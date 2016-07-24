Bir sonraki Mazda MX-5 daha hafif ve verimli olacak

Dördüncü jenerasyonuyla birkaç ay önce ülkemiz yollarına da çıkan Mazda MX-5 genel olarak olumlu yorumlar almış, gerek tasarımı gerekse de paket olarak sunduğu enerjiyle serinin takipçilerini mutlu etmeyi başarmıştı.

MX-5 Program Yöneticisi Nobuhiro Yamamato, bir sonraki jenerasyonun mevcut boyutunu koruyacağını ancak karbonfiber gibi daha hafif materyallerin yaygın kullanımı ile çok daha verimli olacağını dile getiriyor.

Bu açıklamaları duyduğımda muhtemelen pek çoğunuz gibi aklıma karbonfiber gibi materyallerin üretime yapacağı maliyet etkisini düşünmeye başladım zira pahalı bir materyal ancak Mazda'nın buna karşı da bir planı var.

Yamamoto günümüz koşullarında karbonfiberin pahalı olduğunu ancak maliyeti daha uygun karbonfiber için ar-ge çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Bu boyutta bir otomobilin daha da hafif olması büyük önem arz ediyor.

Şu anda 1.5 litre hacmindeki motorundan 129 beygir güç elde eden Mazda MX-5, bir sonraki jenerasyonda hafiflemeye bağlı olarak daha küçük bir motorla gelebilir. Şirket yöneticisi özellikle bu kısma dikkat çekmek istiyor.

Mazda'ya göre daha aracın diyete girerek hafiflemesi ayn zamanda daha küçük motor ve daha küçük lastikler ile hafifsiklet otomobil yapılabilecek. Bay Yamamoto bu konsepti "son derece basit" olarak yorumluyor.

Bir de kötü haber var. SEMA Modifiye Fuarı'nda tanıtılan Speedster ve Spyder modellerinin geleceğini parlak görmediğini söylüyor Yamamoto. Dolayısıyla yakın gelecek için bu konseptlerin hacimli üretime girmesi mümkün değil.

Yamamoto: "Hayallerimiz var, müşterilerimizin de hayalleri var. Açık bir otomobil çok duygusaldır v sürüşü iyi hissettirir. Ancak çok uygulanabilir olmadığından üretimi de zor. [Speedster, Spyder] O rüya otomobil..."

Beşinci nesil Mazda MX-5'in 2021'den önce gelmesi beklenmiyor.