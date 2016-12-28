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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Birleşmiş Milletler kırmızı alarm verdi: Antibiyotikler artık işe yaramayabilir!

Birleşmiş Milletler antibiyotik direncini AİDS ve Ebola gibi kriz seviyesine çıkardı.Antibiyotiklerin işe yaramadığı bir dünyada bizi neler bekliyor? Detaylar haberimizde
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,1b
1
26
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Birleşmiş Milletler kırmızı alarm verdi: Antibiyotikler artık işe yaramayabilir!
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Antibiyotikler, keşfedildikleri 1900’lü yılların başından beri bakterilerle savaşta insanların en etkili silahlarından birisi olmuştu ancak insanoğlu şimdi bu silahı kaybetme riski ile karşı karşıya. Bu uzun süre içerisinde antibiyotiklerin gereksiz, yetersiz doz ve sürede veya işe yaramadığı hastalıklar için kullanılması, bakterilerin kendilerine koruma mekanizması oluşturmasına ve antibiyotik direncini arttırmasına neden oldu. İlerleyen dönemlerde antibiyotiklerin bu direnci kıramayacağından ve hastalıklarla mücadelede etkisiz hale geleceğinden endişe duyan Birleşmiş Milletler kriz çanlarını çalmaya başladı.
Ayrıca Bkz. "Elektrikli araçlar 10 yıl içinde hava kirliliğini ortadan kaldıracak"

Geçtiğimiz eylül ayında antibiyotik direnci konusunda uyaran ve politikacıları, doktorları, ilaç ve gıda mühendislerini ortak çalışmaya davet eden ve antibiyotik direncini Ebola ve HIV virüsü ile aynı seviyede sınıflandıran Birleşmiş Milletler, yeni duyurusuyla antibiyotik direncinin sağlık krizi haline geldiğini açıkladı. Böylelikle Bileşmiş Milletler tarihinde dördüncü kez bir sağlık sorununu kriz seviyesine yükseltti.  BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ise antibiyotik direncinin insan sağlığı, sürdürülebilir gıda üretimi ve gelişimi için uzun vadeli ciddi bir tehdit olduğunu belirtti.

Beklenen tablo korkunç

Ban Ki-moon ayrıca gerekli önlemler alınamazsa antibiyotik direncinin insanlara vereceği zararı şöyle açıkladı: "Her yıl 200.000’den fazla yeni doğan çocuk antibiyotiklerin yetersiz kaldığı hastalıklar yüzünden ölebilir ve şu an bile pek çok antibiyotiğe dirençli olan tifo, suya karışarak Afrika kıtasını silip süpürebilir." Ban Ki-moon şu an dünyadaki durumun da hiç iç açıcı olmadığını altını çizdi ve dünya genelinde HIV virüsünün ilaçlara karşı direnci artarken ve 105 ülkede oldukça etkili olduğu düşünülen ilaçların, tüberkülozla mücadelede yetersiz olduğunu söyledi. 

Bütün bu kötü senaryolar henüz uzak gibi görünebilir ancak uzmanlar dünyanın şu an bir krizin eşiğinde olduğunu ve antibiyotiklerin olmadığı bir dünyada çok basit enfeksiyonlardan tutun da antibiyotiklerin kullanıldığı ameliyatlar ve kansere kadar pek çok sağlık sorununun, Orta Çağ Avrupa’sında tüm nüfusun üçte birini öldüren veba kadar etkili olabileceği konusunda uyarıyor.

Ayrıca Bkz. "Apple sözünü tuttu: İlk yapay zeka makalesi yayınlandı"

Bu problemin bir an önce çözülmesi için uğraşan bilim insanları şu an insan DNA’ları üzerinde oynamalar yapıp dirençli bakterilere atarak, bakterilerde meydana gelen değişimleri inceliyorlar. Alman araştırmacılar ise Staphylococcus lugdunensis adlı bakteri türünü keşfettikten sonra yeni bir antibiyotik grubu üzerinde çalışıyorlar ancak şimdilik kısa süreli bir çözüm bulunsa bile en kesin çözümün antibiyotik kullanımında dikkatli olunması olduğunu unutmamak gerek.


https://futurism.com/a-world-without-antibiotics-the-un-has-elevated-the-issue-of-antibiotic-resistance/ Yorum Yaz
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alphekka 2 yıl en beğenilen
kısaca; zorunlu olmadıkça özellikle bilincsizce antibiyotik kullanmayın
1 Yanıt Yanıtla +31
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Hiç antibiyotik kullanmasanız bile tavuk yiyorsanız düzenli antibiyotik alıyorsunuz demektir.
Gelişmemiş, insanları eğitimsiz olan ülkeleri biyolojik silahlarla vurdukları zaten biliniyor. Desteği de bizzat bu ülkelerin devletleri veriyor. Mesela bir devlet hangi mantıkla doğal pancar şekeri üretimine kota koyup gelişmiş ülkeler tarafından yasaklanan glikoz-fruktoz şuruplarını, mısır ve nişasta şekerini kendi halkına dayatır? Eğer halkına düşman değilse bunun bir izahı yok.
10 yıl öncesinin bir haberi. Okuyun. etikhaber.com/...
tarimdanhaber.com/...
tarimdanhaber.com/...
Hiç antibiyotik kullanmasanız bile tavuk yiyorsanız düzenli antibiyotik alıyorsunuz demektir.Gelişmemiş, insanları eğitimsiz olan ülkeleri biyolojik silahl...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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bestercan 2 yıl
M.Ö:2000 Al bu otu ye.
M.S:1000 O ot kötü,gel bu duayı oku.
M.S:1250 O dua ile beraber al bu iksiri iç.
M.S:1500 O iksirin ne faydası var,al bu hapı yut.
M.S:1750 O hap etkisiz,al bu antibiyotiği iç.
M.S:2020 O antibiyotik kimyasal,al bu otu ye!
M.Ö:2000 Al bu otu ye.M.S:1000 O ot kötü,gel bu duayı oku.M.S:1250 O dua ile beraber al bu iksiri iç.M.S:1500 O iksirin ne faydası ...
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Yanıtla +11
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yanlızyanlız 2 yıl
Volvo da. Buna benzer birşeyler yapmıştı ama bu biraz daha gelişmiş bir sistem helal olsun düşünmek ve düşünerek üretmek güzeldir.
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Theologist 2 yıl
Almanya'da alamazsın, çok ciddi bir durum olmayınca doktorlar kesinlikle yazmıyor... Ama Hollanda'da sokakta satılıyor... Nasıl çözüm bulunacak bilmiyorum
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kentilyon 2 yıl
çok kullanılmasada her şekilde mikroplar bağışıklık kazancaklar zaten dünyada 7 milyar insan yaşıyor ve 100 yıldan beri antibiyotik kullanılıyor zaten düşünün 7 milyar insan üzerinde ki mikroplar ve hastalık geçiren insanlar arasındaki mikro savaşı hastaneler insanlarla dolu ve insanlar dengesiz kontrolsüz sağlıksız marketsel gıdalarla besleniyorlar hal böyleyken zaten hastalıklarda evrimleşiceğine göre yakın zamanda zaten antibiiyotikler etkisini yitircek
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irish 2 yıl
Bunlar evrimi gerçekmiş gibi göstermeye çalışan darwinist lobinin işi. İnanmayın.
Not :ironispor
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infom@n 2 yıl
İyide arkadaş hastalık tam geçecek ilaç bitiyor. Yenilenen hastalık o antibiyotiğe bağışıklık oluyor. Şuana SGK yetersiz doz veriyor. Pazartesi doktora gidiyorsun verdikleri doz 5 günlük. Cuma günü bitiyor doktor yok bişey yok yazdıramıyorsun. Cumartesi pazar kullandığın antibiyotiğe bağışıklı hastalık yeniden nüksediyor.
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deoksiriboz1001 2 yıl
Bizim vatandaşlar gibi gribe bile doktora zorla antibiyotik yazdırmaya çalışan hastalar olduğu müddetçe bu iş daha da ilerler.
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bestercan 2 yıl
M.Ö:2000 Al bu otu ye.
M.S:1000 O ot kötü,gel bu duayı oku.
M.S:1250 O dua ile beraber al bu iksiri iç.
M.S:1500 O iksirin ne faydası var,al bu hapı yut.
M.S:1750 O hap etkisiz,al bu antibiyotiği iç.
M.S:2020 O antibiyotik kimyasal,al bu otu ye!
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Eminn72 2 yıl
20lik diş için bile antibiyotik veriyor doktorlar.
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SDLGranada 2 yıl
Gelişmiş ülkelerin ne kadar tehlikeli mikroplar üretebileceğini özetlemiş kısaca.
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GreyParrot 2 yıl
Benim anladığım nüfus fazla arttı, ileride bir kırım gelebilir, bahanesi de hazır.
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