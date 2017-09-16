Birleşmiş Milletler internet raporunu paylaştı: 3.9 milyar insanın internet erişimi yok

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Birleşmiş Milletler 18 Eylül'de New York'ta gerçekleşecek olan Sürdürülebilir Kalkınma zirvesi öncesinde 196 ülkede yaptığı çalışmalar sonucu elde ettiği verileri paylaştı. Dünya genelinde genişbant internet endüstrisinin durumu Birleşmiş Milletler telekomünikasyon ajansı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yayınlanan raporla gözler önüne serildi. Küresel nüfusun yüzde 47'sinin yani yaklaşık 3.5 milyar insanın internet erişimine ulaştığını duyuran rapor ne yazik ki 3.9 milyar insanın halen internet erişiminin olmadığını vurguladı.





İnternet Erişimi Hedeflenenin Uzağında Kaldı

Rapora göre 2016 sonunda dünya genelinde 3.4 milyar insanın internet erişimine sahipken günümüzde bu sayı 3.5 milyara yükselmiş durumda. ITU'nun yıl sonu için tahmini ise 3.58 milyar insanın internet erişimine sahip olacağı yönünde. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı internete bağlı olsa da ITU, internet erişimi olmayan bölgelere dikkat çekiyor. En az gelişmiş olan ülkelerde geçtiğimiz yıl internete erişim oranının yüzde 15.6 olduğunu ifade eden ITU bu yıl sonunda ise bu oranın 17.5'e yükselmesini hedefliyor. Yine de bu oran BM'nin 2020 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin çok uzağında.





İnternet bağlantısı olmayan insanların yüzde 62'si Asya-Pasifik bölgesinde yaşarken bunu yüzde 17.8 ile Afrika bölgesi izliyor. Bu durumun temel nedeni ise dünyanın en kalabalık nüfuslarına sahip olan Çin ve Hindistan'ın Asya-Pasifik bölgesinde yer alması. Rapora göre Çin'de 360 milyondan fazla; Hindistan'da ise 600 milyondan fazla insanın internet bağlantısı yok. Bununla birlikte Çin yaklaşık 700 milyon internet kullanıcısı ile internet endüstrisindeki liderliğini sürdürürken Hindistan da internete erişimi olan 355 milyon insan ile bu alanda ikinci sırada yer alıyor.





Hane ve Bireysel Kullanımda Enler

Hanehalkı internet erişimi alanında Güney Kore, ülkedeki hanelerin yüzde 98.8'inin internet erişimine sahip olmasıyla birlikte ilk sıraya yerleşirken onu; Katar (yüzde 96) ve Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 95) takip ediyor. Bireylerin internet kullanım oranlarına bakıldığında ise Avrupa'nın üstünlüğü göze çarpıyor. İzlanda yüzde 98.2'lik oranla bireylerin internet kullanımı alanında ilk sırada yer alırken , onu Lüksemburg (yüzde 97,3) ve Andorra (yüzde 97) izliyor. İnternet kullanımının en düşük olduğu ülkelerin başında ise Çad (yüzde 2,7), Sierra Leone (yüzde 2,5), Nijer (2.2) ve Somali (yüzde 1,8) ve Eritre'de (yüzde 1,1) yer alıyor.





2016 yılının sonunu baz alan rapora göre Türkiye'deki insanların yüzde 13.6'sı sabit genişbant internet aboneliğine sahip. Ülkemizde cep telefonu üzerinde genişbant internet aboneliğine sahip olan kişilerin toplam nüfusa oranı ise yüzde 66.8 olarak belirlenmiş. Ayrıca yaklaşık her 10 haneden 8'inde(yüzde 76.3) internet erişimi mevcut.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54931#.Wb0SnKi0OUk