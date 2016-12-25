Firefox XP ve Vista'yı Eylül 2017'ye kadar destekleyecek

Açık kaynak kodlu internet tarayıcısı Firefox genişletilmiş destek kapsamında Eylül 2017'ye kadar eski Windows işletim sistemleri olan XP ve Vista'ya destek verecek. Daha sonrasında ise güvenlik güncellemeleri dahil olmak üzere güncelleme desteği kesilecek.
Eylül 2017'de destek kesilecek
Windows XP ve Vista'yı destekleyen bir düzine tarayıcı kalmıştı. Eylül 2017 ile birlikte Firefox da bunların arasından ayrılacak. Önümüzdeki yılın başından itibaren XP ve Vista için daha az ve daha uzun aralıklarla güncelleme yayınlanmaya başlayacak ve Eylül ayı ile birlikte XP ve Vista'ya destek kesilecek.
Güvenlik güncellemesi almayı kesecek olması elbette tarayıcının kullanılmaz hale geleceğini göstermiyor. Ancak yeni tehditlere karşı korumasız olacağının habercisi. 15 yılı deviren Windows XP'ye destek Microsoft tarafında bir süredir verilmiyordu. Günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan işletim sistemlerine destek hem üretici hem geliştirici tarafında gün geçtikçe azalıyor.
https://www.engadget.com/2016/12/24/firefox-xp-vista-support-ends-in-september-2017/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mesela ben :)
Chrome'u denedim belirli aralıklarla ama nedense bana çok kullanışsız geldi.
Firefox'u ölene kadar kullanırım
Pentium D cpu,
2GB DDR400 ram,
320GB hdd,
DX9 destekli ekran kartı
Windows XP, Ofis 2007
sanırım bir çok ev kullanıcısının bankacılık işlemleri dahil hala işini görecektir. Ancak kasıtlı eskitme yüzünden bütün bu tip bilgisayarlar çöp haline gelecek. Yazık...
Unutmadan Core2Duo, i3-i5 ilk nesil işlemcileriyle bile w10da kasılmalar, sürüm sürüm sürünmeler yaşadığımız da bir kenara yazmak lazım.
Yıllar geçtikçe Apple ın az donanım öz yazılım mantığının ne kadar doğru olduğun u kabulleniyorum.
Win 2000-Vista-W8-W10 Microsoft'un yüz karası ve kullanım kolaylığı açısından vasat işletim sistemleriydi.