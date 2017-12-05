Biriken WhatsApp mesajlarını özetleyen sanal asistan WACAO ile tanışın

Birçok kişi WhatsApp'ta birikmiş olan yüzlerce mesajı okumaya üşeniyor. Özellikle herhangi bir WhatsApp grubunda bulunuyorsanız iş çığırından çıkabiliyor. Vivek Bombatkar ve Sidharth Ramachandran adında iki geliştirici, Disrupt Berlin 2017 Hackathon'da WACAO (başka bir deyişle Whatsapp Chat Assistant) isimli yapay zeka algoritmasıyla çalışan bir sanal asistan tanıttılar. İki kafadarın geliştirdiği bu hizmet, biriken mesaj sorununu ortadan kaldırmayı vaat ediyor.

Neredeyse her akıllı telefon kullanıcısının kullandığı WhatsApp'ı daha pratik hale getiren dijital asistan WACAO; telefonunuzdan uzun bir süre ayrı kalmanız durumunda biriken WhatsApp mesajlarını özetleyerek kullanıcıları tek tek tüm mesajları okuma zahmetinden arındırıyor. Örneğin arkadaşlarınızla birlikte bulunduğunuz bir gruba yaklaşık bin mesaj gelmiş ve siz bunun bir özet şekilde aktarılmasını istiyorsunuz Duruma WACAO el atıyor, sohbeti WACAO ile açtıktan sonra ‘özetle’ yazıyorsunuz daha sonra ise sizden grubun adını yazmanız isteniyor. WACAO, grubu son ziyaretinizden bu yana konuşulan her şeyi özetleyip size sunacak. Böylece binlerce mesajı okuma zahmetinden kurtuluyorsunuz.

Yalnızca biriken mesajları özetlemekle kalmayan WACAO; sohbetleri farklı dillere çevirebiliyor, grup mesajlarını özetliyor ve doğum günü mesajlarını dahi isteğiniz doğrultusunda iletebiliyor. WACAO'nun Türkçe olarak hizmet verdiğini de söyleyelim.

Yapay zeka algoritmasının kullanıldığı bu asistan, haber makalelerini özetleyen teknolojiye oldukça benziyor. Şimdilik Github projesi olan WACAO sanal asistanını denemek isterseniz APK dosyalarını indirip deneyimleyebilirsiniz WACAO aslında bir uygulama değil.kullanıldığı bu asistan, haber makalelerini özetleyen teknolojiye oldukça benziyor. Şimdilikprojesi olan WACAO sanal asistanını denemek isterseniz bu linke tıklayarakdosyalarını indirip deneyimleyebilirsiniz

https://techcrunch.com/2017/12/03/wacao-is-an-assistant-that-can-summarize-and-translate-your-whatsapp-chats/