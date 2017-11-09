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Bitcoin çatallanması iptal edildi

Kripto para birimi Bitcoin'in 16 Kasım'da gerçekleştireceği SegWit2X güncellemesi iptal edildi. İptalin ana nedeni olarak SegWit2X hakkında Bitcoin dünyasının ikiye bölünmüş olması gösterildi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bitcoin çatallanması iptal edildi
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Kripto para birimi Bitcoin’in 16 Kasım’da gerçekleşmesi beklenen SegWit2X çatallanması iptal edildi. SegWit2X yazılım güncellemesi ile Bitcoin’in blok büyüklüğü arttırılacaktı.
Mike Belshe, SegWit2x planının şuanda gerçekleştirilemeyecek kadar “tartışmalı” olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada iptalin ana nedeni olarak Bitcoin dünyasının ikiye bölünmüş olması vurgulanarak “Ne yazık ki şuanda blok boyutunu sağlıklı biçimde arttırmamızı sağlayacak kadar yeterli oranda oy birliği sağlayamadık. Plana devam etmemiz Bitcoin topluluğunu ikiye bölebilir ve Bitcoin’in gelişimini olumsuz etkileyebilir. SegWit2x’in amacı asla bu değildir.” bilgisi paylaşıldı.

SegWit2X Nedir?

SegWit2X yazılımı, Bitcoin’in blok büyüklüğünü arttırıyor. Geçtiğimiz ağustos ayında SegWit2X yazılımı kullanan bir grup madenci çatallanmaya neden olmuş ve çatallanma sonucunda Bitcoin Cash isimli yeni bir kripto para birimi ortaya çıkmıştı.

SegWit2X yazılımı Bitcoin’in en önemli sınavı olacak. Önceki çatallanmalarda Bitcoin’in eksik yanları eleştirilmiş ve Bitcoin'e alternatif, daha başarılı kripto para birimlerinin üretilmesi amaçlanmıştı. 16 Kasım’da yapılması planlanan ancak iptal edilen çatallanmada ise SegWit2X yazılımının Bitcoin'in temeli haline gelmesi ve ortaya yeni bir kripto para birimi çıkarsa bu para biriminin Bitcoin'in güncellenmiş versiyonu olarak adlandırılması amaçlanmıştı.

Bitcoin Büyük Değer Kaybetti

SegWit2X güncellemesinin iptal edilmesi, Bitcoin fiyatlarında büyük dalgalanma yarattı. Gün içerisinde 7500 dolar seviyesini aşan Bitcoin, şuanda 7100 doların altına düştü. Doların da düşmesinin etkisiyle 1 Bitcoin'in TL karşılığı 27435 liraya denk geliyor.

https://lists.linuxfoundation.org/pipermail/bitcoin-segwit2x/2017-November/000685.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Front-Back 1 yıl en beğenilen
Türk bitcoin marketleri çok değişik bir fiyat politikasına sahip.
Bitcoin 7100 dolar iken Paribu adlı sitede satış kuru 29345 TL'di.
Bitcoin dün gece 7800 dolarlara fırladı ve bu sitede satış kuru en fazla 3090 TL'yi gördü. Arada 700 dolarlık bir fark oldu ve bu sitede sadece 700 tl gibi fark yansıdı.
Bu site normal şartlarda gerçek kuru TL'ye çevirip, üzerine 2000 TL komisyon ekliyor. Fakat böyle yükselmelerde ve düşüşlerde kardan zarar edip, bitcoin'deki dalgalanmayı kullanıcılara yansıtmıyor ve al-sat mantığının önüne geçmeye çalışıyorlar.
Bu işe girmeyi düşünenler Türk bitcoin marketlerinden kesinlikle uzak durmalı.
Türk bitcoin marketleri çok değişik bir fiyat politikasına sahip.Bitcoin 7100 dolar iken Paribu adlı sitede satış kuru 29345 TL'di.Bitcoin dün gece 780...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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1 Avatar
Kısır Hamide 1 yıl
Arkadaşlar Hashflare bulut madencilik sitesinde yatımınızdan elde edeceğim komisyonun yarısını iade ediyorum. buyrun konu linkitıkla
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XPerience 1 yıl
Bitcoin fiyatının şu an neye göre düştüğünü tam anlayamıyorum açıkçası? SegWit2X'in ardından oluşacak yeni zincirle hesaplarda yeni bir birim olması düşüncesiyle insanlar BTC'ye yüklendi ancak gerçekleşmeyince de piyasa denge bulmak üzere düşüyor sanırım. Market kapasitesi de 120 milyar doların altına hızla düşüyor. BCC ve altcoinlere akın var sanki.
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XPerience 1 yıl
Bitcoin fiyatının şu an neye göre düştüğünü tam anlayamıyorum açıkçası? SegWit2X'in ardından oluşacak yeni zincirle hesaplarda yeni bir birim olması düşüncesiyle insanlar BTC'ye yüklendi ancak gerçekleşmeyince de piyasa denge bulmak üzere düşüyor sanırım. Market kapasitesi de 120 milyar doların altına hızla düşüyor. BCC ve altcoinlere akın var sanki.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
2 kat zorluk demek şu anki kazancın %50 yarısına kadar düşmek demek oluyor !
her ne kadar bu iş için çok büyük tesisler olmuş olsa bile !
ister inanın ister inanmayın tek ekran kartlı sistemler üzerinde üretilen veri işleme oranı çok daha büyük ve fazla !!!
quantum bilgisayarlar çıkana kadar bu eski pazar böyle devam eder diye düşünüyorum !
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orientem 1 yıl
Bitcoin kendi kendine işleyen bir yere bağlı olmayan bir para olucaktı güya milletin elinde oyuncak oldu. Bitcoin'i beğenmiyorsanız gidin yeni coin başlatın. Bitcoin artık bu deme hakkını nasıl kendilerinde buluyorlar anlamıyorum. Git de ki biz yeni bir coin kuruyoruz bitcoin sahiplerini çekmek için de bitcoin sahiplerine bitcoindeymiş gibi hak veriyoruz. Sonra kim ne kullanıyorsa kullansın. Olan da bu zaten 1 tane bitcoini olan adamın birden bire 2 tane bitcoini oluyor. Çünkü aslında olan yeni kurulan bir coinin bitcoin sahiplerine beleş coin dağıtması. O yüzden elinde bir bitcoin varken bir coinin daha oluyor ama sana bu yeni verilen coin bitcoin değil. Çakma bitcoin.
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black_flood 1 yıl
7500 dolardan 7100 tl değil dolara düştü düzeltin isterseniz hatayı yazıda.
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AytacFx 1 yıl
Daha çok dikkatimi çeken haberin su kismi oldu:
"Doların da düşmesinin etkisiyle"
Dolardaki su anki durum: 1 U.S. dollar = 3.87230681 Turkish liras
Umarim dolarin düsmüs hali bu degildir.
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SıradanBirKullanıcı 1 yıl AytacFx
AytacFx

Daha çok dikkatimi çeken haberin su kismi oldu:

"Doların da düşmesinin etkisiyle"

Dolardaki su anki durum: 1 U.S. dollar = 3.87230681 Turkish liras

Umarim dolarin düsmüs hali bu degildir.

Piyasayı nereden takip ediyorsunuz?

Dolar 4.00'dan 3.84 seviyelerine düştü.
2 Yanıt Yanıtla
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Front-Back 1 yıl en beğenilen
Türk bitcoin marketleri çok değişik bir fiyat politikasına sahip.
Bitcoin 7100 dolar iken Paribu adlı sitede satış kuru 29345 TL'di.
Bitcoin dün gece 7800 dolarlara fırladı ve bu sitede satış kuru en fazla 3090 TL'yi gördü. Arada 700 dolarlık bir fark oldu ve bu sitede sadece 700 tl gibi fark yansıdı.
Bu site normal şartlarda gerçek kuru TL'ye çevirip, üzerine 2000 TL komisyon ekliyor. Fakat böyle yükselmelerde ve düşüşlerde kardan zarar edip, bitcoin'deki dalgalanmayı kullanıcılara yansıtmıyor ve al-sat mantığının önüne geçmeye çalışıyorlar.
Bu işe girmeyi düşünenler Türk bitcoin marketlerinden kesinlikle uzak durmalı.
1 Yanıt Yanıtla +14
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DH Specialist 1 yıl Front-Back
borsalardaki komisyon %0.2-0.5 arasında değişiyor. 2000 tl komisyon yok. borsadaki tüm fiyatları biz satanlar ve alanlar belirliyoruz. türkiyede talep fazla olduğu için fiyat yüksek.
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bitcoin, dijital para ve
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