Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bisiklet tekerlerini renkli ekrana çeviren proje: Monkey Light Pro

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,2b
1
24
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bisiklet tekerlerini renkli ekrana çeviren proje: Monkey Light Pro

Toplamda 100 bin projeyi geçtiğini öğrendiğimiz Kickstarter üzerinde başlatılan yeni ve ilginç ürünlerden Monkey Light Pro, bisiklet tekerlerini çok daha renkli bir hale getirebiliyor.
Site üzerinde MonkeyLectric tarafından başlatılan Monkey Light Pro projesi, 26-inç ve üstü bisiklet jantlarına takılan LED bir görüntüleme sistemi. 256 renk gösterebilen sistem, içerisine Bluetooth üzerinden yüklenen hareketli ya da durağan görüntüleri saatte 15 ile 65 km arası saat hızında dönerek ortaya çıkartabiliyor. Dahili olarak yer alan iki eksenli ivmeölçer ve dört manyetik sensör ile ortaya oldukça net görüntüler çıkartabilen Monkey Light Pro, su geçirmiyor ve dahili lityum-iyon bataryası USB üzerinde şarj edilebiliyor. Tam şarj ve en yüksek parlaklık ayarında maksimum 8 saat, en kısık parlaklık ayarında ise maksimum 48 saat dayandığı belirtilen LED görüntüleme sistemine, internet tabanlı program üzerinde birçok farklı tasarım yüklenebiliyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 180,000$ hedefin, bitimine 53 gün kalan 246 bağış ile 107,541$'lık kısmını toplayan Monkey Light Pro projesinin başarıya ulaşmasına büyük şans tanınıyor. Site üzerinde yapılacak 695$ (Yurt dışı gönderimleri için 70$ kargo) bağış ile Aralık ayında elde edilebilen cihaz hakkında hazırlanmış eğlenceli tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Bisiklet tekerlerini renkli ekrana çeviren proje: Monkey Light Pro
Bisiklet tekerlerini renkli ekrana çeviren proje: Monkey Light Pro

http://www.kickstarter.com/projects/minimonkey/monkey-light-pro-bicycle-wheel-display-system?ref=category Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
antonidas 5 yıl
yine mi ceza aldık?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iyi_biri 6 yıl
Ben bunun bir önceki modelini(tanesi 100 TL) 2 adet 200 TL vererek aldım.
Videoları kendi telefonumla çektim. youtu.be/...
youtu.be/...
Her birini 3 adet şarjlı kalem piller ile 3 yada 4 defa kullanmışımdır, daha sonra bisikletimde kadro ve birkaç yer hariç komple değişiklik yaptığım için çıkarttım ve bir daha kullanmadım, (siz isterseniz Duracell alkalinli kalem pillerle yada şarjlı kalemlerle ve 4 5 pilastik kelepçe alıp kullanabilirsiniz ) (sporcu olduğum için bana uygun değil), isteyen varsa aldığım gibi 2 adet aynı fiyattan verebilirim, satıcı değilim, kar etme gibi bir düşüncem yoktur.

Jantlara takılan değil ama başka bir lambam var şuan gidona takılan, bunu kullanıyorum, sadece görmeniz için gösteriyorum bunu, satmak amacı ile değil. 7500 Lumen Cree T6 Led 2 şarjlı bataryalı, bunuda kendi telefonumla çektim.. youtu.be/...

@J.Moriarty Bana gönderdiğiniz mesajınızda gidona ve başa (kaska) takılabilen lambamı beğendiğinizi yazmışsınız ve adresini sormuşsunuz, ama sitenin çeşitli engellemelerine rastladığımdan mesajınıza mesaj olarak yanıt veremedim cevabımı buraya yazıyorum. Önemli olan şey herkesin bu lambayı dikkatli kullanması, çünki fazla güçlü. Eğer dikkatli kullanılmazsa yasaklanabilir.
Bu lamba farklı ve güçlü bir lamba..

google'da arayabilirsiniz ismi bu:

Free Shipping 12800mAh battery pack 6x CREE XM-L T6 LED 7500 Lumen Cycling Head Front Bike Lamp Bicycle Light HeadLamp HeadLight

alibaba sitesinde (aliexpress olarak çıkarsa şaşırmayın, aynı site) ve fiyatı $84.99 yani 163 TL'ye kredi kartımla aldım.

ebay sitesi amerikada ve kargolar ücretli olur amerika dışına gönderilerde.

alibaba - aliexpress sitesi çin sitesi ve ücretsiz kargo var, ve çok hızlı gelme ihtimali yüksek (5 - 6 günde gelebilir ücretsiz kargo ile).

Son olarak eklemek istediğim, eğer bu lambayı kullanacaksanız dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim, ve almak isteyen kişiler olursa onlarada dikkatli kullanmalarını söyleyin, çünki lamba fazla güçlü olduğu için insanları rahatsız ettiğini anladım, tepki gösterenlerde oldu çünki.. Lambayı kullanırken mümkün olduğu kadar yere çevirmenizi direk göze tutmamanızı tavsiye ederim. Ayrıca hükumet lazer lambaları yasaklamaya başladı, bisiklet için olan yere kırmızı lazer ışığı veren, bisikletin arkasına takılan lambayıda yasaklayacaklarını öğrendim arkadaşlarımdan, bu yüzden bu lambayı ne kadar dikkatli kullanırsak şikayet az olur yada hiç olmaz ve yasaklanmaz. Türkiye'de olmayan bir ürün olduğu için bir bakıma şanslıyız, çünki yasaklanmadı henüz. Adreside veriyorum. >> aliexpress.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iyi_biri 5 yıl
Daha önce sözünü ettiğim güçlü bisiklet lambası trafikte yasaklanmıştır, bir bisiklet sever arkadaşımız böyle bir lamba kullandığı için 60 TL ceza yemiştir trafik polisinden. Lambadan vazmı geçmek lazım, hayır yeni çıkan profesyonel yüksek teknoloji tek led lambalar vardır bisiklet gidonuna takılabilen. Arkaya takmak için ise tavsiye edebileceğim bir lamba var, Knog Blinder R Rear videoyuda ekliyorum, karanlıkda çekilmiş olması yanıltmasın, görünürlüğü yüksektir bu lambanın. youtu.be/...

Not: reklam veya satış amacım yoktur, sadece arayıpta bulamayan arkadaşlarımız varsa yardımcı olmak içindir. Arayıp bulamayanlar için ekliyorum, buyrun Türkiyede bu lambanın olduğu tek yer: kadansbisiklet.com/...
Aynı firmaya ait, kendi sitesi üstte ancak resim eklenmemiş, bu yüzden altta resimlisini ekledim..
sahibinden.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
16f84 ile yapılan bi devre çok basit youtube de çok var bunlardan:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
people66 6 yıl
çok güzel ama o paraya cannondale, shimano gibi iyi bisikletler alınmaz mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tour Guide 6 yıl
Düşünce güzel ama pahalı olmuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Ege 6 yıl
Aşırı pahalı. Sen hem bağışlarla yap maddi işleri hem de bu kadar ücret iste.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 6 yıl
Bundan 6 sene önce bi arkadaşim markasini bilmediğim çin mali bi telefon almişti ve bu teknoloji vardi telefonda, kenarinda ledler vardi, telefondan programa girip yazi yaziyodun ve telefonu havada sallayinca ayni bu şekilde yazi yaziyodu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BoSS03 6 yıl
Adamlar 4 kişi şirket kurmuş denk :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 6 yıl
Güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digimon52 6 yıl
bunun pc usb girisine takilan pervanelisi vardi PC´nin isi derecesini gösteriyordu yeni bir sey degil yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Divinity 6 yıl
Fiyat çok uçuk olmuş, tek teker için 500$ isteniyor.. 2290$ istedikleri 2 teker + bisiklet versiyonunda bisikletin kendisi zaten 459$, 750$ ekstra niye versin ki insanlar. Birde son kullanıcı fiyatı 850$ olacakmış, birayı fazla kaçırmışlar..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GetSomeRest 6 yıl
Düşünce güzel ama bisikletin çok hızlı gitmesi gerekiyor. Videoda es geçmişler. Bence pek kullanışlı olmayacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Valar Dohaeris 6 yıl
Güzel görünüyor ama fazla pahalı değil mi[>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gael 6 yıl GetSomeRest
hakan811

Düşünce güzel ama bisikletin çok hızlı gitmesi gerekiyor. Videoda es geçmişler. Bence pek kullanışlı olmayacak.

videoda es geçmemişler son görüntüyü izlersen nekadar yavaşta olsa işe yarıcağını görebilirsin tabi bakkala ekmek almak için kullanıcaksan işe yaramaz ama sahilde yolda gayet görünür şekilde olucaktır zaten şimdiki vitesli biskletlerde tek pedalla kaç tur dönüyor tekerlek ...
ama bana kalırsa geç kalınmış bir teknoloji bu daha çok bana 80 leri anımsattı şu zamanda daha çok çocuklara hitap ediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kassatura 6 yıl
Bundan yaklaşık 5-6 sene önce bir tane jeep'e uygulanmış halini gördüm internette. Ama çok pahalı olmuş. Düşünce güzel.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HectorBarbossa 6 yıl kassatura
kassatura

Bundan yaklaşık 5-6 sene önce bir tane jeep'e uygulanmış halini gördüm internette. Ama çok pahalı olmuş. Düşünce güzel.

Benimde aklıma direk bu geldi. Reklamı vardı hatta adam kız falan ayarlıyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3225 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, proje ve kickstarter
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Casper'ın ilk akıllı telefonu, en ince Android telefon, Haswell işlemcili ultrabook ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim