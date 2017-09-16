Ülkemizdeki mültecilere ücretsiz kod eğitimi verilecek

Çalışmalar hakkında bilgi veren SAP Geliştirme Merkezi Yazılım Mühendisi Talip Özakça, ''Burada özellikle 8-24 yaş arası çocuk ve gençleri hedef alarak onlara giriş seviyesinde web yazılımı ve daha sonrasında Scratch eğitimi vermeye çalışıyoruz. Scratch, MIT’in – teknoloji enstitüsü- yazdığı özellikle çocukları hedef alan yazılımı öğreten ve programlama nedir, nasıl çalışır bunu gösteren bir uygulama'' dedi.
Bilişim Dünyasında Çok Fazla İş Açığı Var
Bilişim teknolojisi dünyasında çok fazla iş açığı olduğunu dile getiren Özakça, ''Çocukların, programlamayı küçük yaşta öğrenmesi çok önemli. Burada, elimizden geleni yapıyoruz. İmkânı olmayan çocukların da bilgisayar dünyasına adım atmasını sağlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin Mülteci Kod Haftası ile ilgili; “Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da teknoloji alanında on binlerce iş açığı var. Bu doğrultuda Mülteci Kod Haftası, mülteci kamplarından başlayarak gençlere uzun soluklu bir yol haritası sunma hedefiyle; gençlerin kodlama becerileri kazanmalarını, meslek seçimlerinde teknoloji alanına yönelmelerini ve kodlamayı uzun vadeli sürdürülebilir bir teknoloji eğitimi haline getirmeyi amaçlıyor. Bulundukları ülkelerde bilgi teknolojileri sektöründeki iş fırsatlarını yakalayacaklar ve dijital dönüşüme katkı sağlayacaklar.’’ dedi.
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Vatan bilincleri olsa arkalarina bakmadan kacmazlardi. Bir de musluman falan diye gecinirler ama Arabistan yerine Avrupa'ya kacmaya calisirlar. Turkiye'de olanlarda savastan kactiklarini iddia ettikleri ulkelerine de bayram tatili icin gidip geri gelirler.