Bisiklet tekerlerini renkli ekrana çeviren proje: Monkey Light Pro

Haber Editörü
Toplamda 100 bin projeyi geçtiğini öğrendiğimiz Kickstarter üzerinde başlatılan yeni ve ilginç ürünlerden Monkey Light Pro, bisiklet tekerlerini çok daha renkli bir hale getirebiliyor.
Site üzerinde MonkeyLectric tarafından başlatılan Monkey Light Pro projesi, 26-inç ve üstü bisiklet jantlarına takılan LED bir görüntüleme sistemi. 256 renk gösterebilen sistem, içerisine Bluetooth üzerinden yüklenen hareketli ya da durağan görüntüleri saatte 15 ile 65 km arası saat hızında dönerek ortaya çıkartabiliyor. Dahili olarak yer alan iki eksenli ivmeölçer ve dört manyetik sensör ile ortaya oldukça net görüntüler çıkartabilen Monkey Light Pro, su geçirmiyor ve dahili lityum-iyon bataryası USB üzerinde şarj edilebiliyor. Tam şarj ve en yüksek parlaklık ayarında maksimum 8 saat, en kısık parlaklık ayarında ise maksimum 48 saat dayandığı belirtilen LED görüntüleme sistemine, internet tabanlı program üzerinde birçok farklı tasarım yüklenebiliyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 180,000$ hedefin, bitimine 53 gün kalan 246 bağış ile 107,541$'lık kısmını toplayan Monkey Light Pro projesinin başarıya ulaşmasına büyük şans tanınıyor. Site üzerinde yapılacak 695$ (Yurt dışı gönderimleri için 70$ kargo) bağış ile Aralık ayında elde edilebilen cihaz hakkında hazırlanmış eğlenceli tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/minimonkey/monkey-light-pro-bicycle-wheel-display-system?ref=category Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Videoları kendi telefonumla çektim. youtu.be/...
youtu.be/...
Her birini 3 adet şarjlı kalem piller ile 3 yada 4 defa kullanmışımdır, daha sonra bisikletimde kadro ve birkaç yer hariç komple değişiklik yaptığım için çıkarttım ve bir daha kullanmadım, (siz isterseniz Duracell alkalinli kalem pillerle yada şarjlı kalemlerle ve 4 5 pilastik kelepçe alıp kullanabilirsiniz ) (sporcu olduğum için bana uygun değil), isteyen varsa aldığım gibi 2 adet aynı fiyattan verebilirim, satıcı değilim, kar etme gibi bir düşüncem yoktur.
Jantlara takılan değil ama başka bir lambam var şuan gidona takılan, bunu kullanıyorum, sadece görmeniz için gösteriyorum bunu, satmak amacı ile değil. 7500 Lumen Cree T6 Led 2 şarjlı bataryalı, bunuda kendi telefonumla çektim.. youtu.be/...
@J.Moriarty Bana gönderdiğiniz mesajınızda gidona ve başa (kaska) takılabilen lambamı beğendiğinizi yazmışsınız ve adresini sormuşsunuz, ama sitenin çeşitli engellemelerine rastladığımdan mesajınıza mesaj olarak yanıt veremedim cevabımı buraya yazıyorum. Önemli olan şey herkesin bu lambayı dikkatli kullanması, çünki fazla güçlü. Eğer dikkatli kullanılmazsa yasaklanabilir.
Bu lamba farklı ve güçlü bir lamba..
google'da arayabilirsiniz ismi bu:
Free Shipping 12800mAh battery pack 6x CREE XM-L T6 LED 7500 Lumen Cycling Head Front Bike Lamp Bicycle Light HeadLamp HeadLight
alibaba sitesinde (aliexpress olarak çıkarsa şaşırmayın, aynı site) ve fiyatı $84.99 yani 163 TL'ye kredi kartımla aldım.
ebay sitesi amerikada ve kargolar ücretli olur amerika dışına gönderilerde.
alibaba - aliexpress sitesi çin sitesi ve ücretsiz kargo var, ve çok hızlı gelme ihtimali yüksek (5 - 6 günde gelebilir ücretsiz kargo ile).
Son olarak eklemek istediğim, eğer bu lambayı kullanacaksanız dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim, ve almak isteyen kişiler olursa onlarada dikkatli kullanmalarını söyleyin, çünki lamba fazla güçlü olduğu için insanları rahatsız ettiğini anladım, tepki gösterenlerde oldu çünki.. Lambayı kullanırken mümkün olduğu kadar yere çevirmenizi direk göze tutmamanızı tavsiye ederim. Ayrıca hükumet lazer lambaları yasaklamaya başladı, bisiklet için olan yere kırmızı lazer ışığı veren, bisikletin arkasına takılan lambayıda yasaklayacaklarını öğrendim arkadaşlarımdan, bu yüzden bu lambayı ne kadar dikkatli kullanırsak şikayet az olur yada hiç olmaz ve yasaklanmaz. Türkiye'de olmayan bir ürün olduğu için bir bakıma şanslıyız, çünki yasaklanmadı henüz. Adreside veriyorum. >> aliexpress.com/...
Not: reklam veya satış amacım yoktur, sadece arayıpta bulamayan arkadaşlarımız varsa yardımcı olmak içindir. Arayıp bulamayanlar için ekliyorum, buyrun Türkiyede bu lambanın olduğu tek yer: kadansbisiklet.com/...
Aynı firmaya ait, kendi sitesi üstte ancak resim eklenmemiş, bu yüzden altta resimlisini ekledim..
sahibinden.com/...
videoda es geçmemişler son görüntüyü izlersen nekadar yavaşta olsa işe yarıcağını görebilirsin tabi bakkala ekmek almak için kullanıcaksan işe yaramaz ama sahilde yolda gayet görünür şekilde olucaktır zaten şimdiki vitesli biskletlerde tek pedalla kaç tur dönüyor tekerlek ...
ama bana kalırsa geç kalınmış bir teknoloji bu daha çok bana 80 leri anımsattı şu zamanda daha çok çocuklara hitap ediyor
Benimde aklıma direk bu geldi. Reklamı vardı hatta adam kız falan ayarlıyordu.