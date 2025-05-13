Mazda ve CATL'den iş birliği: Çinli firmanın platformunu kullanacak

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Tam Boyutta Gör Mazda, Çin'deki ortak girişimi Changan Mazda aracılığıyla dünyanın önde gelen batarya üreticisi CATL ile önemli bir iş birliğine imza attı. Elektrikli araç stratejisini hızlandırmak isteyen Mazda, bu anlaşma kapsamında CATL'in "hücreden şasiye" (CIIC) batarya teknolojisine sahip kaykay şasi üzerine yeni nesil elektrikli araçlar geliştirecek.

İş birliğinin merkezinde CATL’nin Aralık 2024’te tanıttığı CIIC platformu yer alıyor. Bu platform, aracın üst ve alt gövde bölümlerini birbirinden ayıran modüler bir mimari fikrine dayanıyor. Bu sayede modüler alt sistemler ve standartlaştırılmış arayüzler mümkün hale geliyor. Yapı, hem donanım hem yazılım açısından esnek yapılandırmalara olanak tanırken, model geliştirme sürecini hızlandırıp uyarlanabilirliği artırmayı amaçlıyor.

CATL’nin şasi teknolojisi ile Changan Mazda’nın otomotiv üretim sistemlerini birleştiren bu iş birliği, ürün geliştirme sürecini kısaltmayı ve yeni enerjili araç (NEV) pazarındaki değişen taleplerle daha hızlı uyum sağlamayı hedefliyor.

CATL ve Changan Mazda, ilerleyen dönemde iş birliğini genişletmeyi planlıyor. Ortak hedef, yeni NEV teknolojileri üzerinde çalışarak hem iç pazarda hem de küresel pazarda güvenlik, performans ve güvenilirlik standartlarını karşılayan araçların üretimini desteklemek olacak.

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Mazda, Çin’deki elektrikli araç yatırımlarını hızlandırıyor. 2025 Şanghay Otomobil Fuarı’nda tanıtılan EZ-60 SUV modeli ve daha önce Nanjing’de tanıtımı yapılan 6e sedan, bu stratejinin örnekleri arasında yer alıyor. Mazda, Çin’e 10 milyar yuan (1,37 milyar dolar) yatırım yaparak üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı ve 2027 yılına kadar yıllık 300.000 araç satışı hedefliyor. Bu araçların %90’ının elektrikli ya da hibrit olması planlanıyor.

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Mazda ve CATL, birlikte elektrikli otomobil geliştirecek