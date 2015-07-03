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Birleşik Arap Emirlikleri, İnovasyon Komitesi ofislerini 3D yazıcı ile hazırlatacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Birleşik Arap Emirlikleri, İnovasyon Komitesi ofislerini 3D yazıcı ile hazırlatacak
 
Birleşik Arap Emirlikleri'nin bazı ilginç teknolojik gelişmelere ev sahipliği yaptığını zaman zaman sizlere ulaştırıyoruz. Ülke bu kez ise 3D yazıcı teknolojisine yaptığı yeni yatırım ile gündeme geldi. Ulusal İnovasyon Komitesi 3D yazıcı kullanarak ofislerini tümüyle üretmeyi amaçlıyor.
Dubai'de kurulacak yeni ofisler için bir kaç şirket ile ortaklığa gidilmiş durumda. Bu şirketlerin arasında daha önce Çin'de 6 katlı bir apartmanı 3D yazıcı ile üreten WinSun Global şirketi de yer alıyor. Proje kapsamın da 6 metrelik bir yazıcı kurulması planlanırken üretilen parçaların önce taşınacağı daha sonra ise birleştirileceği belirtiliyor. 
Birleşik Arap Emirlikleri, İnovasyon Komitesi ofislerini 3D yazıcı ile hazırlatacak
 
3DPrint.com'da yer alan habere göre üretim sırasında Özel Betonarme (SRC), Elyaf Takviyeli Plastik (CTP) ve Cam Elyaf Takviyeli Alçı (GRG) gibi maddeler kullanılacak. Bu maddeler ile yapılacak üretimler yalnızca ofislerin dışına ait değil iç tasarımlarında yer alan mobilyaların üretiminde de kullanılacak. İnşaat atılarını ve iş gücü maliyetini %60 seviyelerinde düşürecek olan 3D yazıcı ile üretim ayrıca hız konusunda da geleneksel yöntemlere göre oldukça önemli ölçüde avantaj sağlıyor. 
Üretimin başlamasının arından ofislerin hazır olması bir kaç hafta alacak ancak üretilen ofislerin önce Dubai müzesinde ve bazı sergilerde yer alacağı belirtiliyor. Sonrasında ise ofislerin tümü tamamlanarak 2017 yılında kullanıma açılacak.
Birleşik Arap Emirlikleri, İnovasyon Komitesi ofislerini 3D yazıcı ile hazırlatacak
 

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IhtiyarDelikanli 4 yıl en beğenilen
bu sadelik hiç arapların tarzı değil
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Umutcan 4 yıl
Petrolü çıkarırlar, yan gelip yatarlar petrol parasıyla da ingiliz firmalarına yaptırırlar kaymağını yine ingilizler yer,
işçiliğini ve köleliğini de malezya, pakistan, hindistan, bangladeş vb. ülkelerden(dikkat ederseniz geneli ingiliz kolonileri) gelen işçilere yüklerler.
İngilizler iyi sistem kurmuş. Tam kontrollerinde olmayan petrol rezervlerinin gelirleri bile yine bir yerden dolaylı olarak onlara kesin dönüyor.
Discovery channelda dubaideki binaların inşası ile ilgili epey belgesel izledim, burj khalifa, burj el arab hepsi aynı kafada inşa edilmiş.
Belli ki artık ucuz göçmen işçilik maliyetlerini de yoketme niyetindeler 3d inşaatlar ile.
Adamların şu an yaptığı temel olarak petrolü turizm gücüne çevirmeye çalışmak, bunun için de çölü cennete çevirmeye çalışıyorlar. Ki yarın öbür gün petrol bitince şapa oturmasınlar.
Ama bunu yaptırırken asıl kaymağı yine dış güçler ve kralları prensleri yiyor. Ortadoğunun kısır döngüsü...
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gun 4 yıl
Burada çakılaşacakların Yarısı yabancı olur kendilerinde iş gücü kalmadıartık tüm Dünya'da beyin göçünü sağlıyorlar.
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dark01 4 yıl
Altın yazdırabilen 3D yazıcı lazım bu araplara
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IhtiyarDelikanli 4 yıl en beğenilen
bu sadelik hiç arapların tarzı değil
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