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WhatsApp'ın yeni özelliği grup yöneticilerinin yetkisini arttırıyor

WhatsApp'ın Android sürümüne grup yöneticilerinin yetkilerini arttıracak yeni bir özellik dahil ediliyor. Kısıtlı Gruplar özelliği sayesinde yöneticiler artık kullanıcıları sessize alabilecek.
1 yıl
20,3b
1
8
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook'a ait olan mesajlaşma platformu WhatsApp'a grup yöneticilerinin yetkilerini arttıracak yeni bir özellik geldi. Daha önce iOS beta sürümüne gelen Kısıtlı Gruplar özelliği sayesinde yöneticiler artık gereksiz mesaj yazan veya paylaşımda bulunan kişileri gruptan çıkarmadan durdurabilecek.
WhatsApp'ın sunacağı yenilikleri açığa çıkaran WABetaInfo isimli web sitesi, popüler mesajlaşma uygulamasının Google Play Beta Programı kapsamındaki 2.17.430 numaralı sürümünde "Kısıtlı Gruplar" adlı bir işlevin yer aldığını keşfetti.
Ayrıca Bkz. "macOS'taki güvenlik açığını düzeltmek için yayınlanan yama sorunlu çıktı"
Özellik yalnızca grup yöneticileri tarafından etkinleştirilebiliyor ve diğer üyeler sessize alındığında yöneticiler mesaj göndermeye devam edebiliyorlar. Bu grup yöneticilerinin önemli bir şey paylaşmaları gerektiğinde katılımcıların dikkatini çekmesine yardımcı olacak.

Yeni özellik nasıl çalışıyor?

WABetaInfo, grup üyelerinin sesi kısıldığında, yalnızca yöneticilerin mesajlarını okuyabildiklerini ve yanıt veremeyeceklerini söylüyor. Katılımcılar "kısıtlı sohbet" modunda bir şeyler paylaşmak isterse bunu yöneticiye mesaj atarak gruba duyurabilecekler.
Mesaj veya medya dosyası yayınlanmadan önce grup yöneticisinin onayından geçmesi gerekecek. Yöneticiler şu an için grupları 72 saatte bir sınırlandırabiliyor ancak bu süre sınırının azaltılacağına yönelik bilgiler de var.

http://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-17-430-whats-new/ Yorum Yaz
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astegon 1 yıl en beğenilen
Arkadaş
Whatsapp'da grup kurup langır lungur beni o gruba alanlara küfrediyorum.
Neden invitation gelmez?
Neden izin istemez?
Önce bu özellik gelmeli.
ArkadaşWhatsapp'da grup kurup langır lungur beni o gruba alanlara küfrediyorum.Neden invitation gelmez?Neden izin istemez?Önce bu özellik gelm...
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zwanzig 1 yıl
Baştan beri olması gereken özellikler neden böyle yavaş yavaş geliyor ? Diğer birçok mesajlaşma uygulaması whatsapptan daha fazla özellik barındırıyor.Sanki birkaç kişi kodluyorlar whatsappı
Baştan beri olması gereken özellikler neden böyle yavaş yavaş geliyor ? Diğer birçok mesajlaşma uygulaması whatsapptan daha fazla özellik barındırıyor.Sanki bir...
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Silenforce 1 yıl
Ben gruba alınmak istemiyorum.Çok mu zor ey Wp
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DH Misafiri 1 yıl
grup yönetcisi gruptaki yazışmayı geçici olarak engelleyebilirmi
sessiz seçeneği bunun içinmi
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eyup56 1 yıl
Kesinlikle benim onayım olmadan beni gruba kimse dahil etmesin bilip bilmediğin yerlere dahil olmak istemiyorum Bence WhatsApp bu konuya da bir el atmalı Bence bu daha önemli
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dostum kertenkele 1 yıl
Herşeyi kısıtla ne anlamı kaldı o zaman çıkar gruptan daha iyi hiç bir şey yazaöadıktan sonra ne lüzumu var grupta olmanın
1 Yanıt Yanıtla
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St Batuhan 1 yıl dostum kertenkele
dostum kertenkele

Herşeyi kısıtla ne anlamı kaldı o zaman çıkar gruptan daha iyi hiç bir şey yazaöadıktan sonra ne lüzumu var grupta olmanın

Duyuru tabanında bir grup olabilir. Ya da bir kaç gün önemli bir etkinlik nedeniyle grupta bir engelleme yapmak ve sadece duyuru haline getirmek olabilir. Ayrıca bazı kişiler gerçekten sınırları zorluyor, olaylardan da haberdar edilmeleri gerekiyor ama durdurmak zor oluyor o kişileri. Atsan atılmaz satsan satılmaz durumundaki kişileri bu şekilde susturmak ideal.

Bence güzel bir özellik.
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astegon 1 yıl en beğenilen
Arkadaş
Whatsapp'da grup kurup langır lungur beni o gruba alanlara küfrediyorum.
Neden invitation gelmez?
Neden izin istemez?
Önce bu özellik gelmeli.
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The Frost 1 yıl
Kurucular, yönetici/moderatörlerin yetkilerini sınırlandırabilmeli. Yıllardır bunu getirmediler. Ayrıca mesaj sabitleme, grup konusu yazma gibi özellikler de lazım.
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zwanzig 1 yıl
Baştan beri olması gereken özellikler neden böyle yavaş yavaş geliyor ? Diğer birçok mesajlaşma uygulaması whatsapptan daha fazla özellik barındırıyor.Sanki birkaç kişi kodluyorlar whatsappı
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