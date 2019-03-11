Bisikletçiler için giyilebilir aydınlatma sistemi

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LED ve Bluetooth teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, özellikle bisiklet kullananların güvenliğini artırmak için üretilen aydınlatma sistemlerinde yeni alternatiflerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Wayv isimli İngiliz girişimin aynı adla piyasaya sürmek istediği sistem, farklı özellikleriyle kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

200’den fazla LED’den oluşan Wayv, su geçirmezlik özelliği bulunan üç ana bileşenden oluşuyor. Yaklaşık 200 gr. ağırlığıyla çanta veya mont üzerine takılabilen ve ayarlanabilir bir kuşam takımı, üçüncü taraf kaskların çoğunun arkasına takılabilen ve yaklaşık 150 gr. olan kask birimi ile bisiklet gidonuna takılabilen kablosuz bir kumanda bahse konu bileşenler olarak paylaşılmış. Kuşam takımı ile kask biriminin ortasında, arka ışık görevi gören büyük kırmızı bir “X” bulunuyor. X’in iki tarafına ise kehribar renginde ve sinyal olarak kullanılan ok işaretleri yerleştirilmiş. Kuşam takımının önünde de benzer göstergeler unutulmamış.

Sinyalleri kontrol eden kumanda ise otomobillerde kullanılan sinyal kollarının benzeri olarak tasarlanmış. Dönüş yapacağınız yöne göre kolu, aşağı ya da yukarı hareket ettirmeniz gerekiyor. Hangi yöne sinyal verdiğinizi de kumanda üzerindeki aydınlatma panelinden izlemeniz mümkün kılınmış.

Wayv’nin alternatiflerinde görülebilen fren ışığı özelliği, bu sistemde ise maalesef bulunmuyor. Ancak Wayv bir uygulama yardımıyla, sistemin ışık ile parlaklık ayarlarını yapabilmenizi ve pil seviyesini görebilme imkânı sunmuş.

Makul pil süresi vadediyor

Şarj konusu gelince ise sistemin sunduğu pil sürelerinin hiç de fena olmadığı görülüyor. Tek bir şarjla; kuşam takımı günlük 30 dk. kullanım süresiyle 5 gün, kask birimi bir hafta ve kumanda da iki hafta süre dayanabiliyor.

Kickstarter projesiyle 11 Mart tarihinde başlangıç yapacak olan sisteme, eğer piyasaya sürülebilirse ve sahip olmak isterseniz yaklaşık 98 dolar ödeme yapmanız gerekiyor. Wayv için perakende fiyatının ise 182 dolar olması bekleniyor.

https://newatlas.com/wayv-bike-light-system/58798/