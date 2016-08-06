"HTC’de düşüş sürüyor"

Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan HTC, gelirlerde de düşüş yaşamayı sürdürüyor. Son dönemde sanal gerçeklik sektörüne yaptığı yatırımlar etkisini göstermeye başladı ancak henüz kurtarıcı olmaktan çok uzak.

Yılın ikinci çeyreği itibariyle firmanın elde ettiği gelir 598 milyon dolar civarında. Önceki çeyreğe göre yüzde 27 artış yaşansa da, yıl bazında yüzde 42.7 civarında bir düşüş söz konusu. Özellikle HTC Vive satışlarının, gelirde büyük bir pay sahibi olmaya başladığı ifade ediliyor. Firmanın faaliyet zararı ise 133 milyon dolar seviyesinde. Son 5 çeyrek dönemdir HTC sürekli faaliyet zararı getiriyor.

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Firmanın olumlu eleştiriler alan HTC 10 amiral gemi modelinin de başarılı satışlar yaptığı ifade ediliyor ancak net bir rakam verilmiyor. Faaliyet zararı düşünüldüğünde, henüz elde edilen kar marjının firmayı artıya geçirecek seviyelerde seyretmediğini görüyoruz.

Bununla birlikte HTC’nin sanal gerçeklik alanına yatırımları artarak devam ediyor. Daha iyi kaynak kullanımı adına HTC Vive Tech Corporation olarak yeni bir iştirak kuran firma, ayrıca ekosistemin gelişmesi için 100 milyon dolarlık da bir kaynak ayırdı.

HTC Vive 800$ civarındaki fiyatına rağmen tüketicilerden ilgi görüyor. İlk ayında 15 000 adet satan kaskın toplamda ne kadar bir rakama ulaştığı şimdilik bilinmiyor ancak işletmelerin de devreye girmesiyle, gelecek yıl içerisinde 100 bin seviyesinin geçilmesi bekleniyor.