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Birleşmiş Milletler ''drone veri tabanı'' oluşturmak istiyor

Birleşmiş Milletler, drone'lara yönelik düzenlemeleri de barındıran geniş kapsamlı bir program kapsamında dünya genelindeki bütün drone'ların kayıt altına alınmasını istiyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet yürüten Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü(ICAO) bugüne kadar insansız hava araçları konusunda ortak bir düzenleme oluşturmuş ya da ülkeleri belli düzenlemeleri uygulamaya zorlamış değil ancak kurum yakın bir zamanda dünyadaki ,ticari ya da bireysel kullanıma bakılmaksızın, bütün drone'ların kayıt altına alındığı bir veri tabanı oluşturmak istiyor. ICAO'nun hava trafiği ofisi direktörü olan Stephen Creamer, Montreal'daki bir sempozyumda drone'ları uçurmak ve kontrol atında tutmak için ortak kurallar oluşturmaya yönelik geniş kapsamlı bir operasyonun parçası olarak bütün drone'ların kayıt altına alınması gerektiğini dile getirdi.


ABD Kayıt Zorunluluğuna Karşı 

Halihazırda bazı ülkeler drone'ları kayıt altına tutmak için ticari amaçla kullanılan ya da belirli bir ağırlığın üstünde olan drone'ların sahipleri tarafından yetkili birimlere kaydının yapılmasını istiyor ancak Creamer'in önerisi hayata geçirildiği takdirde Birleşmiş Milletler'in tuttacağı veri tabanı hem coğrafi sınırlar bakımından hem de drone çeşitliliği bakımında çok daha geniş kapsamlı olacak. Tabi bu durumda ABD'de hobi olarak drone kullanan kişilerin bu karara karşı çıkacağı düşünülüyor zira drone sahiplerinin drone'ları kayıt ettirmesi kararına karşı açılan davada mahkeme, ticari amaçlı kullanılmayan drone'lar için kayıt zorunluluğu getirilemeyeceğine karar vermişti.


Böyle bir veri tabanı oluşturulması halinde ortaya çıkacak olan bir diğer sorun da kayıtların doğrudan Birleşmiş Milletler tarafından nasıl yapılacağı ve drone programı kapsamında getirilecek olan düzenlemelerin nasıl belirleneceği olacak. Birleşmiş Milletler veri tabanını bizzat kendisi oluşturabilse de hem BM'ye bağlı herhangi bir birimin bu işi yapmakla yükümlü olmayışı hem de drone sahiplerini takip etmenin oldukça zor oluşu bu ihtimali düşürüyor. BM'nin halihazırda drone'lara yönelik kayıtları tutan ve bazı düzenlemeler getiren ABD'deki Federal Havacılık Kurumu, Avrupa'daki Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı gibi kurumlardan destek alabileceği düşünülüyor. 


https://www.engadget.com/2017/09/08/the-un-wants-all-drones-registered-in-a-global-database/ Yorum Yaz
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tosuntosun 1 yıl
minik bir drone a sahip biri olarak bu tür bir başlıktan ister istemez rahatsız oluyorum
"ticari amaş ve kilo'dan" diye ibare aslında sorunlu... Misal benim aldığım minik drone üzerinde 0.3 lük cam var. ağırlığı da belli. Devlet kanununa göre kilo yasalaşsa ne çıkar. herşey modifiye edilebiliniyor. Maksada yönelik ufak drone alırım veya kendi dronumu satın aldığım parçalar ile evde 2kg luk drone yapsam ve bununla da ..... 10dak lık yürüme mesafesinde (30sn lık uçuş) bomba ile bombalasam kim neyi görecek ?
Veya alacağım 4k video çeken 20dak uçuş yapan bir dron ile güzelim İstanbul video ları çekmek için sürekli karakol ziyareti mi yapmak zorundayım ?
Maksad amaç doğru ama metod sorunsal....
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