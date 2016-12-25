Firefox XP ve Vista'yı Eylül 2017'ye kadar destekleyecek

Açık kaynak kodlu internet tarayıcısı Firefox genişletilmiş destek kapsamında Eylül 2017'ye kadar eski Windows işletim sistemleri olan XP ve Vista'ya destek verecek. Daha sonrasında ise güvenlik güncellemeleri dahil olmak üzere güncelleme desteği kesilecek.

Eylül 2017'de destek kesilecek

Windows XP ve Vista'yı destekleyen bir düzine tarayıcı kalmıştı. Eylül 2017 ile birlikte Firefox da bunların arasından ayrılacak. Önümüzdeki yılın başından itibaren XP ve Vista için daha az ve daha uzun aralıklarla güncelleme yayınlanmaya başlayacak ve Eylül ayı ile birlikte XP ve Vista'ya destek kesilecek.

Güvenlik güncellemesi almayı kesecek olması elbette tarayıcının kullanılmaz hale geleceğini göstermiyor. Ancak yeni tehditlere karşı korumasız olacağının habercisi. 15 yılı deviren Windows XP'ye destek Microsoft tarafında bir süredir verilmiyordu. Günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan işletim sistemlerine destek hem üretici hem geliştirici tarafında gün geçtikçe azalıyor.

https://www.engadget.com/2016/12/24/firefox-xp-vista-support-ends-in-september-2017/