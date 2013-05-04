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Bisiklet üzerinden beslenen çıkartılabilir enerji kaynağı, "Atom"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bisiklet üzerinden beslenen çıkartılabilir enerji kaynağı,
Bisikletler üzerinde yer alan dinamolar ile enerji elde etmek ve bunu farklı amaçlar için kullanmak yeni bir fikir olmasa da, Kickstarter üzerinde başlatılan ve Atom ismine sahip olan yeni proje, bisiklet üzerinde elde edilen enerjinin farklı amaçlar için kullanılmasına imkan verebiliyor.
Aaron Latzke ve David Delcourt tarafından başlatılan Atom projesi, içerisinde yer alan özel dişli mekanizması ile bağlandığı bisikletlerin hareketleri üzerinden enerji elde edilmesine, bu enerjinin USB bağlantısı üzerinden (Cep telefonu, tablet, GPS vb.) aktarılmasına ve enerjinin depolandığı lityum batarya kısmının ayrılarak istenilen her yerde şarj işlemine devam edilmesine imkan sağlayabiliyor. Üzerinde yer alan LED ışıklar ile şarj durumu hakkında bilgi verebilen, oldukça kısa sürüş mesafelerinde bile şarj olmaya başlayabilen ve hemen hemen bütün bisiklet modelleri ile uyumlu olarak kullanılabilen Atom, su geçirmez gövde yapısı ile de her hava şartında rahatça görevini yerine getirebiliyor.
 
Bisiklet üzerinden beslenen çıkartılabilir enerji kaynağı,
Tam dolu halinde iPhone 5 modelini %70 oranında doldurabilen, 300 gram gibi düşük ağırlık oranı ile ekstra bir yük getirmeyen ve 19x7.6x3cm boyutlarında olan cihaz, site üzerinde başlatılırken konan 85,000$ hedefini daha bitimine 19 gün kala, 1,048 gibi yüksek bir bağış oranı ile 96,316$ seviyesine getirmiş ve projeyi başarı ile tamamlamış durumda. Portatif batarya modeli Atom, site üzerinde yapılacak 95$ bağış ile Kasım ayında elde edilebiliyor.
Yayınlandığı ilk günden itibaren oldukça popüler olan Atom projesi hakkında hazırlanmış başarılı tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekte nasıl çalıştığını görebilirsiniz. 



http://www.kickstarter.com/projects/332999904/the-siva-cycle-atom-powering-your-life-one-pedal-a Yorum Yaz
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yc#1 6 yıl en beğenilen
Kullanışlı Kickstarter projelerinden biri.
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lyridder 6 yıl
Çok güzel projeymiş tam hipster işi.
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tufancan82 6 yıl
bunu çinliler 10 dolara satar. mekanizmanın diğerlerinden tek farkı üretilen elektriği bataryaya aktarmak başka bir fazlası yok
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..dEnZeL.. 6 yıl
Son alınan duyulara göre çinliler kopyasını çıakrtıp piyasda 5$ dan sürmüşler
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godless turtle 6 yıl
Güzel proje yalnız güzel ülkemde böyle şeyler pek tutmaz. Avrupa'da insanlar bisikleti ulaşım aracı olarak kullanıyor, Türkiye'de çoğu ilde bisiklet yolu bile yok.
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seF[o] 6 yıl

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Umutcan 6 yıl godless turtle
godless turtle

Güzel proje yalnız güzel ülkemde böyle şeyler pek tutmaz. Avrupa'da insanlar bisikleti ulaşım aracı olarak kullanıyor, Türkiye'de çoğu ilde bisiklet yolu bile yok.

Bisiklet yolu olmadığı gibi bisikletlilere saygı da yok. Trafikte bisiklete binilebilecek son ülkedir belki de ülkemiz...
Ülkemizde büyük şehirlerde bisiklet kültürü çocukların mahalle arasında karne hediyesi bisikletleriyle turlamasından ibaret. (Çok çok nadir bisiklet kulüpleri hariç)
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yc#1 6 yıl en beğenilen
Kullanışlı Kickstarter projelerinden biri.
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