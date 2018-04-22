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"Bitcoin bir para birimi değildir!"

Kripto para birimleri karşısında sert bir duruş sergileyen John Williams, kripto para birimlerinin, "gerçek bir para biriminin değerlerini taşımadığını" belirtti.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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New York Federal Rezerv Bankası’nın gelecekteki başkanı John Williams: “Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, ‘para biriminin ne olması gerektiği’ konusundaki temel testleri geçemeyeceğinden, ABD dolarının yerini alamaz.” dedi. Bir para biriminin, “temelde değer deposuna sahip olması gerektiğini” belirten Williams, kripto para birimlerinin yatırımcıyı yanıltabileceğini, söylüyor. 
 Şu anda San Francisco Federal Rezerv Bankası’nın başkanı olan John Williams, kripto paralara karşı şüpheci bir duruş sergileyerek, her defasında, kripto para birimlerinin, kâğıt paraların yerini tutamayacağını belirtiyor.
Williams, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin “kurumsal düzenleme sorunlarının” olduğunu söyledi ve dolandırıcılık, kara para aklama ve terör finansmanı gibi problemlerinin de olduğunu ekledi.  
Kripto para birimlerinin istikrarsız bir grafik çizdiğine de dikkat çeken John Williams, güvenli bir ödeme aracı olmadıklarının da altını çizdi.  

https://www.ccn.com/bitcoin-is-not-currency-cant-replace-dollar-says-incoming-new-york-fed-chief/ Yorum Yaz
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michael01 1 yıl en beğenilen
Kağıt parçalarına para dersen para olur. Yarın banka ben bunları tanımıyorum derse elindeki milyarlar çöp olur. Para dediğin altın olur gümüş olur . Belli karşılığı var. Kağıt parçalarına 10 yaz 10 olsun 100 yaz 100 olsun. Kağıt paralar zaten sanal para.
Kağıt parçalarına para dersen para olur. Yarın banka ben bunları tanımıyorum derse elindeki milyarlar çöp olur. Para dediğin altın olur gümüş olur . Belli karşı...
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kumdaoyna 1 yıl
Kağıt paraların karşılığı altın olarak rezervlidir. Yani kağıt paralar değersiz değildir. Yani genel kitlenin kattığı değer felan gibi saçma şeylerle kendinizi avutmayın. Kripto paraların karşılığı varmı? Yok. Ben değer katıyorum. Sen kimsin? Sarı çizmeli mehmet ağa :))
Kağıt paraların karşılığı altın olarak rezervlidir. Yani kağıt paralar değersiz değildir. Yani genel kitlenin kattığı değer felan gibi saçma şeylerle kendinizi ...
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5 Yanıt Yanıtla +16
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orientem 1 yıl kumdaoyna
kumdaoyna
Kağıt paraların karşılığı altın olarak rezervlidir. Yani kağıt paralar değersiz değildir. Yani genel kitlenin kattığı değer felan gibi saçma şeylerle kendinizi avutmayın. Kripto paraların karşılığı varmı? Yok. Ben değer katıyorum. Sen kimsin? Sarı çizmeli mehmet ağa :))

Kağıt paraların değeri altın olarak rezervli demek.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
kumdaoynaKağıt paraların karşılığı altın olarak rezervlidir. Yani kağıt paralar değersiz değildir. Yani genel kitlenin kattığı değer felan gib...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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ubayugur34 1 ay
Bitcoin Nedir?
Bitcoin
Teknolojinin gelişmesiyle hayatımızın odak noktasındaki birçok şey yerini dijital ortama bırakmıştır. Resimlerimiz, notlarımız, banka işlemlerimiz gibi daha birçok hizmeti teknoloji aracılığıyla, dijital ortamlarda gerçekleştirebiliyoruz. Peki ya harcamalarımız, paramız? Son dönemlerde popülaritesinin arttığı Bitcoin’ i duymayan yoktur. Peki Bitcoin Nedir? gelin birlikte inceleyelim.
Daha fazla oku: teknokutu.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Omisis046 3 ay
Para nedir onu düşünmemiz gerek. Para sembolik birşeydir, asıl önemli olan takastır. Para söz yerine geçer, ne sözü, devletlerin ve bankaların kabul ettiği ve altına veya başka şeylere çevirebileceğinin sözü. Paraya değerini veren şey de budur.
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Mianfei 1 yıl
Harddiskime ulaşan birinin tüm paramı ruhum duymadan emebileceğe bir sisteme ben güvenemem. Açıkçası bankalar benim için daha güvenilir. Saadet zincirinde iyi eğlenceler, vurgunu yapan yaptı yüzlerce discord ve reddit kanalına girip takip yapıp zengin olacağını düşünen açların oyun alanı artık. Ne yaptığınızda umrumda değil fakat güvenilir bir sistem olsaydı tabikide kullanırdım. Ayrıca telefon hafizasina isteyen apl veya pc hafizasina chrome extensionlari bile erisebiliyor. Yani biri gerçekten ulaşmak istese ulaşır ruhunuz duymaz. Çok kaliteli virüsler ve trojanler var. Ayrıca psikopat gibi crytp usb ile gezemem teşekkürler.
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kumdaoyna 1 yıl
Evet haklısınız, Amerika yıllar önce altın rezervi yapmayı bırakmıştır. Lakin bu durum kağıt paraların güvencesi olmadığı anlamına gelmez. Ayrıca abd dışında ben hiçbir ülkenin rezerv yapmayı bıraktığını duymadım. Avrupa birliği dahil bütün ülkeler altın rezevi yapmaktadır. Velevki diğer ülkeler de altın rezervi yapmayı bıraksa bile, sonuçta basılan paraların güvencesi para birimine ait ülkedir. Sanal paraların güvencesi ne? Yok. Bu kadar basit. Yarın öbür gün elinde biriktirdiğin binlerce sanal para, sistem çökse, ot olsa, bok olsa bitti gitti. karşılığı varmı? güvencesi varmı? YOK.
Ayrıca amerikanın altın rezervi yapmaması başına çok büyük işler açacak ama bu konu bizim konumuz değil. Çin deli gibi dolar rezervi yapıyor. Elbet vardır bir sebebi. :)
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gurkanse 1 yıl
kendisine sorsalar ya ne zaman btc alımı yapacakmış.manipüle ederek kaça kadar düşürüp alımlara başlayacakmış? tam boğa piyasasına girdi ya bende bekliyodum kim çomak sokacak diye.
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wolfestein 1 yıl
Kripto para birimini savunuyorum ama doların değeri nedir? Doların reel bir değerinin olması için basılan her dolar karşılığında hazineye altın konması gerekir.
Dolar, bu haliyle karşılıksız basılan kağıt parçası oluyor...
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Selçuk ALAGÖZ 1 yıl
Bu da Bitcoini devletlerin kafasına göre karşılıksız bastığı kağıt paralardan daha değerli kılıyor haliyle
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odyssa 1 yıl
dolar ve euro da zaten kaçakçılık için kullanılmıyordu hiç. sayesinde bilgilendik sağolsun.
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EĞİNLİ 1 yıl
Krito paralara karşı çıkılmıyor aksine gelecekte hepimiz kullanacağız ancak ne yazık ki sahibinin kim olduğunu bilmediğin bir parayı tanıman ve buna güvenip işleme açmak o kadar kolay değil,her ülke kendi kripto parasını çıkarır yoksa bu iş başa çıkılacak gibi olmaz mali açıdan güçlü şirketler sanal paralarını çıkarsınlar o zaman mutlaka ülkeler arası bir düzen içinde sistem kurulacaktır,Ayrıca piyasada dönen paranın karşılığı ne kadarı altın,gümüş,bronz bilmem az veya çok karşılığı mutlaka var.
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snurks 1 yıl
altından başka para birimi yoktur
bankacılık sistemleri ellerinde olmayan parayı kredi vererek onun üzerinden kar etme amacını gütmektedirler
sanallaşma bankacılara yarar. aslında kullandığınız kredi kartları falan hep sanal paradır. kripto para bu sanallığın değişik versiyonudur
altınsa elinde tutana yarar
ademden beri altın altındır
dünyada petrol ve gaz biterse dolarında işi biter ama altın devamlı değerini koruyan yegane metadır
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