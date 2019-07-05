Bitcoin dünyanın 176 ülkesinden fazla enerji tüketiyor

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre kripto para birimi Bitcoin'i ayakta tutmak için gerekli bilgi işlem gücü, dünyanın 176 ülkesinden fazla enerji tüketiyor. Araştırma aynı zamanda Bitcoin'in küresel enerji tüketiminin yüzde 0.28'ini kullandığını ortaya koydu.

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Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi (CBECI) verilerine göre kripto para biriminin yıllık enerji tüketimi 60.45 terawatt/saat seviyesine ulaştı. Bu tüketim değeri de Bitcoin'in İsviçre, Portekiz, Danimarka ve Yunanistan gibi birçok ülkeden daha fazla enerji tükettiğini gösteriyor.

Türkiye'nin beşte biri oranında tüketimi var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye, 2018 yılında 292 terawatt/saat elektrik tüketti. Bu da Bitcoin'in yıllık bazda ülkemizin beşte biri kadar enerji tükettiğini gösteriyor.

Ağ büyüdükçe doğal olarak kripto para birimi için gereken bilgi işlem gücü de artıyor. Bu durum Bitcoin enerji tüketiminin geçen yıla göre önemli ölçüde artmasına neden oldu. Şu anda Bitcoin ağının büyük bir bölümü Çin'deki kömür yakıtlı enerji santrallerinden besleniyor.

https://insight.jbs.cam.ac.uk/2019/cambridge-bitcoin-electricity-consumption-index-cbeci/