda rekabet etmesi mümkün değil. Doların alıp başını gittiği şu günlerde 300$ altındaki tüm telefonlar çok rağbet görecektir. Donanımlar gitgide yükseliyor fiyatlar ise çinli firmalar sayesinde çok uygun seviyede. Rekabet diye buna derim.

İyi olan kazansın bize keyfini sürmek düşer.
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davidoffvincent 3 yıl
Elephonun tasarimlari cok guzel ve premium oluyor zaten. Cercevesiz telefonu da şık olacaktir
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Habertakipcisi 3 yıl
Baya iyiymiş.
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Amd64x2 3 yıl
Elephone'un çerçevesiz telefon yaptığı bir çağda iPhone'den %70 lere yaklaşan ekran gövde oranı beklemek her ayfoncunun en doğal hakkıdır. Ne mutlu androidciyim diyene (gaza geldim). Ayrıca telefon LG, tablet iPad yanlış anlama olmasın ben bi şeyci değilim.
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