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HTC’de düşüş sürüyor

Son dönemde Vive sanal gerçeklik gözlüğü ve amiral gemi modeli akıllı telefonu belirli bir seviyenin üzerinde satış yapsa da, HTC halen gelirlerde düşüş yaşamaya devam ediyor.
2 yıl
6,9b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan HTC, gelirlerde de düşüş yaşamayı sürdürüyor. Son dönemde sanal gerçeklik sektörüne yaptığı yatırımlar etkisini göstermeye başladı ancak henüz kurtarıcı olmaktan çok uzak.

Yılın ikinci çeyreği itibariyle firmanın elde ettiği gelir 598 milyon dolar civarında. Önceki çeyreğe göre yüzde 27 artış yaşansa da, yıl bazında yüzde 42.7 civarında bir düşüş söz konusu. Özellikle HTC Vive satışlarının, gelirde büyük bir pay sahibi olmaya başladığı ifade ediliyor. Firmanın faaliyet zararı ise 133 milyon dolar seviyesinde. Son 5 çeyrek dönemdir HTC sürekli faaliyet zararı getiriyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Notebook Air, global olarak satışa çıkacak ama gayri resmi"

Firmanın olumlu eleştiriler alan HTC 10 amiral gemi modelinin de başarılı satışlar yaptığı ifade ediliyor ancak net bir rakam verilmiyor. Faaliyet zararı düşünüldüğünde, henüz elde edilen kar marjının firmayı artıya geçirecek seviyelerde seyretmediğini görüyoruz.

Bununla birlikte HTC’nin sanal gerçeklik alanına yatırımları artarak devam ediyor. Daha iyi kaynak kullanımı adına HTC Vive Tech Corporation olarak yeni bir iştirak kuran firma, ayrıca ekosistemin gelişmesi için 100 milyon dolarlık da bir kaynak ayırdı.

HTC Vive 800$ civarındaki fiyatına rağmen tüketicilerden ilgi görüyor. İlk ayında 15 000 adet satan kaskın toplamda ne kadar bir rakama ulaştığı şimdilik bilinmiyor ancak işletmelerin de devreye girmesiyle, gelecek yıl içerisinde 100 bin seviyesinin geçilmesi bekleniyor. 

 

https://www.engadget.com/2016/08/02/htc-10-vive-sold-well-sales-still-down/ Yorum Yaz
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Guest-97084050D 2 yıl en beğenilen VoLVoXxX99
VoLVoXxX99
Baktım kardeş ama o telefon nasıl 3000 lira edecek onu anlamadım?

Kardeş günümüzdeki amiral gemileriyle aynı özelliklere sahip hatta fazlası bile var.İçinden çıkan kulaklik zaten 200-300 lira edecek bi kulaklık.şuan iphone,note 7nin 3500-4000 liraya satıldığı bu ülkede niye 3000 tl etmesin onu anlamadım? Neresini beğenemedin cihazın
VoLVoXxX99Baktım kardeş ama o telefon nasıl 3000 lira edecek onu anlamadım?Kardeş günümüzdeki amiral gemileriyle aynı özellik...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Golden Gate 2 yıl
M7 gibi bir efsaneden sonra yatıp durdular. Tasarımın içine edip, yerinde saydılar.

Oysaki ekranın sanal tuşlar olmadan biraz büyümesi, kameranın iyileştirilmesi ve 3-5 ufak dokunuşla m8 daha iyi yerlere gelebilirdi.
M7 gibi bir efsaneden sonra yatıp durdular. Tasarımın içine edip, yerinde saydılar.Oysaki ekranın sanal tuşlar olmadan biraz büyümesi, kameranın iy...
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Guest-97084050D 2 yıl VoLVoXxX99
VoLVoXxX99
Alttan üstten bir parmak çerçeve koy. Alt kısıma HTC yazısı koy. Üzerine bir de sanal tuş koy. Ekran adına kullanıcıya resmen ufacık yer bırak. Yetmiyormuş gibi bunu diğer telefonlarla aynı fiyata koy sonra ama bizim gelirler düştü. Şu ana dek batmadığınıza şaşıyorum zaten

Htc10'a bak bi kardeş
VoLVoXxX99Alttan üstten bir parmak çerçeve koy. Alt kısıma HTC yazısı koy. Üzerine bir de sanal tuş koy. Ekran adına kullanıcıya resmen ufacık...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 2 yıl
Güzelll. Batsın da kurtulalım.
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BekirTemel 2 yıl
bi bitmedin ama htc helal olsun.
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TheCapedCrusader 2 yıl
Güncelleme desteği yok telefonlarının
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Barni Moloztaş 2 yıl
Bi ara çok popülerdi One serisi, M7 falan.
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caneycaney 2 yıl
m7 tasarımana koy v20 özelliklerini sat 2300 den en çok satan telefon olmazsa birşey bilmiyorum
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kadirirdem 2 yıl
Lg , Sony ve Htc nin ne yapmak istediklerini inanın ki anlayamıyorum Resmen Samsung ve Apple' a para kazandırıyorlar....Hakediyorlar...
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enon_485 2 yıl
HTC'nin maalesef bir türlü aklı başına gelmiyor. Hep bir şeyler eksik bu telefonda yada fahiş fiyat politikası var. Son çıkan telefonlarından örnek vereyim.
Mesela HTC M10'un rakibi S7 EDGE veya NOTE 7 değildir Samsung S7'dir. Bugün S7'yi 2.400TL fiyatla bulabilirken M10 3.000TL civarında seyrediyor. Neden ve hangi özelliğine 600TL fazla para vereyim? Ayrıca S7 ailesi çıktıktan ve hatta 10 milyon satış barajını geçtikten sonra telefonunu tanıtıp daha sonra piyasaya sürebildi. Akıl almaz bir pazarlama hatası. Telefon değiştirmek için bekleyen kitleyi maalesef Samsung kaptı. Ayrıca sen insanların ellerindeki telefonu satıp seni tercih etmeleri için Samsung'un getirdiği yeniliklerden daha üstün elle tutulur bir yenilik de getiremedin.
Telefon teknolojisini elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Bunu bilen arkadaşlarım telefon değiştirirken (özellikle ikilemde kalınca) benimde fikrimi alırlar. Bu aralar en çok karşılaştığım soru HTC ONE A9 mu alayım SAMSUNG GALAXY A5 2016 mı? Bence daha iyi bir telefon olmasına rağmen maalesef HTC ONE A9 al diyemiyorum. O 2150Mah batarya nedir öyle? Güzel özelliklerle dolu fiyatı da çok güzel olan çok hoş bir telefon. Resmen fiyat segmentini (1400TL-1500TL arası) silip süpürebilecek potansiyeli var. Ama gelin görün ki hangi akla hizmet bu batarya konmuş bu telefona. Bende durumu açıklayıp A5 2016 al yolda kalma diyorum soranlara.
Benim gibi yorum yazan dış kapının mandalı konumundaki insanlar bile böyle şeyleri farkedebiliyorken bu adamlar neden hatalarında ısrar ediyorlar anlamadım.
Yazık ettiler güzelim şirkete.
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MS4343 2 yıl
"HTC’de düşüş sürüyor"

duse duse çakilamadi gitti....kac yildir dusuyor
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Fx_57,5 2 yıl
nedenini bilmem ama htc hd zamanlarındaki arayüz ile şimdikini karşılaştırırsam hd t3333 zamanları daha çağdaş arayüzü vardı.
birde halen anamenüde aşşağı doğru mu bilmiyorum ama vazgeçmedilerse vazgeçmeliler.
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gs09gs09 2 yıl
Htc sanal tusu kaldirip samsung tarzinda geri tusu felan koymasi lazim o ekrandaki siyah bosluklarla logosunu ordan kaldirmasi lazim arkays mi koyar nereye koyarda koysun 5 inch die alion kapasitif siyah ekran yerlerini ciktinmi kullanilan alan 3 inc xD boyle bu kadar bile iyi satior
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