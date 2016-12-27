Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli araçlar 10 yıl içinde hava kirliliğini ortadan kaldıracak

Elektrikli araçlar için daha önce 14 milyon sterlinlik fon ayıran İskoçya'da benzinli ve dizel araçlar tarihe karışabilir. Araştırmalara göre 10 yıl içinde ülkedeki hava kirliliği ortadan kalkacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,1b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Elektrikli araçlar 10 yıl içinde hava kirliliğini ortadan kaldıracak
Elektrikli araçlar henüz yeterince yaygınlaşmasa da pek çok devlet ve firma bu gelişmekte olan alana yatırım ve teşvik yapmaya başladı bile. Özellikle otomatik pilotlu araçların büyük ilgi uyandırması elektrikli araç kullanımını daha da arttırıyor. Araştırmalara göre daha önce 2013 yılında benzinli ve dizel araç kullanımına bir takım kısıtlamalar getiren ve 2050’ye kadar sokakları bu araçlardan tamamen arındıracağını açıklayan İskoçya’da ise elektrikli araçlar çok kısa bir sürede yaygın hale gelip hava kirliliğini tamamen ortadan kaldırabilir.
Şehir planlamaları için teknolojik verileri kullanan UrbanTide şirketinin kurucu ortağı olan Simon Tricker’a göre insanların zaten çok sık araba kullanmadığı İskoçya, elektrikli araç devriminin gerçekleştiği ilk ülke olabilir. 2030 yılına kadar ülkede elektrikli araçların tamamen yaygınlaşacağını öngören Tricker, bu sayede hava kirliliğinin ve park sorununun tamamen ortadan kalkacağı düşüncesinde. Eğer İskoçya’da elektrikli araçlar bu hızla yaygınlaşmaya devam ederse 10 yıl sonra karbon salınımı neredeyse sıfıra inecek ve elektrikli araçların çoğunluğunu oluşturan otomatik pilotlu arabalar insanlara nazaran çok daha sistematik park ettiği için insanların park derdi de olmayacak.

Araçlar Satın Alınmayacak, Kiralanacak 

Tricker’ın bir diğer şaşırtıcı düşüncesiyse insanların sürücüsüz araçları satın almak yerine daha çok kiralayacak olması. Böylelikle kullanıcıyı istediği adrese bırakan bu araçlar hemen diğer müşteriyi almak üzere yola çıkacak ve park ihtiyacı duymayacak bile.
Tabi bütün bu düşüncelerin ardında yatan en önemli etken ise İskoçya’da hızla büyüyen yenilenebilir enerji. Fosil yakıt kullanımını tamamen bitirmek isteyen ülkede daha geçtiğimiz ağustos ayında rüzgar santralleri toplam tüketimden daha fazla enerji üreterek bir rekora imza atmıştı. Peki sizce ülkemizde elektrikli araç devrimi ne zaman yaşanabilir? Düşüncelerinizi DH takipçileri ile paylaşın!

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/driverless-electric-cars-air-pollution-almost-zero-car-parks-obsolete-within-10-years-a7496596.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
RASP 2 yıl en beğenilen
Haber editörünün açığını konuya bak...

Elektriği üretirken salınan karbon ne olacak?

Well to wheel mantığı ile bakmak lazım olaya.

Su grafiği bırakıp gidiyorum.



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Haber editörünün açığını konuya bak...Elektriği üretirken salınan karbon ne olacak?Well to wheel mantığı ile bakmak lazım olaya.
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Experimentation 2 yıl
petrolden daha az kirletir sonuçta çevreyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 2 yıl
Elektrikli araçlar dünyayı kirletecek diyen arkadaşlara gelsin bu video = youtu.be/... ha şunuda diyeyim hidrojenli arabalarda mantıksız çünkü hidrojen üretmeye kalkarsanız daha çok elektrik tüketilecek ve o kadar arabaya hidrojen sağlamak için kullanılan elektrik elektrikli araçların kullanacağından daha fazla olacak. Ayrıca elektrikli araçları direk benzinli dizel araçlar gibi düşünmeyin elektrikli motorun verimş %90 civarlarında izleyeceğiniz videoda günümüzde kullandığımız arabaların daha fazla enerjiye ihtiyaç duyması motorun verimsizliği yüzündendir şahsen benim arabam km de 12 litre yakıyor şehir içinde buda 9.7x12 den 116.4 kwh eder tesla ise şehir içinde 20kwh ihtiyaç duyuyor yani elektrikli araç alsam daha az çevre kirliliği yapacağım ama bütcemin dışına çıkıyor çünkü pahallı ve geniş arabaya ihtiyacım var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 2 yıl
Bütün bu ülkeler eski benzinli ve dizel araçlarını az gelişmiş ülkelere daha ucuz araç vaadiyle vereceklerdir. Bizim ülkemiz de tıpkı göçmenleri kabul ettiği gibi onları da edecektir. Yani bizi boş geç usta...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
"biz avrupalılar dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışıyoruz sizler ise dünyayı batırıyorsunuz o zaman önce sizleri yok etmeliyiz."
rx7enes bsg.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Knock0uT_ 2 yıl
10 yıl çok erken büyük firmalar ne zaman YENİ dizel ve benzinli motora yatırım yapmaz anlayınki o zaman yavaş yavaş elektrikli motor dönemine geçiliyordur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asosyal mühendis 2 yıl
2071 hedeflerinde inşallah. O zamana kadar tabii ki ben sağ kalmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
aynı atmosferde yaşadığımızı düşünen yok galiba !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 2 yıl
Tüm elektrik enerjisini yenilenebilir enerjiden elde edebilecek İskoçya'da pek çok şey olur. Ama doğal gaz ve kömür ithal eden ve kömür santrallerinin yapımına devam eden Türkiye'de elektrikli araçların çevreyi temiz tutması yakınlarda mümkün değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 2 yıl
Batarya ömrü problemi çözülmeden yaygınlaşmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
zaten en büyük getirilerinden biride bu. Ama TR de nasıl olur bilgim yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4094 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
elektrikli otomobil, ABD ve
5 etiket daha otomatik pilot alt_slayt Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Volkswagen'den müşterilerinin park yeri derdine çare olacak önemli adım 2 yıl "Eagle Plan" ile Türk mühendisler Çin’den teknoloji transfer edecek 2 yıl Boğazın altına yaya yolu geliyor 2 yıl Intel'in Nvidia'yı almak için görüştüğü iddiaları yeniden gündemde 2 yıl Panasonic'den Tesla'ya milyonlarca dolarlık dev yatırım 2 yıl Anakart üreticileri AMD Ryzen ve x370 çipsetinden ümitli 2 yıl 2016 yılının en iyi GoPro videoları yayınlandı 2 yıl Tesla otoyolda gerçekleşen kazayı önceden tahmin ederek sürücünün hayatını kurtardı 2 yıl Birleşmiş Milletler kırmızı alarm verdi: Antibiyotikler artık işe yaramayabilir! 2 yıl Samsung'un yeni akıllı cihazları CES 2017 fuarına geliyor 2 yıl Qualcomm, CES 2017'de Snapdragon 835 hakkında daha fazla ayrıntı sunacak 2 yıl Toshiba nükleer santral işinde milyarlarca dolar zarar etti 2 yıl Uber ile taksiciler arasındaki gerilim tırmanıyor: Basın açıklaması geldi 2 yıl Samsung, Galaxy A 2017 serisinin su geçirmez olacağını onayladı 2 yıl Cortana yakında sesli komutlarla Windows 10 kurabilecek 2 yıl Logitech'ten sessiz fareler "M220 ve M330 inceleme videosu" 2 yıl Apple'dan 5 inç ekranlı dikey çift kameralı iPhone modeli geliyor 2 yıl İşte elmastan bile daha sert elmas 2 yıl Intel Core ailesi gidiyor yerine yeni bir mimari geliyor 2 yıl Drop Flip bu hafta iOS için ücretsiz 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elektrikli araçlar 10 yıl içinde hava kirliliğini ortadan kaldıracak Sonraki Apple sözünü tuttu: İlk yapay zeka makalesi yayınlandı 2 yıl Gigabyte Brix Gaming GT, konsol boyutunda canavar 2 yıl 2016 yılında torrent üzerinden en çok indirilen diziler belli oldu 2 yıl 2017 yılından itibaren "F” klavye zorunlu hale geliyor 2 yıl LG’nin havada duran hoparlörü CES 2017 fuarına geliyor 2 yıl Emniyetin talimatıyla Türkiye’de Uber kullananlara ceza kesilecek 2 yıl Intel'in yeni Core i7-7700K işlemcisi 7GHz'de çalıştırıldı 2 yıl Mercedes 10 yıl aradan sonra yeniden lider 2 yıl Gionee M2017: Kavisli ekran,çift kamera ve 7000mAh kapasiteli batarya 2 yıl Tesla bataryalarına Çin'den rakip geliyor 2 yıl Samsung yıl sonu rekor karlara imza atabilir 2 yıl Attack on Titan'ın merakla beklenen 2.sezonundan ilk fragman 2 yıl Turkcell yenilenen altyapısıyla 73 milyon kWh enerji tasarrufu sağlıyor 2 yıl "Dijital Türkiye 2016" raporu yayınlandı 2 yıl Zor durumda olan Crytek, 500 milyon dolar yatırım yaparak Türkiye'ye taşınacak 2 yıl Facebook yeni reklam gelirlerinin peşinde 2 yıl Yerli, zırhlı ve kudretli: Emniyet güçlerine yeni taktik araç "Hızır" 2 yıl Prostat kanseri tedavisinde yeni gelişme 2 yıl Amazon, kargo ücretlerini düşürmenin yollarını arıyor 2 yıl Bu cihaz karşı tarafa gerçek öpücük gönderiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim