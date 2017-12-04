WhatsApp'ın yeni özelliği grup yöneticilerinin yetkisini arttırıyor

Facebook'a ait olan mesajlaşma platformu WhatsApp'a grup yöneticilerinin yetkilerini arttıracak yeni bir özellik geldi. Daha önce iOS beta sürümüne gelen Kısıtlı Gruplar özelliği sayesinde yöneticiler artık gereksiz mesaj yazan veya paylaşımda bulunan kişileri gruptan çıkarmadan durdurabilecek.

WhatsApp'ın sunacağı yenilikleri açığa çıkaran WABetaInfo isimli web sitesi, popüler mesajlaşma uygulamasının Google Play Beta Programı kapsamındaki 2.17.430 numaralı sürümünde "Kısıtlı Gruplar" adlı bir işlevin yer aldığını keşfetti.

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Özellik yalnızca grup yöneticileri tarafından etkinleştirilebiliyor ve diğer üyeler sessize alındığında yöneticiler mesaj göndermeye devam edebiliyorlar. Bu grup yöneticilerinin önemli bir şey paylaşmaları gerektiğinde katılımcıların dikkatini çekmesine yardımcı olacak.

Yeni özellik nasıl çalışıyor?

WABetaInfo, grup üyelerinin sesi kısıldığında, yalnızca yöneticilerin mesajlarını okuyabildiklerini ve yanıt veremeyeceklerini söylüyor. Katılımcılar "kısıtlı sohbet" modunda bir şeyler paylaşmak isterse bunu yöneticiye mesaj atarak gruba duyurabilecekler.

Mesaj veya medya dosyası yayınlanmadan önce grup yöneticisinin onayından geçmesi gerekecek. Yöneticiler şu an için grupları 72 saatte bir sınırlandırabiliyor ancak bu süre sınırının azaltılacağına yönelik bilgiler de var.

http://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-17-430-whats-new/