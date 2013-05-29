Bisiklet tekerlerini renkli ekrana çeviren proje: Monkey Light Pro









Toplamda 100 bin projeyi geçtiğini öğrendiğimiz Kickstarter üzerinde başlatılan yeni ve ilginç ürünlerden Monkey Light Pro, bisiklet tekerlerini çok daha renkli bir hale getirebiliyor.

Site üzerinde MonkeyLectric tarafından başlatılan Monkey Light Pro projesi, 26-inç ve üstü bisiklet jantlarına takılan LED bir görüntüleme sistemi. 256 renk gösterebilen sistem, içerisine Bluetooth üzerinden yüklenen hareketli ya da durağan görüntüleri saatte 15 ile 65 km arası saat hızında dönerek ortaya çıkartabiliyor. Dahili olarak yer alan iki eksenli ivmeölçer ve dört manyetik sensör ile ortaya oldukça net görüntüler çıkartabilen Monkey Light Pro, su geçirmiyor ve dahili lityum-iyon bataryası USB üzerinde şarj edilebiliyor. Tam şarj ve en yüksek parlaklık ayarında maksimum 8 saat, en kısık parlaklık ayarında ise maksimum 48 saat dayandığı belirtilen LED görüntüleme sistemine, internet tabanlı program üzerinde birçok farklı tasarım yüklenebiliyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 180,000$ hedefin, bitimine 53 gün kalan 246 bağış ile 107,541$'lık kısmını toplayan Monkey Light Pro projesinin başarıya ulaşmasına büyük şans tanınıyor. Site üzerinde yapılacak 695$ (Yurt dışı gönderimleri için 70$ kargo) bağış ile Aralık ayında elde edilebilen cihaz hakkında hazırlanmış eğlenceli tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/minimonkey/monkey-light-pro-bicycle-wheel-display-system?ref=category