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Bitcoin dünyanın 176 ülkesinden fazla enerji tüketiyor

Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı son araştırmaya göre Bitcoin yıllık 60.45 terawatt/saat enerji tüketiyor. Kripto para birimi dünyanın birçok ülkesinden daha fazla elektrik tüketiyor.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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kripto para
Onur Seven
Haber Editörü
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Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre kripto para birimi Bitcoin'i ayakta tutmak için gerekli bilgi işlem gücü, dünyanın 176 ülkesinden fazla enerji tüketiyor. Araştırma aynı zamanda Bitcoin'in küresel enerji tüketiminin yüzde 0.28'ini kullandığını ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "Elektronik cihazlarda kullanılan nadir toprak metallerine ihtiyacımız kalmayabilir "
Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi (CBECI) verilerine göre kripto para biriminin yıllık enerji tüketimi 60.45 terawatt/saat seviyesine ulaştı. Bu tüketim değeri de Bitcoin'in İsviçre, Portekiz, Danimarka ve Yunanistan gibi birçok ülkeden daha fazla enerji tükettiğini gösteriyor.

Türkiye'nin beşte biri oranında tüketimi var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye, 2018 yılında 292 terawatt/saat elektrik tüketti. Bu da Bitcoin'in yıllık bazda ülkemizin beşte biri kadar enerji tükettiğini gösteriyor.
Ağ büyüdükçe doğal olarak kripto para birimi için gereken bilgi işlem gücü de artıyor. Bu durum Bitcoin enerji tüketiminin geçen yıla göre önemli ölçüde artmasına neden oldu. Şu anda Bitcoin ağının büyük bir bölümü Çin'deki kömür yakıtlı enerji santrallerinden besleniyor.

https://insight.jbs.cam.ac.uk/2019/cambridge-bitcoin-electricity-consumption-index-cbeci/ Yorum Yaz
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-Lanaya- 1 gün en beğenilen
Nedense insanlarin sadece bitcoin e gelince dünyada ki enerji israfi akillarina geliyor :)
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IhtiyarDelikanli 1 gün
para basmak için harcanan enerji nekadarmış
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scorpion20 1 gün
güneş enerjisiyle çalışan bitcoin üretsinler
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khytr89 1 gün
Güney ve doğu anadoludaki bir çok kesim elektirik faturası ödemediği için kullanımımız tavan yapmış. Herkes kullandığını ödese çat 50 terawatt/saate düşer
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-Lanaya- 1 gün en beğenilen
Nedense insanlarin sadece bitcoin e gelince dünyada ki enerji israfi akillarina geliyor :)
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sniper23 1 gün -Lanaya-
Kesinlikle katılıyorum.
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mck94 2 gün
Bosa harcanan enerjiden baska bir sey degil. Keske hic olmasaydi btc vb..
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WB 2 gün
Yazik bu islere harcanan efora..
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