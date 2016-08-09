Bir milyar monitör saldırıya açık

Senaryo

Ayrıca Bkz.

"HTC’de düşüş sürüyor"







Günümüzde, temel manada bir bilgisayar sistemi barındıran her cihaz, siber saldırılara açık demektir. Bunun en son örneğini monitörlerde görüyoruz.Monitörler, harici kaynaktaki görüntüleri yansıtması ile bilinir. Bu kadar basit bir görevi varken, çok karmaşık saldırıların hedefi olabiliyor. Bir grup araştırmacı tarafından yapılan denemelerde, monitör içerisindeki kontrol yazılımı ele geçirilebilmiş. Böylece casusluk ve manipülasyon mümkün hale gelmiş.Özellikle zararlı yazılım barındıran sitelerin ziyaret edilmesi ile başlayan senaryo, kontrol yazılımını ele geçiren kodların gönderilmesi ile devam ediyor. Kod paketi, kontrolcü arayüzünü ele geçirdikten sonra kendini pasif duruma alıyor ve sahibinden gelecek emirleri bekliyor.Hacker, talimatlarını herhangi bir site veya video içerisine yerleştiriyor. Bu video esnasında yanıp sönen bir piksel, gerekli talimatları kodlara yüklemeye başlıyor.İşlem sonucunda hacker isterse kullanıcıyı gizlice takip etmeye başlıyor veya pikselleri manipüle ederek farklı bir görüntünün ekrana yansımasını sağlıyor.Monitörlere siber saldırı, özellikle belirli bir kontrolcü yazılımı içeren modellere yönelik olarak işe yarıyor. Bu yazılımın da yaklaşık olarak 1 milyar monitörde yer aldığı ifade ediliyor. Henüz bariz bir şekilde bu yöntemi kullanan hacker mevcut değil ancak çok dikkat edilmesi gereken bir konu olarak ifade ediliyor.