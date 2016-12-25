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Firefox XP ve Vista'yı Eylül 2017'ye kadar destekleyecek

Firefox, Eylül 2017'ye kadar eski Windows işletim sistemleri olan XP ve Vista'ya destek verecek. Genişletilmiş destek kapsamında devam edecek destek Eylül 2017 sonrasında kesilecek.
2 yıl
2,2b
1
10
Tarayıcılar
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Açık kaynak kodlu internet tarayıcısı Firefox genişletilmiş destek kapsamında Eylül 2017'ye kadar eski Windows işletim sistemleri olan XP ve Vista'ya destek verecek. Daha sonrasında ise güvenlik güncellemeleri dahil olmak üzere güncelleme desteği kesilecek.

 Eylül 2017'de destek kesilecek

 Windows XP ve Vista'yı destekleyen bir düzine tarayıcı kalmıştı. Eylül 2017 ile birlikte Firefox da bunların arasından ayrılacak. Önümüzdeki yılın başından itibaren XP ve Vista için daha az ve daha uzun aralıklarla güncelleme yayınlanmaya başlayacak ve Eylül ayı ile birlikte XP ve Vista'ya destek kesilecek.
 Güvenlik güncellemesi almayı kesecek olması elbette tarayıcının kullanılmaz hale geleceğini göstermiyor. Ancak yeni tehditlere karşı korumasız olacağının habercisi. 15 yılı deviren Windows XP'ye destek Microsoft tarafında bir süredir verilmiyordu. Günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan işletim sistemlerine destek hem üretici hem geliştirici tarafında gün geçtikçe azalıyor. 

https://www.engadget.com/2016/12/24/firefox-xp-vista-support-ends-in-september-2017/ Yorum Yaz
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SysEdit 2 yıl
Evet kasıtlı eskitme olduğuna ben de katılıyorum... Yeni donanım satmak için desteğini çek komisyonunu al... Sistem böyle işliyor...
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Guest-F8946C419 2 yıl
Chrome varken Firefox kullanan var mı hala ;)
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der_Kaiser 2 yıl Guest-F8946C419
MinPayne

Chrome varken Firefox kullanan var mı hala ;)


Mesela ben :)
Chrome'u denedim belirli aralıklarla ama nedense bana çok kullanışsız geldi.
Firefox'u ölene kadar kullanırım
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RaptorFX 2 yıl
Okulumda makinelerin modelleri nedeniyle xp kullanıyorum. Zerre kadar W10 veya 7ye ihtiyaç duymadım. Tamamiyle kasıtlı eskitme yapılıyor ve millet de buna çanak tutuyor. Ayıp gerçekten ayıp. Yüz binlerce Pentium 4, Pentium D, Tek çekirdek Amd Athlonlar çöp olacak demek bu. İstediğiniz kadar ram takviyesi yapın bir yerden sonra XP hariç diğer işletim sistemlerinde takılma ve kasma oluyor. Ancak XP yüklüyken oyun hariç her işin üstesinden geliyorlar. 2GB rami olup da xpde kasılma yaşamak bile 5üstü sekme açmadan, ağır derleme yapmadan kolay kolay mümkün değil.
Pentium D cpu,
2GB DDR400 ram,
320GB hdd,
DX9 destekli ekran kartı
Windows XP, Ofis 2007
sanırım bir çok ev kullanıcısının bankacılık işlemleri dahil hala işini görecektir. Ancak kasıtlı eskitme yüzünden bütün bu tip bilgisayarlar çöp haline gelecek. Yazık...
Unutmadan Core2Duo, i3-i5 ilk nesil işlemcileriyle bile w10da kasılmalar, sürüm sürüm sürünmeler yaşadığımız da bir kenara yazmak lazım.
Yıllar geçtikçe Apple ın az donanım öz yazılım mantığının ne kadar doğru olduğun u kabulleniyorum.
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zotacing 2 yıl
98'den XP'ye geçmek çok zor olmuştu, sonra alıştık ve sevdik, XP'den Win7'ye geçmek çok zor oldu. Şimdi de 7 yıla yakındır Win7'yi çok sevdik hala henüz tercih edilecek bir işletim sistemi ortada yok. Win 8 ve Win 10 ağır rezil işletim sistemleri.
Win 2000-Vista-W8-W10 Microsoft'un yüz karası ve kullanım kolaylığı açısından vasat işletim sistemleriydi.
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Kerim5100 2 yıl
Gözümüzde canlanır koskoca mazi... :,(
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BekirTemel 2 yıl
mazi gözümde canlanır
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intel7mix 2 yıl
bazı kişiler var yazılım sadece xp'de çalışıyor ve adam xp kullanmak zorunda bu adamı anlarımda xp kullanmak için hiç bi nedeni yok halen diretiyorsa cidden yazık
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Patren 2 yıl
Xp yi gomsunler artik
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mcrew 2 yıl
xp reis
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windows vista, Firefox ve
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