Birleşik Arap Emirlikleri, İnovasyon Komitesi ofislerini 3D yazıcı ile hazırlatacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin bazı ilginç teknolojik gelişmelere ev sahipliği yaptığını zaman zaman sizlere ulaştırıyoruz. Ülke bu kez ise 3D yazıcı teknolojisine yaptığı yeni yatırım ile gündeme geldi. Ulusal İnovasyon Komitesi 3D yazıcı kullanarak ofislerini tümüyle üretmeyi amaçlıyor.

Dubai'de kurulacak yeni ofisler için bir kaç şirket ile ortaklığa gidilmiş durumda. Bu şirketlerin arasında daha önce Çin'de 6 katlı bir apartmanı 3D yazıcı ile üreten WinSun Global şirketi de yer alıyor. Proje kapsamın da 6 metrelik bir yazıcı kurulması planlanırken üretilen parçaların önce taşınacağı daha sonra ise birleştirileceği belirtiliyor.

3DPrint.com'da yer alan habere göre üretim sırasında Özel Betonarme (SRC), Elyaf Takviyeli Plastik (CTP) ve Cam Elyaf Takviyeli Alçı (GRG) gibi maddeler kullanılacak. Bu maddeler ile yapılacak üretimler yalnızca ofislerin dışına ait değil iç tasarımlarında yer alan mobilyaların üretiminde de kullanılacak. İnşaat atılarını ve iş gücü maliyetini %60 seviyelerinde düşürecek olan 3D yazıcı ile üretim ayrıca hız konusunda da geleneksel yöntemlere göre oldukça önemli ölçüde avantaj sağlıyor.

Üretimin başlamasının arından ofislerin hazır olması bir kaç hafta alacak ancak üretilen ofislerin önce Dubai müzesinde ve bazı sergilerde yer alacağı belirtiliyor. Sonrasında ise ofislerin tümü tamamlanarak 2017 yılında kullanıma açılacak.