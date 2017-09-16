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Ülkemizdeki mültecilere ücretsiz kod eğitimi verilecek

SAP ve Birleşmiş Milletler işbirliğiyle yürütülen Mülteci Kod Haftası (Refugee Code Week) projesi kapsamında ülkemizdeki mültecilere MIT'nin yazdığı Scratch tabanlı ücretsiz kod eğitimi verilecek.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ülkemizdeki mültecilere ücretsiz kod eğitimi verilecek
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Mültecilerin bilişim dünyasında yer alabilmesi ve kodlama öğrenebilmesi amacıyla Mülteci Kod Haftası (Refugee Code Week) projesi hayata geçiyor. Proje kapsamında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu toplam 9 ülkede kodlama atölyeleri düzenlenecek. MIT'nin hazırladığı Scratch Code yazılımı kullanarak temel programlama ve web tasarım eğitimi verilecek.
Yazılım firmalarından SAP ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde yürütülen projede mültecilerin dijital dünyada okuryazarlığının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu yıl 15-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Mülteci Kod Haftası’nın geçen sene bir benzeri düzenlenmiş ve 10 binin üzerinde kişiye ücretsiz temel kod eğitimi verilmişti. Bu seneki etkinlik için gönüllü eğitimcilerin eğitimi sürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren SAP Geliştirme Merkezi Yazılım Mühendisi Talip Özakça, ''Burada özellikle 8-24 yaş arası çocuk ve gençleri hedef alarak onlara giriş seviyesinde web yazılımı ve daha sonrasında Scratch eğitimi vermeye çalışıyoruz. Scratch, MIT’in – teknoloji enstitüsü- yazdığı özellikle çocukları hedef alan yazılımı öğreten ve programlama nedir, nasıl çalışır bunu gösteren bir uygulama'' dedi.

Bilişim Dünyasında Çok Fazla İş Açığı Var

Bilişim teknolojisi dünyasında çok fazla iş açığı olduğunu dile getiren Özakça, ''Çocukların, programlamayı küçük yaşta öğrenmesi çok önemli. Burada, elimizden geleni yapıyoruz. İmkânı olmayan çocukların da bilgisayar dünyasına adım atmasını sağlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin Mülteci Kod Haftası ile ilgili; “Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da teknoloji alanında on binlerce iş açığı var. Bu doğrultuda Mülteci Kod Haftası, mülteci kamplarından başlayarak gençlere uzun soluklu bir yol haritası sunma hedefiyle; gençlerin kodlama becerileri kazanmalarını, meslek seçimlerinde teknoloji alanına yönelmelerini ve kodlamayı uzun vadeli sürdürülebilir bir teknoloji eğitimi haline getirmeyi amaçlıyor. Bulundukları ülkelerde bilgi teknolojileri sektöründeki iş fırsatlarını yakalayacaklar ve dijital dönüşüme katkı sağlayacaklar.’’ dedi.


http://www.iha.com.tr Yorum Yaz
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Baelros 1 yıl en beğenilen
Adamlar ne konusmayi biliyor ne insan gibi davranmayi biliyor, bunlara kodlama mi ogretilir? Sokak ortasina s.can bir topluluktan bahsediyoruz. (Evet kendi gozlerimle gordum, hayvan gitmis Midilli Adasi'nda yolun ortasina Sisli Etfal Hastanesi'ne s.can kadin gibi yekpare birakti)
Adamlar ne konusmayi biliyor ne insan gibi davranmayi biliyor, bunlara kodlama mi ogretilir? Sokak ortasina s.can bir topluluktan bahsediyoruz. (Evet kendi goz...
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5 Yanıt Yanıtla +162
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Baelros 1 yıl ozbey08
ozbey08
mültecilere yurttaşlık ve vatan bilinci eğitimi verilmelidir.

Vatan bilincleri olsa arkalarina bakmadan kacmazlardi. Bir de musluman falan diye gecinirler ama Arabistan yerine Avrupa'ya kacmaya calisirlar. Turkiye'de olanlarda savastan kactiklarini iddia ettikleri ulkelerine de bayram tatili icin gidip geri gelirler.
ozbey08mültecilere yurttaşlık ve vatan bilinci eğitimi verilmelidir.Vatan bilincleri olsa arkalarina bakmadan kacmazlardi. Bi...
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2 Yanıt Yanıtla +121
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interwap 1 yıl
Söyleyecek bir şey bulamıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +88
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vollkan59 1 yıl
''Yazılım firmalarından SAP ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde yürütülen projede''

Konu mesajlarını okumadım, bunda da kesin hükümete mok atmışlardır klasik tayfa.
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Baelros 1 yıl mgora
Zaten verginin vergisini veriyorsunuz, o kadar ulke de para yardimi yapiyor. Su ana kadar milyarlarca dolar harcandi bunlara. Bir sey degisti mi?
Dedelerimiz ve buyukannelerimiz Kurtulus Savasini nasil kazandi? Genci yaslisi buyugu kucugu demeden herkes vatani icin cepheye gitti savasti. Bu vatan oyle kazanildi. Kurtulus Savasinda hic ev verilen, bedava saglik hizmeti verilen, kendi vatandasina verilmeyen haklari siginmaciya verilen ulke gordun mu? Bir de bu siginmacilarin savas var diye kactiklari ulkelerine sigindiklari ulkenin vatandaslarinin odedigi paralarla gittigini dusun.
Hepsi bin beter olsun. Esad ne kadar bir baltaya sap olmayacak mahlukat varsa gonderdi, ulkesini haseratlardan temizledi. Simdi bu mahlukatlari ummetciler ve Arapcilar yuzunden tum dunya cekiyor.
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BekirTemel 1 yıl
bazen mülteci olmak istersin
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Quard 1 yıl
Bizlere niye kod eğitimi verilmiyor, biz bu ülkenin öz mü öz vatandaşı değil miyiz...
Atalarımız ne demiş "besle kargayı oysun gözünü."
1 Yanıt Yanıtla
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Treth 1 yıl Quard
Quard
Bizlere niye kod eğitimi verilmiyor, biz bu ülkenin öz mü öz vatandaşı değil miyiz...
Atalarımız ne demiş "besle kargayı oysun gözünü."

Bilgisizliğin bu kadarı. Bu ülke de yaşadığınıza emin misiniz?
Birincisi birleşmiş milletler fonu öyle haldur huldur verilen bir fon değil. Fonu aldığın zaman bu tür şartları yerine getirmen gerek. Yani mülteciler için projeler üretmen gerekli.
İkincisi aynı hizmeti senin içinde veriyorlar. Git ismekte canın her ne istiyorsa eğitimini al sana engel olan yok.
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Baelros 1 yıl mgora
Boyle misafir olmaz. Savasacak durumda olmayanlar icin kamplar kurarsin, onlari gecici olarak orada tutarsin. Vatandaslik vermezsin, yasal yollarla basvuran olursa calisma izni ve oturum izni cikartirsin olur biter.
Su an ulkeye kimin girip ciktiginin takibi yapilmiyor. Ayrica savastan kacanlar sahillerde nargile keyfi yapiyor, ulkelerine bayram ziyaretine gidiyor, vergiden muaf sekilde yasiyor, bedava saglik hizmeti aliyor, sinavsiz universiteye gidiyor, suca karissa bile polis gormezden geliyor. Bunlar da yetmiyor uzerine benim vatandasima ve ogrencime verilmeyen ayliklar veriliyor. Bu da yetmiyor TOKI gidip sifir ev yapiyor.
Isteyen bana fasist yada irkci desin umrumda degil. Ben bu mahlukatlari ulkemde istemiyorum, defolsunlar kendi cehennemlerinde yansinlar.
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mgora 1 yıl Baelros
Hocam olayı şöyle düşün meşhur fetö ve ak parti kanlı bir savaşa tutuştu (farzı muhal alaka olarak canlansın diye)
sen bu savaşın neresinde kalacaksın kaçanların çoğuda benzer şekilde.
Savaşlar o kadar ideal şartlar değil can bu , kurtuluş savaşında bile sabaha sadece subayların kaldığı cephe savaşları vardır.
Bir anlamda subayların cesareti ve fedakarlığı bize ülkemizi kazandırdı.
Bu adamlarda o da yok.
Valla ben netim eğer paraları yandaşlar cukkalayacak olmasa tüm malımın %20'si gitse bu adamlar iyi bir hayat yaşayacak dense razıyım.
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Red_devil33 1 yıl
Şakamı bu
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snomask 1 yıl
1 suriyeliler, 2 din, 3 siyaset, 4 futbol. donanımhaberde bu başlıklar olmasa kimsenin yorum yapacağı yok. donanımmış, teknolojiymiş kimin umrunda
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Guest-BA761BEEF 1 yıl snomask
snomask
1 suriyeliler, 2 din, 3 siyaset, 4 futbol. donanımhaberde bu başlıklar olmasa kimsenin yorum yapacağı yok. donanımmış, teknolojiymiş kimin umrunda

Dh'nin değil ülkemizin başlıkları bunlar. Sokağa çık herkesin tartıştığı konular bunlar.
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Reykajinn 1 yıl
Çok iyi olur.Ümmet siber savaşta bir avantaj daha kazanmış olur.Maşallah diyorum.
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aycibin 1 yıl
ingiltere bretix ardından kalifiye olmayan mülteci almayacağını resmen duyurdu.biz de dünya kadar işe yaramayan mülteci aldık,besliyoruz.cebimizden çıkıyor hepsinin parası bize sorulmadan.zaten kalifikasyonu düşen bir ülkeyiz.bunlarla iyice ortalama düştü.
yazılım sektöründe iş bulamayan yığınla gencimiz var işsiz oturuyor.önce onların karnı doysun.
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artenis 1 yıl
Dünya liderinin dünyaya örnek rezil girişimleri
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