Birleşmiş Milletler kırmızı alarm verdi: Antibiyotikler artık işe yaramayabilir!

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Antibiyotikler, keşfedildikleri 1900’lü yılların başından beri bakterilerle savaşta insanların en etkili silahlarından birisi olmuştu ancak insanoğlu şimdi bu silahı kaybetme riski ile karşı karşıya. Bu uzun süre içerisinde antibiyotiklerin gereksiz, yetersiz doz ve sürede veya işe yaramadığı hastalıklar için kullanılması, bakterilerin kendilerine koruma mekanizması oluşturmasına ve antibiyotik direncini arttırmasına neden oldu. İlerleyen dönemlerde antibiyotiklerin bu direnci kıramayacağından ve hastalıklarla mücadelede etkisiz hale geleceğinden endişe duyan Birleşmiş Milletler kriz çanlarını çalmaya başladı.

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Geçtiğimiz eylül ayında antibiyotik direnci konusunda uyaran ve politikacıları, doktorları, ilaç ve gıda mühendislerini ortak çalışmaya davet eden ve antibiyotik direncini Ebola ve HIV virüsü ile aynı seviyede sınıflandıran Birleşmiş Milletler, yeni duyurusuyla antibiyotik direncinin sağlık krizi haline geldiğini açıkladı. Böylelikle Bileşmiş Milletler tarihinde dördüncü kez bir sağlık sorununu kriz seviyesine yükseltti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ise antibiyotik direncinin insan sağlığı, sürdürülebilir gıda üretimi ve gelişimi için uzun vadeli ciddi bir tehdit olduğunu belirtti.

Beklenen tablo korkunç

Ban Ki-moon ayrıca gerekli önlemler alınamazsa antibiyotik direncinin insanlara vereceği zararı şöyle açıkladı: "Her yıl 200.000’den fazla yeni doğan çocuk antibiyotiklerin yetersiz kaldığı hastalıklar yüzünden ölebilir ve şu an bile pek çok antibiyotiğe dirençli olan tifo, suya karışarak Afrika kıtasını silip süpürebilir." Ban Ki-moon şu an dünyadaki durumun da hiç iç açıcı olmadığını altını çizdi ve dünya genelinde HIV virüsünün ilaçlara karşı direnci artarken ve 105 ülkede oldukça etkili olduğu düşünülen ilaçların, tüberkülozla mücadelede yetersiz olduğunu söyledi.

Bütün bu kötü senaryolar henüz uzak gibi görünebilir ancak uzmanlar dünyanın şu an bir krizin eşiğinde olduğunu ve antibiyotiklerin olmadığı bir dünyada çok basit enfeksiyonlardan tutun da antibiyotiklerin kullanıldığı ameliyatlar ve kansere kadar pek çok sağlık sorununun, Orta Çağ Avrupa’sında tüm nüfusun üçte birini öldüren veba kadar etkili olabileceği konusunda uyarıyor.

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Bu problemin bir an önce çözülmesi için uğraşan bilim insanları şu an insan DNA’ları üzerinde oynamalar yapıp dirençli bakterilere atarak, bakterilerde meydana gelen değişimleri inceliyorlar. Alman araştırmacılar ise Staphylococcus lugdunensis adlı bakteri türünü keşfettikten sonra yeni bir antibiyotik grubu üzerinde çalışıyorlar ancak şimdilik kısa süreli bir çözüm bulunsa bile en kesin çözümün antibiyotik kullanımında dikkatli olunması olduğunu unutmamak gerek.

https://futurism.com/a-world-without-antibiotics-the-un-has-elevated-the-issue-of-antibiotic-resistance/