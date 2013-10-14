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Bisiklet ya da motosiklet sürücüleri için LED sinyal sistemi: Seil Bag

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,7b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bisiklet ya da motosiklet sürücüleri için LED sinyal sistemi: Seil Bag

Parlak fikirlere destek olmasıyla oldukça faydalı bir amaç uğruna faaliyet gösteren Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Seil Bag, bisiklet ya da motosiklet sürücülerine özel olarak hazırlanmış durumda.
Lee, Myung Su tarafından hazırlanan ve destek arayan Seil Bag, üzerinde LED ışık sisteminin yer aldığı bir çanta modeli. Beraberinde gelen özel kablosuz kontrol aparatı ile trafikte takip eden diğer motorlu taşıtlara sağ / sol sinyal, durma ya da SEIL isimli Android uygulaması ile özelleştirilen işaretleri bildirebilen ürün, bu sayede hem güvenlik sağlıyor hem de konuşmadan iletişim kurulmasına imkan tanıyor. Şık tasarımıyla RedDot ve IF Tasarım Ödülleri'ni almaya hak kazanan Seil Bag, sırt çantası, bel çantası ve cüzdan / kese şeklinde üç farklı formda elde edilebiliyor. Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi ve dahili bataryası ile 8 saat aktif kullanım ömrü sunabilen ışık sistemi, suya karşı dayanıklı bir yapı da ortaya koyuyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 80,000$ hedefin bitimine 18 gün kala henüz 12 bağış ile 2,213$'lık kısmını toplayabilen Seil Bag, yapılacak minimum 149$'lık bağış ile 2013 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Bisiklet ya da motosiklet sürücüleri için LED sinyal sistemi: Seil Bag
 
Bisiklet ya da motosiklet sürücüleri için LED sinyal sistemi: Seil Bag

http://www.kickstarter.com/projects/1372886898/seil-bag Yorum Yaz
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Umutcan 6 yıl en beğenilen Guest-6F17B5B5B
aytacesmebasi

Ben Heck'ten esinlenmişler sanırım :) youtube.com/...

Zaten kickstarter sağda solda gördüğü maddi çıkar gözetmeyen "do it yourself"(diy) projelerini araklayıp seri üretimle maddiyata döken çakallarla dolu. Esinlenme değil bildiğin araklama çoğu.
DIY kamera stabilizasyon platformları vardı, onları da aynen olduğu gibi alıp proje niyetine araklamışlardı. Bu tarz diy projeleri açık kaynak mantığında olduğu için patent derdi yok ortadaki fikri al istediğin gibi kullan geliştir.
Ortaya konan orijinal bir fikir yok yani.
aytacesmebasiBen Heck'ten esinlenmişler sanırım :)youtube.com/...Zaten kickstarter sağda solda gördüğü maddi...
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forumland 6 yıl
o dalga gecenlerin algi ve kafa yapisi degismesi gerek.iyi bir bisiklet icin cok yuksek bir fiyat olmasada butcemi asan bir bisiklete 2000tlyi gecen para verdim. mahalleden merak edipte gormeye gelen oluyordu. fiyati ni sorduktan sonra iclerinden enayiye bakar gibi asaliyaci bakislar atiyorlardi. dert etmemek lazim. simdi o dalga gecen arkadaslar benden fazla markaci oldular. kendi capimda bu parayi vermemdeki hakli nedenleri acikladiktan sonra arkadaslarimin bakis acilari degisti.300tlden fazla eden bisikletlerinde olabilecegini kavradilar. iclerinden bir kaci merak etse ve bilinclense kardir.
ulke gelisiyor bunlarda zamanla hallolur.
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djoz 6 yıl
sırf sinyal vermek için ne gerek var bunca teknolojiye?

üstelik arkadaki kişi o ok işaretinin sinyal olduğunu anlayacak mı bakalım..

koy iki buton, iki sarı bir de kırmızı lamba, sinyal ve stop olduğunu herkes anlar..
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dorukan80 6 yıl
bizm türkler bunu kullanmaz
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EyesOnYou-TR 6 yıl
Fosforlu kıyafet giyip 4 tane flaşörle gezerken çarpıp görmedim diyen Türk şoförü bunu ne kadar ipler ayrı mesele
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escober12 6 yıl
helal çok mantık dahilinde
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tsport 6 yıl
Bizim apaciler cep telefonlarini yazarlar:))
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TheDcdy 6 yıl
Oha çok mantıklı.
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Guest-6F17B5B5B 6 yıl
Ben Heck'ten esinlenmişler sanırım :) youtube.com/...
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Umutcan 6 yıl Guest-6F17B5B5B
aytacesmebasi

Ben Heck'ten esinlenmişler sanırım :) youtube.com/...

Zaten kickstarter sağda solda gördüğü maddi çıkar gözetmeyen "do it yourself"(diy) projelerini araklayıp seri üretimle maddiyata döken çakallarla dolu. Esinlenme değil bildiğin araklama çoğu.
DIY kamera stabilizasyon platformları vardı, onları da aynen olduğu gibi alıp proje niyetine araklamışlardı. Bu tarz diy projeleri açık kaynak mantığında olduğu için patent derdi yok ortadaki fikri al istediğin gibi kullan geliştir.
Ortaya konan orijinal bir fikir yok yani.
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swat882 6 yıl
vayyy vallaha çok iyiymiş
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