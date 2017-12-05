Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Biriken WhatsApp mesajlarını özetleyen sanal asistan WACAO ile tanışın

Günümüzde neredeyse yapay zekanın nimetlerinden yararlanılmadığı bir nokta kalmadı. Bunun son örneğini, birikmiş WhatsApp mesajlarını özetleyerek sunan WACAO sanal asistanında görüyoruz.
1 yıl
4,1b
1
4
Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Biriken WhatsApp mesajlarını özetleyen sanal asistan WACAO ile tanışın
 
Birçok kişi WhatsApp'ta birikmiş olan yüzlerce mesajı okumaya üşeniyor. Özellikle herhangi bir WhatsApp grubunda bulunuyorsanız iş çığırından çıkabiliyor. Vivek Bombatkar ve Sidharth Ramachandran adında iki geliştirici, Disrupt Berlin 2017 Hackathon'da WACAO (başka bir deyişle Whatsapp Chat Assistant) isimli yapay zeka algoritmasıyla çalışan bir sanal asistan tanıttılar. İki kafadarın geliştirdiği bu hizmet, biriken mesaj sorununu ortadan kaldırmayı vaat ediyor. 
Neredeyse her akıllı telefon kullanıcısının kullandığı WhatsApp'ı daha pratik hale getiren dijital asistan WACAO; telefonunuzdan uzun bir süre ayrı kalmanız durumunda biriken WhatsApp mesajlarını özetleyerek kullanıcıları tek tek tüm mesajları okuma zahmetinden arındırıyor. Örneğin arkadaşlarınızla birlikte bulunduğunuz bir gruba yaklaşık bin mesaj gelmiş ve siz bunun bir özet şekilde aktarılmasını istiyorsunuz  Duruma WACAO el atıyor, sohbeti WACAO ile açtıktan sonra ‘özetle’ yazıyorsunuz daha sonra ise sizden grubun adını yazmanız isteniyor. WACAO, grubu son ziyaretinizden bu yana konuşulan her şeyi özetleyip size sunacak. Böylece binlerce mesajı okuma zahmetinden kurtuluyorsunuz.
Biriken WhatsApp mesajlarını özetleyen sanal asistan WACAO ile tanışın
 
Yalnızca biriken mesajları özetlemekle kalmayan WACAO; sohbetleri farklı dillere çevirebiliyor, grup mesajlarını özetliyor ve doğum günü mesajlarını dahi isteğiniz doğrultusunda iletebiliyor. WACAO'nun Türkçe olarak hizmet verdiğini de söyleyelim. 
WACAO aslında bir uygulama değil. Yapay zeka algoritmasının kullanıldığı bu asistan, haber makalelerini özetleyen teknolojiye oldukça benziyor. Şimdilik Github projesi olan WACAO sanal asistanını denemek isterseniz bu linke tıklayarak APK dosyalarını indirip deneyimleyebilirsiniz

https://techcrunch.com/2017/12/03/wacao-is-an-assistant-that-can-summarize-and-translate-your-whatsapp-chats/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alidarkstone 1 yıl
Şunu yazmayı unutmuşlar : Bu yeni sohbet asistanı, çok sayıda sohbet grubunun parçası olan kullanıcılar için gerekli bir ihtiyaç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanercskn 1 yıl
İki gündür bu sayfada apk arıyorum yok. Nerede bu apk acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flegga34 1 yıl
Github adresinde apk linkini bulamadım buraya atabilir misiniz rica etsem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 1 yıl
Asıl konu dışı CSB ler için işe yarayacak bir uygulama lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Yerli savaş gemilerine yerli sonar üretiliyor 1 yıl Huawei’nin ilk 5G telefonu 2019 yılında geliyor 1 yıl Nissan gelecek yıl robo-taksi servisini test edecek 1 yıl Tinder artık yapay zekayla kullanıcılarına sevgili bulabilecek 1 yıl Çin elektrikle çalışan kargo gemisiyle kömür taşıyacak 1 yıl Google Allo yakın zamanda telefon numarası gerektirmeyecek 1 yıl Yeni optik ultrason iğnesi minimal invazif cerrahide umut vadediyor 1 yıl Robotların davranışlarını değiştirebilen sistem geliştirildi 1 yıl AMD grafikli Intel işlemciler için gözler CES 2018 Fuarı'nda 1 yıl Amazon’a karşı sağlık sektöründe önemli hamle 1 yıl Google Files Go dosya yöneticisi indirmeye sunuldu 1 yıl Gelecek yıl için 28 milyon AirPods tahmini 1 yıl Türk şirketinden Tayland’a metro ihracatı 1 yıl Ucuz telefonlar için Android sürümü: Android Oreo Go Edition 1 yıl Güney Kore elektrik satışında Blockchain'i test edecek 1 yıl Nokia 9'un tanıtım tarihi ve fiyatı sızdırıldı 1 yıl Türk şirketinden Tesla ile hızlı şarj istasyonu sözleşmesi 1 yıl Xiaomi: Artık akıllı telefonlarımızda yapay zekâ ağırlık kazanacak 1 yıl 512 GB depolama kapasiteli telefonlar geliyor 1 yıl Çocuklar için tasarlanan mesajlaşma uygulaması: Messenger Kids 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Biriken WhatsApp mesajlarını özetleyen sanal asistan WACAO ile tanışın Sonraki Quentin Tarantino'dan yeni Star Trek filmi 1 yıl Chrome'un Android sürümüne HDR video desteği geliyor 1 yıl Netflix'in yeni bilim-kurgu dizisi Altered Carbon'dan ilk fragman 1 yıl Apple tarihi bir rekora imza atmak üzere 1 yıl Apple 13 milyar euroluk vergi cezasını ödemeye hazırlanıyor 1 yıl Samsung Galaxy J5 Prime (2017) teknik özellikleri belli oldu 1 yıl Toplasan bu fiyata olmaz "Sinerji DCZ1080 oyuncu kasası" inceleme 1 yıl Faraday Future baş tasarımcısını da kaybetti 1 yıl Volkswagen I.D modelinin üretimi için geri sayım başladı 1 yıl Ethereum tabanlı dijital kedi yetiştirme oyunu: CryptoKitties 1 yıl Google Maps’e motosiklet modu geldi 1 yıl Winklevoss kardeşler dünyanın ilk Bitcoin milyarderi oldu 1 yıl Bundle, Google tarafından yılın en iyi haber uygulaması seçildi 1 yıl Yerli uyduyu uzaya yerli roket taşıyacak 1 yıl Google’ın bugün yer verdiği Doodle’ı kaçırmayın 1 yıl WhatsApp'ın yeni özelliği grup yöneticilerinin yetkisini arttırıyor 1 yıl Microsoft'tan Snapdragon 845'li cihaz sürprizi 1 yıl Broadcom şimdi de Qualcomm’un yönetim kuruluna göz dikti 1 yıl Bitcoin meclisin gündemine girdi 1 yıl PayPal’ın satın aldığı firmadan dev veri sızıntısı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim