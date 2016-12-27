Elektrikli araçlar 10 yıl içinde hava kirliliğini ortadan kaldıracak

Elektrikli araçlar henüz yeterince yaygınlaşmasa da pek çok devlet ve firma bu gelişmekte olan alana yatırım ve teşvik yapmaya başladı bile. Özellikle otomatik pilotlu araçların büyük ilgi uyandırması elektrikli araç kullanımını daha da arttırıyor. Araştırmalara göre daha önce 2013 yılında benzinli ve dizel araç kullanımına bir takım kısıtlamalar getiren ve 2050’ye kadar sokakları bu araçlardan tamamen arındıracağını açıklayan İskoçya’da ise elektrikli araçlar çok kısa bir sürede yaygın hale gelip hava kirliliğini tamamen ortadan kaldırabilir.

Şehir planlamaları için teknolojik verileri kullanan UrbanTide şirketinin kurucu ortağı olan Simon Tricker’a göre insanların zaten çok sık araba kullanmadığı İskoçya, elektrikli araç devriminin gerçekleştiği ilk ülke olabilir. 2030 yılına kadar ülkede elektrikli araçların tamamen yaygınlaşacağını öngören Tricker, bu sayede hava kirliliğinin ve park sorununun tamamen ortadan kalkacağı düşüncesinde. Eğer İskoçya’da elektrikli araçlar bu hızla yaygınlaşmaya devam ederse 10 yıl sonra karbon salınımı neredeyse sıfıra inecek ve elektrikli araçların çoğunluğunu oluşturan otomatik pilotlu arabalar insanlara nazaran çok daha sistematik park ettiği için insanların park derdi de olmayacak.

Araçlar Satın Alınmayacak, Kiralanacak

Tricker’ın bir diğer şaşırtıcı düşüncesiyse insanların sürücüsüz araçları satın almak yerine daha çok kiralayacak olması. Böylelikle kullanıcıyı istediği adrese bırakan bu araçlar hemen diğer müşteriyi almak üzere yola çıkacak ve park ihtiyacı duymayacak bile.

Tabi bütün bu düşüncelerin ardında yatan en önemli etken ise İskoçya’da hızla büyüyen yenilenebilir enerji. Fosil yakıt kullanımını tamamen bitirmek isteyen ülkede daha geçtiğimiz ağustos ayında rüzgar santralleri toplam tüketimden daha fazla enerji üreterek bir rekora imza atmıştı. Peki sizce ülkemizde elektrikli araç devrimi ne zaman yaşanabilir? Düşüncelerinizi DH takipçileri ile paylaşın!

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/driverless-electric-cars-air-pollution-almost-zero-car-parks-obsolete-within-10-years-a7496596.html