Bisiklet ya da motosiklet sürücüleri için LED sinyal sistemi: Seil Bag









Parlak fikirlere destek olmasıyla oldukça faydalı bir amaç uğruna faaliyet gösteren Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Seil Bag, bisiklet ya da motosiklet sürücülerine özel olarak hazırlanmış durumda.

Lee, Myung Su tarafından hazırlanan ve destek arayan Seil Bag, üzerinde LED ışık sisteminin yer aldığı bir çanta modeli. Beraberinde gelen özel kablosuz kontrol aparatı ile trafikte takip eden diğer motorlu taşıtlara sağ / sol sinyal, durma ya da SEIL isimli Android uygulaması ile özelleştirilen işaretleri bildirebilen ürün, bu sayede hem güvenlik sağlıyor hem de konuşmadan iletişim kurulmasına imkan tanıyor. Şık tasarımıyla RedDot ve IF Tasarım Ödülleri'ni almaya hak kazanan Seil Bag, sırt çantası, bel çantası ve cüzdan / kese şeklinde üç farklı formda elde edilebiliyor. Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi ve dahili bataryası ile 8 saat aktif kullanım ömrü sunabilen ışık sistemi, suya karşı dayanıklı bir yapı da ortaya koyuyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 80,000$ hedefin bitimine 18 gün kala henüz 12 bağış ile 2,213$'lık kısmını toplayabilen Seil Bag, yapılacak minimum 149$'lık bağış ile 2013 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1372886898/seil-bag