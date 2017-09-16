Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Birleşmiş Milletler internet raporunu paylaştı: 3.9 milyar insanın internet erişimi yok

Birleşmiş Milletler dünya genelinde genişbant internet endüstrisindeki verileri barındıran raporunu paylaştı. Raporda ülkemizden ve dünyadan dikkat çeken rakamlar haberimizde.
1 yıl
2,3b
1
14
Diğer
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Birleşmiş Milletler internet raporunu paylaştı: 3.9 milyar insanın internet erişimi yok
Tam Boyutta Gör
 

Birleşmiş Milletler 18 Eylül'de New York'ta gerçekleşecek olan Sürdürülebilir Kalkınma zirvesi öncesinde 196 ülkede yaptığı çalışmalar sonucu elde ettiği verileri paylaştı. Dünya genelinde genişbant internet endüstrisinin durumu Birleşmiş Milletler telekomünikasyon ajansı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yayınlanan raporla gözler önüne serildi. Küresel nüfusun yüzde 47'sinin yani yaklaşık 3.5 milyar insanın internet erişimine ulaştığını duyuran rapor ne yazik ki 3.9 milyar insanın halen internet erişiminin olmadığını vurguladı.


İnternet Erişimi Hedeflenenin Uzağında Kaldı 

Rapora göre 2016 sonunda dünya genelinde 3.4 milyar insanın internet erişimine sahipken günümüzde bu sayı 3.5 milyara yükselmiş durumda. ITU'nun yıl sonu için tahmini ise 3.58 milyar insanın internet erişimine sahip olacağı yönünde. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı internete bağlı olsa da ITU, internet erişimi olmayan bölgelere dikkat çekiyor. En az gelişmiş olan ülkelerde geçtiğimiz yıl internete erişim oranının yüzde 15.6 olduğunu ifade eden ITU bu yıl sonunda ise bu oranın 17.5'e yükselmesini hedefliyor. Yine de bu oran BM'nin 2020 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin çok uzağında.


İnternet bağlantısı olmayan insanların yüzde 62'si Asya-Pasifik bölgesinde yaşarken bunu yüzde 17.8 ile Afrika bölgesi izliyor. Bu durumun temel nedeni ise dünyanın en kalabalık nüfuslarına sahip olan Çin ve Hindistan'ın Asya-Pasifik bölgesinde yer alması. Rapora göre Çin'de 360 milyondan fazla; Hindistan'da ise 600 milyondan fazla insanın internet bağlantısı yok. Bununla birlikte Çin yaklaşık 700 milyon internet kullanıcısı ile internet endüstrisindeki liderliğini sürdürürken Hindistan da internete erişimi olan 355 milyon insan ile bu alanda ikinci sırada yer alıyor.


Hane ve Bireysel Kullanımda Enler 

Hanehalkı internet erişimi alanında Güney Kore, ülkedeki hanelerin yüzde 98.8'inin internet erişimine sahip olmasıyla birlikte ilk sıraya yerleşirken onu; Katar (yüzde 96) ve Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 95) takip ediyor. Bireylerin internet kullanım oranlarına bakıldığında ise Avrupa'nın üstünlüğü göze çarpıyor. İzlanda yüzde 98.2'lik oranla bireylerin internet kullanımı alanında ilk sırada yer alırken , onu Lüksemburg (yüzde 97,3) ve Andorra (yüzde 97) izliyor. İnternet kullanımının en düşük olduğu ülkelerin başında ise  Çad (yüzde 2,7), Sierra Leone (yüzde 2,5), Nijer (2.2) ve  Somali (yüzde 1,8) ve Eritre'de (yüzde 1,1) yer alıyor.


2016 yılının sonunu baz alan rapora göre Türkiye'deki insanların yüzde 13.6'sı sabit genişbant internet aboneliğine sahip. Ülkemizde cep telefonu üzerinde genişbant internet aboneliğine sahip olan kişilerin toplam nüfusa oranı ise yüzde 66.8 olarak belirlenmiş. Ayrıca yaklaşık her 10 haneden 8'inde(yüzde 76.3) internet erişimi mevcut. 


http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54931#.Wb0SnKi0OUk Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
olağan_şüpheli 1 yıl en beğenilen
yemek buldular , huzur buldular kesin tek dertleri internettir
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
amdfx 1 yıl
Sömürü düzenin parlatılmış adı olan B.M. Çad, Somali, Sierra leone vs gibi ülkeler için İnternete erişim den daha önemli olan sağlığa erişimdir internet boş iş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
labtek38 1 yıl
İnternet şirketlerinin iştahını kabartan bir pazar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karahuso 1 yıl
aman tanrım didim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 1 yıl en beğenilen
yemek buldular , huzur buldular kesin tek dertleri internettir
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl olağan_şüpheli
Katılıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 1 yıl
İnternet bedava olur ve olacak ama internetten hizmet alınca parasını odeyecegız.
Ornegın ınternet uzerınden oyun, fılm, yemek vs. bunlara para verecegız ama ınternete vermeyecegız. Bence ılerıde boyle olacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-B2B7A0AF7 1 yıl
Yakın gelecekte zaten internet dediğimiz şey Dünyada ücretsiz hale gelir ve her yerde neredeyse kullanılabilir olur bir bizim ülkede ücretli olur...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CenSoredGive 1 yıl Guest-B2B7A0AF7
CyberMachine

Yakın gelecekte zaten internet dediğimiz şey Dünyada ücretsiz hale gelir ve her yerde neredeyse kullanılabilir olur bir bizim ülkede ücretli olur...

Hiç bir zaman bedavaya bir şey veren olmaz. Babasının oğlu değilsin, bedava olursada ya bilgilerini alır şuan facebook, google v.s v.s gibi sitelerin senden reklam verilerini kişisel bilgilerini aldıkları gibi ya da ücretli satmak zorundadır. Hayal aleminden uzaklaşın biraz.
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 1 yıl
Bizden de mi kötüsü var?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 1 yıl
kalan tüm insanlar da despacitoyu izlemiş oluyor o zaman.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2292 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Birleşmiş Milletler, internet ve
4 etiket daha Diğer Internet Furkan Babur MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl DS önümüzdeki yıl tamamen elektrikli bir SUV tanıtacak 1 yıl The Pirate Bay'in kullanıcıların CPU'ları üzerinden dijital para ürettiği ortaya çıktı 1 yıl Bitcoin nereye gidiyor? | Canlı Yayın'da Soru-Cevap eşliğinde konuşuyoruz 1 yıl Karayollarında dev hamle: "Akıllı Sürücü Uyarı Sistemleri" ile primde indirim 1 yıl Dünyanın yapay zekaya yönelik ilk PCIe hızlandırıcısı duyuruldu 1 yıl Samsung marka telefon alana 50 TL'lik hediye çeki! 1 yıl GoPro Hero6 sızdırıldı 1 yıl Alzheimerı 10 yıl önceden tespit eden yapay zeka 1 yıl 1400 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen ışığı neredeyse hiç yansıtmıyor "Simsiyah Dünya" 1 yıl Apple A11 Bionic yonga seti üç yılda geliştirildi 1 yıl Star Trek: Discovery 25 Eylül'de başlıyor 1 yıl Tek bir iğneyle çocukluk aşıları yapılabilir 1 yıl Instagram ses tercihinizi uygulamayı kapatana kadar aklında tutacak 1 yıl BTK'dan Mavi Balina oyunu uyarısı 1 yıl Afrika'ya özel elektrikli otomobil:aCar 1 yıl 32 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper işlemcisi ihtimali doğdu 1 yıl PAL-V'nin uçan arabası dünya turuna çıkacak 1 yıl Steelseries ve Targus oyuncu sırt çantası geliştirdi 1 yıl Canlı | Samsung T5 SSD inceleme "Daha hızlısı yok" [Yayın özeti] 1 yıl Game of Thrones finali için birden fazla son hazırlanıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Birleşmiş Milletler internet raporunu paylaştı: 3.9 milyar insanın internet erişimi yok Sonraki Ülkemizdeki mültecilere ücretsiz kod eğitimi verilecek 1 yıl Corsair’den hız canavarı Vengeance DDR4 bellekler 1 yıl Gmail'in Android uygulamasına şifre değiştirme özelliği geldi 1 yıl Çinli bitcoin borsalarından peş peşe açıklamalar: Bitcoin ticaretini sonlandırıyorlar 1 yıl iPhone’u hızlı şarj etmek için 330 TL’lik aksesuar almanız gerekiyor 1 yıl Çinli teknoloji devi, Spotify'ı satın almaya çalışmış 1 yıl Parrot Mambo FPV ile kuş bakışı uçuş deneyimi 1 yıl Milyarlarca Bluetooth’lu cihaz tehlikede 1 yıl Equifax saldırısında İngiltere'deki 400.000 müşteriye ait veriler sızdırıldı 1 yıl HP yazıcılarda üçüncü taraf kartuşlara yine yasak 1 yıl 20 yıllık uzay macerasının sonu geldi: Cassini artık Satürn'ün bir "parçası" 1 yıl Nike otomatik satın alma botlarına savaş açtı 1 yıl MediaMarkt’ta okula dönüş fırsatları 1 yıl Chrome otomatik oynatılan videoları durduracak 1 yıl İnsan beyni ilk kez internete bağlandı 1 yıl Windows 10’un gizlilik ayarları geliştirilecek 1 yıl Toyota'nın uçan otomobil hayaline bir adım kaldı 1 yıl Face ID fırsata dönüştü: iPhone X için yüz maskesi satılıyor 1 yıl Amazon'un meşhur patentini artık diğer şirketler de kullanabilir 1 yıl Galaxy Note 8'e 4K çözünürlükte 60 kare/saniye video çekim özelliği gelebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim