Bitcoin, 6 bin doların altında

Kripto para piyasasının en büyük dijital para birimi olan Bitcoin’in değeri bugün 6 bin doların altına düştü. Kripto para piyasalarının genel olarak yaşadığı büyük düşüşün içinde Bitcoin’in de bulunması ve fiyatının bu denli fazla değer kaybetmesi piyasayı zor durumlara sokuyor.

Aralık 2017’den bu yana Bitcoin sürekli düşüş halindeydi. Olumsuz grafiğine rağmen Tim Draper gibi yatırımcılar ve analistler, söz konusu kripto para biriminin fiyatında büyük bir artış olacağı yönünde tahminlerde bulunmuşlardı.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki vergi günü ve birkaç ülkenin, başta Bitcoin olmak üzere birçok kripto para birimine verdiği destek, beklenen etkiyi göstermedi. Bitcoin, 2018 yılı içerisinde kısa süreli artışlar göstermiş olsa da genel olarak olumsuz bir grafik çiziyordu.

Kripto para piyasasının başını çeken bu dijital para biriminin içerisinde bulunduğu durum, piyasa için pek olumlu gözükmüyor. Büyük yatırımcıların piyasadan çekilmeleri ve Bitcoin hakkında, yatırım tavsiyesi niteliğinde yapılan olumsuz yorumlar, insanların Bitcoin hakkındaki düşüncelerini değiştirdi.

2017 yılının sonlarında sosyal medyada ve sokakta neredeyse herkesin dilinde olan Bitcoin, kısa süreli bir popülerlik grafiği çizdi.

Fiyatının düştüğünü gören yatırımcıların piyasaya tekrar girmesiyle ve gelecekteki yeni gelişmelerle Bitcoin, tıpkı ilk zamanlarında olduğu gibi büyük bir yükselişin içerisine tekrardan girebilir ve piyasalar tekrar bir “kripto mevsimi” yaşayabilir. Bu ihtimale karşı fiyatının sürekli düşüş halinde olduğunu gören yatırımcılar, paralarını yatırmak için daha güvenli bir liman arayabilir ve Bitcoin, şu anda olduğu durumu aratabilir.

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