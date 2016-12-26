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Birleşmiş Milletler onayladı: Uluslararası Teknoloji Bankası Türkiye'de çalışacak

En az gelişmiş ülkelere çeşitli konularda destek olmak amacıyla kurulan Uluslararası Teknoloji Bankası, önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'de açılacak genel merkeziyle çalışmalara başlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Birleşmiş Milletler onayladı: Uluslararası Teknoloji Bankası Türkiye'de çalışacak
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Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oylamasının ardından az gelişmiş ülkelerde araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi, bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitesinin arttırılması için kurulan Uluslararası Teknoloji Bankası, 2017’de Türkiye’de genel merkezini açarak çalışmalara başlayacak.

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi Gyan Chandra Acharya, kararın alınmasından sonra yaptığı açıklamada dünya genelinde yoksulluğun ortadan kaldırılması için ülkelerin bilim ve teknoloji konusunda ilerleme kaydetmeleri gerektiğinin altını çizdi ve bu yeni kurumun bir kilometre taşı olacağını dile getirdi. Acharya ayrıca kuruluşa ev sahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür ederken diğer tüm üye ülkelere de kuruma gerekli finansal desteğin sağlanması için çağrıda bulundu.

Daha önce 2011’de İstanbul’da düzenlenen ‘’Az Gelişmiş Ülkeler 4. Konferansı’’nda Türkiye’de kurulması dile getirilen Banka, tamamen üye devletlerin ve uluslararası kuruluşların gönüllülük esasıyla sağlayacağı katkılarla finanse edilecek.

Birleşmiş Milletler tarafından 1971 yılında tanımlanan ‘’en az gelişmiş ülkeler’’, ekonomik ve sosyal olanaklar açısından kısıtlı olan ve BM’nin karşılık beklemeksizin destek vermeyi öngördüğü 49 ülkeden oluşuyor.


http://www.dailytrust.com.ng/news/international/un-establishes-technology-bank-for-least-developed-countries/177560.html Yorum Yaz
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Jon_Kar 2 yıl en beğenilen
Bizim salaklar o parayı da inşaata harcayacak
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sabe 2 yıl
La durun dünya lideri olacaktık biz? En az gelişmiş ülke ne demek?
Yanıtla +27
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YveJhin 2 yıl
Gardas herseyi anlarimda bana neden Arapca reklam gosterirsin.

Yoksa Suriyelimiyim lan .
fak of gugil.




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Gardas herseyi anlarimda bana neden Arapca reklam gosterirsin.Yoksa Suriyelimiyim lan .fak of gugil.
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2 Yanıt Yanıtla +25
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kadirirdem 2 yıl
"en az gelişmiş ülke" :( :( bir şey diyeceğimiz yüzümüz yok artık.
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javaprof 2 yıl
bazı arkadaşlar anlamamış heralde türkiyeninde dahil olduğu zengin ülkeler fakir ülkelere yardım edecek merkez üüsü de türkiye olacak.
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infom@n 2 yıl
"En az gelişmiş ülkelere çeşitli konularda destek olmak amacıyla kurulan Uluslararası Teknoloji Bankası, önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'de açılacak genel merkeziyle çalışmalara başlayacak."
Avrupa bizi kıskanıyor


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addidas_85 2 yıl
Az gelişmiş az gelişmiş az gelişmiş az gelişmiş...
Tamam anladık size bu konuda buradan ekmek çıktı

Bu arada şuraya da biraz ekeleyim
Az gelişmiş az gelişmiş az gelişmiş
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wolferto 2 yıl
bre cahiller son zamanlardaki yardımcı tutumumuz sayesinde bizi sectiler ne az gelişmişi
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smart1978 2 yıl
Turkiye az gelismis ulkeler liginde oldugunun kaniti ...
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CRoSSBoNeSS 2 yıl
"BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi" Nasıl bir rütbedir arkadaş?!
1 Yanıt Yanıtla +9
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infom@n 2 yıl CRoSSBoNeSS
cannurkars

"BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi" Nasıl bir rütbedir arkadaş?!





Kısaca: BMGSYAGÜDKOÜKADYT
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Physicist_Emre 2 yıl
Eyy batı biz zaten gelişmiş ülkeyiz sen nasıl bize az gelişmiş ülke muamelesi yaparsın bunlaaarr batının oyunları DÜNYAAAA 5 ten büyüktürrrrrr.
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blackzeros 2 yıl
über medeniyet seviyemizle az gelişmiş ülkelere yardımcı olacaz.
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Jon_Kar 2 yıl en beğenilen
Bizim salaklar o parayı da inşaata harcayacak
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