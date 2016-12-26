Birleşmiş Milletler onayladı: Uluslararası Teknoloji Bankası Türkiye'de çalışacak

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Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oylamasının ardından az gelişmiş ülkelerde araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi, bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitesinin arttırılması için kurulan Uluslararası Teknoloji Bankası, 2017’de Türkiye’de genel merkezini açarak çalışmalara başlayacak.

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi Gyan Chandra Acharya, kararın alınmasından sonra yaptığı açıklamada dünya genelinde yoksulluğun ortadan kaldırılması için ülkelerin bilim ve teknoloji konusunda ilerleme kaydetmeleri gerektiğinin altını çizdi ve bu yeni kurumun bir kilometre taşı olacağını dile getirdi. Acharya ayrıca kuruluşa ev sahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür ederken diğer tüm üye ülkelere de kuruma gerekli finansal desteğin sağlanması için çağrıda bulundu.

Daha önce 2011’de İstanbul’da düzenlenen ‘’Az Gelişmiş Ülkeler 4. Konferansı’’nda Türkiye’de kurulması dile getirilen Banka, tamamen üye devletlerin ve uluslararası kuruluşların gönüllülük esasıyla sağlayacağı katkılarla finanse edilecek.

Birleşmiş Milletler tarafından 1971 yılında tanımlanan ‘’en az gelişmiş ülkeler’’, ekonomik ve sosyal olanaklar açısından kısıtlı olan ve BM’nin karşılık beklemeksizin destek vermeyi öngördüğü 49 ülkeden oluşuyor.

http://www.dailytrust.com.ng/news/international/un-establishes-technology-bank-for-least-developed-countries/177560.html