Artık Blockchain üzerinden medikal kayıtlara erişilebilinecek

ABD’li perakende devi olan Walmart, Blockhain temelli bir sistem sayesinde sağlık kayıtlarını tutabilecek, giyilebilir bir cihazın patentini aldı. ABD Patent ve Marka Ofisi’nden yapılan açıklamayla da patentin alındığı doğrulandı.

Sistem, sağlık personellerinin, iletişim kurulamayacak hastaların geçmişteki rapor ve tahlil sonuçlarına Blockchain üzerinden ulaşmalarına olanak sağlıyor. Hastanın önceki tahlilleri, film ve diğer sonuçları, Blockchain üzerinde depolanacak ve sağlık personelleri bu bilgilere giyilebilir bir cihaz aracılığıyla ulaşabilecek.

Sistemin detayları: ”Depolanan sağlık veriler,, hastanın biyometrik imzası ile açılabilecek. Bu giyilebilir cihaz, hastanın geçmişteki medikal kayıtlarını ilgili sağlık personeline gösterecek.” şeklinde açıklanıyor.

Yapılacak yeni sistem, tüm bu özelliklerinin yanı sıra, hastanın sağlık kayıtlarını diğer sağlık kuruluşları ve sağlık personelleri ile de paylaşabilecek. Örnek olarak; bir hastanın başka bir hastaneye transfer edilmesi durumunda, hastanın yönlendirildiği hastanenin sağlık personelleri, hastanın medikal kayıtlarını direkt olarak görebilecek.

Walmart’ın bu yeni proje için sağlık sigortası şirketi olan Humana ile iş birliği yapması bekleniyor. Bu iki şirketin, çok iyi bir ilişkisi olduğu belirtiliyor. Sistemin hayata geçmesi için Walmart’ın, Humana ile çalışması ve Humana'nın birçok veriyi Blockchain’e aktarması bekleniyor.

Son zamanlarda birçok Blockchain projesinin patentini alan şirket, bu konuda oldukça yoğun çalışmalarda bulunuyor. Walmart, daha önce “akıllı paket sistemi” projesini hazırlamıştı. Ayrıca, şirketin başkan yardımcısı olan Frank Yiannas, Walmart’ın Blockchain teknolojisini yemek endüstrisinde kullanacağını açıklayarak yeni projelerinin olduğunu da belirtmişti.

https://cointelegraph.com/news/walmart-awarded-patent-for-blockchain-based-medical-records-system