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Bir milyar monitör saldırıya açık

Bir grup araştırmacı tarafından yapılan denemelerde, monitör içerisindeki kontrol yazılımı ele geçirilebilmiş. Böylece casusluk ve manipülasyon mümkün hale gelmiş.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde, temel manada bir bilgisayar sistemi barındıran her cihaz, siber saldırılara açık demektir. Bunun en son örneğini monitörlerde görüyoruz. 

Monitörler, harici kaynaktaki görüntüleri yansıtması ile bilinir. Bu kadar basit bir görevi varken, çok karmaşık saldırıların hedefi olabiliyor. Bir grup araştırmacı tarafından yapılan denemelerde, monitör içerisindeki kontrol yazılımı ele geçirilebilmiş. Böylece casusluk ve manipülasyon mümkün hale gelmiş. 

Senaryo


Özellikle zararlı yazılım barındıran sitelerin ziyaret edilmesi ile başlayan senaryo, kontrol yazılımını ele geçiren kodların gönderilmesi ile devam ediyor. Kod paketi, kontrolcü arayüzünü ele geçirdikten sonra kendini pasif duruma alıyor ve sahibinden gelecek emirleri bekliyor. 

Hacker, talimatlarını herhangi bir site veya video içerisine yerleştiriyor. Bu video esnasında yanıp sönen bir piksel, gerekli talimatları kodlara yüklemeye başlıyor. 

İşlem sonucunda hacker isterse kullanıcıyı gizlice takip etmeye başlıyor veya pikselleri manipüle ederek farklı bir görüntünün ekrana yansımasını sağlıyor. 

Ayrıca Bkz. "HTC’de düşüş sürüyor"
Monitörlere siber saldırı, özellikle belirli bir kontrolcü yazılımı içeren modellere yönelik olarak işe yarıyor. Bu yazılımın da yaklaşık olarak 1 milyar monitörde yer aldığı ifade ediliyor. Henüz bariz bir şekilde bu yöntemi kullanan hacker mevcut değil ancak çok dikkat edilmesi gereken bir konu olarak ifade ediliyor. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/monitors-vulnerable-to-hijacking-and-spying.html Yorum Yaz
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seckinim 3 yıl en beğenilen
tost makinasına şüphe ile bakar oldum şimdi iyimi :O
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1WAUXHALL 3 yıl
saldırılara açık monitör, saldırılara açık klozet, saldırılara açık duş bataryası, çöp tenekesi, terlik, çakmak...
güvenlik araştırmacıları güncel sistemlerde açık bulamayınca böyle şeylere mi yönelmeye başladılar?
saldırılara açık monitör, saldırılara açık klozet, saldırılara açık duş bataryası, çöp tenekesi, terlik, çakmak...güvenlik araştırmacıları güncel sistemler...
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montevo 3 yıl
Yakında elektrik kablosuda hacklenir
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CodeMachine 3 yıl
Napcan, mangalı mı yarıda bıraktıracan.
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Patren 3 yıl
dabbenin ilk filmi gibiş yapsınlar
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Macella 3 yıl
Nasıl dikkat edeceğiz?
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metekmete 3 yıl
ÇOK PROGRAMLI ÇAMAŞIR MAKINALARDA DA VARDIR ŞİMDİ :)
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alemburda34 3 yıl
En iyisi CRT monitor :)
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mavizaman 3 yıl
back to basics olacak yakında dijitalleşen dünya iyi şeyler getirmiyor analoga dönüş...
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asosyal mühendis 3 yıl
Valla hiç şaşırmıyorum yakında tencere tava da hacklenir. :D
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kadirirdem 3 yıl
Haydaa , bir monitor kalmıştı saldırıya açık olmayan o da çıktı iyi mi...
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Sharparrow 3 yıl
sıradan kullanıcılar için olmasada uluslararası alanda ülke ve devlet başkanlarını hedef alabilecek saldırılar yada takipler diyelim gerçekleştirilebilir. yani odaya bir mikrofon yerleştirip dinlemek gibi yayınlayacağınız tuzak bir videoyla bilgisayarda ne olup bittiği takip edilebilirse durum kritik olabilir. mali tablolar gizli yazışmalar vs. izlendiğini düşünün? geleceğin insanı çok daha paranoyak olcak gibi
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