Bitcoin çatallanması iptal edildi

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Kripto para birimi Bitcoin’in 16 Kasım’da gerçekleşmesi beklenen SegWit2X çatallanması iptal edildi. SegWit2X yazılım güncellemesi ile Bitcoin’in blok büyüklüğü arttırılacaktı.

Mike Belshe, SegWit2x planının şuanda gerçekleştirilemeyecek kadar “tartışmalı” olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada iptalin ana nedeni olarak Bitcoin dünyasının ikiye bölünmüş olması vurgulanarak “Ne yazık ki şuanda blok boyutunu sağlıklı biçimde arttırmamızı sağlayacak kadar yeterli oranda oy birliği sağlayamadık. Plana devam etmemiz Bitcoin topluluğunu ikiye bölebilir ve Bitcoin’in gelişimini olumsuz etkileyebilir. SegWit2x’in amacı asla bu değildir.” bilgisi paylaşıldı.

SegWit2X Nedir?

SegWit2X yazılımı, Bitcoin’in blok büyüklüğünü arttırıyor. Geçtiğimiz ağustos ayında SegWit2X yazılımı kullanan bir grup madenci çatallanmaya neden olmuş ve çatallanma sonucunda Bitcoin Cash isimli yeni bir kripto para birimi ortaya çıkmıştı.

SegWit2X yazılımı Bitcoin’in en önemli sınavı olacak. Önceki çatallanmalarda Bitcoin’in eksik yanları eleştirilmiş ve Bitcoin'e alternatif, daha başarılı kripto para birimlerinin üretilmesi amaçlanmıştı. 16 Kasım’da yapılması planlanan ancak iptal edilen çatallanmada ise SegWit2X yazılımının Bitcoin'in temeli haline gelmesi ve ortaya yeni bir kripto para birimi çıkarsa bu para biriminin Bitcoin'in güncellenmiş versiyonu olarak adlandırılması amaçlanmıştı.

Bitcoin Büyük Değer Kaybetti

SegWit2X güncellemesinin iptal edilmesi, Bitcoin fiyatlarında büyük dalgalanma yarattı. Gün içerisinde 7500 dolar seviyesini aşan Bitcoin, şuanda 7100 doların altına düştü. Doların da düşmesinin etkisiyle 1 Bitcoin'in TL karşılığı 27435 liraya denk geliyor.

https://lists.linuxfoundation.org/pipermail/bitcoin-segwit2x/2017-November/000685.html