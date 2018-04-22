"Bitcoin bir para birimi değildir!"

New York Federal Rezerv Bankası’nın gelecekteki başkanı John Williams: “Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, ‘para biriminin ne olması gerektiği’ konusundaki temel testleri geçemeyeceğinden, ABD dolarının yerini alamaz.” dedi. Bir para biriminin, “temelde değer deposuna sahip olması gerektiğini” belirten Williams, kripto para birimlerinin yatırımcıyı yanıltabileceğini, söylüyor.

Şu anda San Francisco Federal Rezerv Bankası’nın başkanı olan John Williams, kripto paralara karşı şüpheci bir duruş sergileyerek, her defasında, kripto para birimlerinin, kâğıt paraların yerini tutamayacağını belirtiyor.

Williams, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin “kurumsal düzenleme sorunlarının” olduğunu söyledi ve dolandırıcılık, kara para aklama ve terör finansmanı gibi problemlerinin de olduğunu ekledi.

Kripto para birimlerinin istikrarsız bir grafik çizdiğine de dikkat çeken John Williams, güvenli bir ödeme aracı olmadıklarının da altını çizdi.

https://www.ccn.com/bitcoin-is-not-currency-cant-replace-dollar-says-incoming-new-york-fed-chief/