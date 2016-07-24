Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bir sonraki Mazda MX-5 daha hafif ve verimli olacak

Adrenalin tutkunu otomobil sevdalılarının yakından takip ettiği Mazda MX-5 son jenerasyonu ile sadece birkaç ay önce ülkemize giriş yapmış olsa da, Japon üretici bir sonraki model için kolları sıvadı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,8b
1
12
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dördüncü jenerasyonuyla birkaç ay önce ülkemiz yollarına da çıkan Mazda MX-5 genel olarak olumlu yorumlar almış, gerek tasarımı gerekse de paket olarak sunduğu enerjiyle serinin takipçilerini mutlu etmeyi başarmıştı.
MX-5 Program Yöneticisi Nobuhiro Yamamato, bir sonraki jenerasyonun mevcut boyutunu koruyacağını ancak karbonfiber gibi daha hafif materyallerin yaygın kullanımı ile çok daha verimli olacağını dile getiriyor.
Bir sonraki Mazda MX-5 daha hafif ve verimli olacak
 
Bu açıklamaları duyduğımda muhtemelen pek çoğunuz gibi aklıma karbonfiber gibi materyallerin üretime yapacağı maliyet etkisini düşünmeye başladım zira pahalı bir materyal ancak Mazda'nın buna karşı da bir planı var.
Yamamoto günümüz koşullarında karbonfiberin pahalı olduğunu ancak maliyeti daha uygun karbonfiber için ar-ge çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Bu boyutta bir otomobilin daha da hafif olması büyük önem arz ediyor.
Şu anda 1.5 litre hacmindeki motorundan 129 beygir güç elde eden Mazda MX-5, bir sonraki jenerasyonda hafiflemeye bağlı olarak daha küçük bir motorla gelebilir. Şirket yöneticisi özellikle bu kısma dikkat çekmek istiyor.
Mazda'ya göre daha aracın diyete girerek hafiflemesi ayn zamanda daha küçük motor ve daha küçük lastikler ile hafifsiklet otomobil yapılabilecek. Bay Yamamoto bu konsepti "son derece basit" olarak yorumluyor.
Bir de kötü haber var. SEMA Modifiye Fuarı'nda tanıtılan Speedster ve Spyder modellerinin geleceğini parlak görmediğini söylüyor Yamamoto. Dolayısıyla yakın gelecek için bu konseptlerin hacimli üretime girmesi mümkün değil.
Yamamoto: "Hayallerimiz var, müşterilerimizin de hayalleri var. Açık bir otomobil çok duygusaldır v sürüşü iyi hissettirir. Ancak çok uygulanabilir olmadığından üretimi de zor. [Speedster, Spyder] O rüya otomobil..." 
Beşinci nesil Mazda MX-5'in 2021'den önce gelmesi beklenmiyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bodyman700 3 yıl en beğenilen
bir gün... bir gün alacağım seni miata.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 3 yıl
model için konusmuyorum ama mercedes kalitesinde %100 japon kalan bırkac fırmadan bırıdır Mazda.
kalitesı ve degerı bılınmıyor...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wolkien 3 yıl
Güzel araba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 3 yıl
Bizim araklıda var bundan ufak tefek sevimli bir araba, lakin kullanan adam arka tarafına çuval çuval soğan patates yükleyip gidiyo ulan hanzo cabrio hemde narin arabaya bu yapılırmı diye muhabet geçiyo arkadaşlarla aramızda...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intikam91 3 yıl
daha verimsiz mi olacaktı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 3 yıl
Önce adam gibi motor koysunlar. Poloda bile 150 bg motor var. Utanmazlar. Gövde zaten güzel dengeli. Adam gibi motor olmadıkça almam. 208 gti 208 bg ise bunun en az 250-300 bg olması lazım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogameci 3 yıl kesbi
kesbi

Önce adam gibi motor koysunlar. Poloda bile 150 bg motor var. Utanmazlar. Gövde zaten güzel dengeli. Adam gibi motor olmadıkça almam. 208 gti 208 bg ise bunun en az 250-300 bg olması lazım.

2021'de çıkacak modelde 3 silidir olma ihtimali varmış. hafiflik için.

mercedes s class'ta bile 4 silindir seçenek var // 800.000 TL

silindir sayısı düşüyor ama fiyatlar hiç düşmüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 3 yıl
model için konusmuyorum ama mercedes kalitesinde %100 japon kalan bırkac fırmadan bırıdır Mazda.
kalitesı ve degerı bılınmıyor...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reiss35 3 yıl
arkadaşa katılıyorum daha ne kadar küçülecek o aracın motor sesini o egzoz sesini haşır haşır duymak isteyen olacak sen gidip 1.2 motor koy 200 beygir yap sonra motoru iyice sıkıştır 5 yılda ömrü bitsin bunu alan adam tasarruf mu düşünecek hey allahım geçen mercedes c63 amg gördüm nasıl ses var arabada kısaca araba ben buradayım diyecek motor ömürlerini kısaltıp duruyorlar son yıllarda
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 3 yıl
yahu motoru neden daha da küçültüyorsunuz. sonuçta keyif otomobili yapacaksınız. bu kafar beygirle vereceği keyif belli. şuan ki motora turbo takviyesi yap 170-180 beygir olsun kafi. yani otobanda gelip passat falan sellektör yapmamalı bu arabaya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 3 yıl
Bu arabayı türkiye'de kullanabilmek için hidraktif süspansiyon sistemine ihtiyaç var. Yoksa bu yollarda gitmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tavernac1 3 yıl
Çok güzel görünce ağlamaklı oluyorum....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bodyman700 3 yıl en beğenilen
bir gün... bir gün alacağım seni miata.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7817 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
karbon fiber, mazda ve
6 etiket daha mx-5 yeni mx-5 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Erdi ÖZÜAĞ "Fx57" Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ticari amaçlarla kullanmak istiyor 3 yıl 5 yıl sonra, transistör boyutunu küçültmek mümkün olmayacak 3 yıl Türkiye’de şehir içi ulaşımda elektrikli otobüs dönemi 3 yıl Solar Impulse 2'nin tarihi dünya turunda son etaba girildi 3 yıl Artık resmi: Yahoo satıldı 3 yıl Google arama sonucunda internet hızınızı ölçmeye başlıyor 3 yıl Prisma sunucuları yoğunluktan dolayı çöktü 3 yıl Comic-Con 2016 etkinliğinde öne çıkan fragmanlar 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 duvar kağıtları burada 3 yıl Nintendo hisseleri tepetaklak: kayıp 6.4 milyar Dolar oldu 3 yıl Prisma nihayet Android’e geldi 3 yıl Qualcomm, yılın ikinci çeyreğinde biraz durgun 3 yıl Mobilite: Galaxy Note 7, LG V20, Meizu MX6, Nokia'nın yeni telefonları ve dahası... 3 yıl Wonder Woman filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl Performans canavarı SSD sürücüler 3 yıl Nokia’nın rafa kalkan amiral gemisi ortaya çıktı 3 yıl iPhone 7′nin satış tarihi hakkında önemli iddia 3 yıl YouTube yeni tasarıma geçiş yapmaya başladı 3 yıl Intel 14nm süreci, dördüncü nesle uzadı 3 yıl Cyanogen’de işler iyiye gitmiyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bir sonraki Mazda MX-5 daha hafif ve verimli olacak Sonraki Türk Telekom'da şok: İki üst düzey yönetici göz altında! 3 yıl Justice League filminden ilk fragman geldi 3 yıl Verizon, Yahoo’yu 5 milyar dolara satın alıyor 3 yıl Viewsonic VX2263S 21.5 inç monitörü inceliyoruz 3 yıl The Walking Dead'in 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı 3 yıl AMD Zen mühendislik örneği internete sızdırıldı 3 yıl Pokemon Go, App Store’da tüm zamanların rekorunu kırdı 3 yıl Facebook sayfalarının yeni tasarımı böyle olacak 3 yıl Google Arts&Culture ile tarih dolu günlere hazır olun 3 yıl iOS 10, bağlantı noktasındaki ıslaklığı haber verecek 3 yıl Fransa, Microsoft’un kullanıcıları takip etmesini istemiyor 3 yıl Curiosity gözlem aracı artık kendi kendisine karar veriyor 3 yıl 599TL'ye Android 7.0 ve 4.5G deneyimi 3 yıl F-35'ler sonbaharda IŞİD hedeflerine saldırabilirler 3 yıl 2si1 "Demokratik Halkın" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sonnen’den daha verimli akıllı enerji depolama sistemi 3 yıl Intel’in sonraki E serisi işlemcileri, yeni soket gerektirecek 3 yıl Turkcell’den hisse alımı açıklaması 3 yıl AMD gelirleri artırıyor, zararı azaltıyor 3 yıl FIFA 17′nin kapak yıldızı açıklandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim