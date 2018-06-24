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Bitcoin, 6 bin doların altında

Kripto para piyasalarının içinde bulunduğu büyük düşüşten, Bitcoin de etkilendi. 2017 yılının sonlarında 19 bin dolar civarında olan Bitcoin fiyatı, bugün 6 bin doların altında.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Kripto para piyasasının en büyük dijital para birimi olan Bitcoin’in değeri bugün 6 bin doların altına düştü. Kripto para piyasalarının genel olarak yaşadığı büyük düşüşün içinde Bitcoin’in de bulunması ve fiyatının bu denli fazla değer kaybetmesi piyasayı zor durumlara sokuyor.
Aralık 2017’den bu yana Bitcoin sürekli düşüş halindeydi. Olumsuz grafiğine rağmen Tim Draper gibi yatırımcılar ve analistler, söz konusu kripto para biriminin fiyatında büyük bir artış olacağı yönünde tahminlerde bulunmuşlardı.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki vergi günü ve birkaç ülkenin, başta Bitcoin olmak üzere birçok kripto para birimine verdiği destek, beklenen etkiyi göstermedi. Bitcoin, 2018 yılı içerisinde kısa süreli artışlar göstermiş olsa da genel olarak olumsuz bir grafik çiziyordu.
Bitcoin, 6 bin doların altında
 
Kripto para piyasasının başını çeken bu dijital para biriminin içerisinde bulunduğu durum, piyasa için pek olumlu gözükmüyor. Büyük yatırımcıların piyasadan çekilmeleri ve Bitcoin hakkında, yatırım tavsiyesi niteliğinde yapılan olumsuz yorumlar, insanların Bitcoin hakkındaki düşüncelerini değiştirdi.
2017 yılının sonlarında sosyal medyada ve sokakta neredeyse herkesin dilinde olan Bitcoin, kısa süreli bir popülerlik grafiği çizdi.
Fiyatının düştüğünü gören yatırımcıların piyasaya tekrar girmesiyle ve gelecekteki yeni gelişmelerle Bitcoin, tıpkı ilk zamanlarında olduğu gibi büyük bir yükselişin içerisine tekrardan girebilir ve piyasalar tekrar bir “kripto mevsimi” yaşayabilir. Bu ihtimale karşı fiyatının sürekli düşüş halinde olduğunu gören yatırımcılar, paralarını yatırmak için daha güvenli bir liman arayabilir ve Bitcoin, şu anda olduğu durumu aratabilir.

https://coinmarketcap.com Yorum Yaz
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Spider_hip 11 ay en beğenilen
O değilde bu yıl sonuna 500 Bine mi 1 Milyona mı ne ulaşmazsa bir tarafını kesecek olan vardı. İddia etmişti falan. Ne yapıyor acaba? Kalan 6 ayda 6 bin dolardan 1 milyona çıkacak değil herhalde :)
Derin araştırmalar yapan büyük hatta gizli kurumlara yüksek işlem gücü gerekiyor. Bu Cern araştırmaları olur, kuantum araştırmaları olur, yapay zeka araştırmaları olur. Supercomputerlar hem yaptırması hem bakımı çok pahalı, hem de eskiyip çöp olma durumu var. Bu coinleri icat edenler dünyadaki tüm bilgisayarların gönüllülük prensibi ile veri işlemesi için, bu tarz süper problemlerin çözümünde kullanmak için icat etmişte olabilirler. O çözülen kümelerin içinde ne veriler olduğu bilinmiyor sonuçta. Belki böylesi süpercomputera nazaran daha ucuz ya da daha güçlü olabilir. Yoksa kimse babasının hayrına işlem gücüne para vermez. Dünyanın ciddi bir kısmını coin olayı ile render tarlası mantığında, işlem tarlasına dönüştürdüler.
O değilde bu yıl sonuna 500 Bine mi 1 Milyona mı ne ulaşmazsa bir tarafını kesecek olan vardı. İddia etmişti falan. Ne yapıyor acaba? Kalan 6 ayda 6 bin dolarda...
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my54 11 ay
Alma oyuncuların ahını, çıkar aheste aheste!
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Moving On 11 ay
Before:
Böbreğinizi satın, evinizi satın, arabanızı satın, gerekirse aç kalın ama Bitcoin alın
Bitcoin modern bir mucizedir, derin devlet ve hükümetler Bitcoin'i bitirmek için gizli projeler yürütüyor
10-20 yıl içerisinde dünyayı Bitcoin yönetecek, kripto güçlere hiçbir devlet karşı koyamayacak
Bu devirde yapılacak tek mantıklı hareket Bitcoin almaktır, fazla değil 1-2 yıl içinde dünyayı Bitcoin yönetince anlayacaksınız
After:
Moruq bitcoin patladı yaf, dolar alak
Before:Böbreğinizi satın, evinizi satın, arabanızı satın, gerekirse aç kalın ama Bitcoin alınBitcoin modern bir mucizedir, derin devlet ve hükümetler B...
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mavizaman 11 ay
kazığı yediler desenize avukatları çoktu bitcoin konularında.
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TheStarBox 11 ay
Satanların parasını yediler yine
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DH Misafiri 11 ay
Bitcoin uretimi ekran karti islem gucuyle uretilmiyor.eth. vs gibi altcoin uretiminde kullaniliyor.
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deoks 11 ay
Alım fırsatı
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ÇatlakMerlin 11 ay
Vay Bitcoin vay... Sen gel 1 dolarlardan 20 bin dolarları vur. Sonra da tepetaklak dibe doğru git. Birilerini çok fena silkelediler bu arada. 20 bin dolardayken, birileri 100 bin dolar olacak diyordu ama ne oldu?
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SEO-Uzmanı 11 ay
bitcoin herkesi etkilemez,
ama bu gidişle yıl sonu ABD $ 6 TL'yi görebilir mi ?
özetle bitcoin üretimi artık ev kullanıcılarının
kazanç elde edebileceği sınırları çoktan geçti !
bunun en iyi ve net göstergesi ;
üst seviye ekran kartlarının perakende satışlarının
ciddi bir şekilde yavaşlaması ve düşmesi !
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Mesudum 11 ay
Geçen yıl yine bugünlerde "Bitcoin 2800USD sınırını geçti" haberi yine burada çıkmış ve adımımı atmıştım. Yıl sonunda 19k olduktan sonra kâr realizasyonları geldi.
Piyasaların genel kuralı "kimse yokken yatırım yap, herkes girerken çık".
Çıkan kurtuldu.
Şimdilerde düşen piyasalardan para kazanmayı bilip iyi koku alanlar, teknik analizi kuvvetli ve sabırlı olanlar para kazanmaya devam ediyor sadece.
Pişman değilim. Çok ekmek yedim bu bir yıl içinde.
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WarSaw 11 ay
bb btc
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my54 11 ay
Alma oyuncuların ahını, çıkar aheste aheste!
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koyunsavar 11 ay
Beter ol coin
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