SpaceX ve Boeing, uzaya insan göndermek için birbirleriyle yarışıyor

Uzay araştırmalarının dünyadaki en büyük ismi Amerika Birleşik Devletleri, uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyor. Bu alanda tam 5 yıldır Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsüllerine muhtaç kalan dünya devi, aynı zamanda her bir astronotu için de Rusya'ya yüklü miktarlarda para ödüyor. (1 astronot koltuğu için 81 milyon dolar)
NASA ise ülke içerisinde de büyük tartışmalara sebep olan bu durumun çözümünü tamamen ABD'li özel şirketlere bırakmış durumda. Bu alanda yeni bir roket veya uzay kapsülü geliştirmek için herhangi bir plana sahip olmayan NASA, bunun yerine Uzay İstasyonu'na insan taşımaları için SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yapmış ve bu iki şirketin geliştirecekleri uzay araçlarını beklemeye koyulmuştu. Ancak uzay sektöründeki çoğu proje gibi bu projeler de beklendiği gibi gitmedi ve aslen 2017 için yapılan anlaşmalar geliştirme sürecindeki bazı problemler nedeniyle hem SpaceX hem de Boeing tarafından 2018'in yaz aylarına kadar ertelendi. Şimdilerdeyse bu iki şirket önümüzdeki sene içerisinde uzaya insan gönderebilmek için birbirleriyle yarış halinde. Ayrıca Bkz. "SpaceX, dünyanın en değerli özel şirketlerinden birisi oldu"
Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşıyabilen ilk şirket olma yolunda birbirleriyle yarışan SpaceX ve Boeing, bu görevler için iki farklı uzay kapsülü hazırlıyor. SpaceX bu tarafta yeni nesil uzay kapsülü Dragon 2'yi, Boeing ise CST-100 Starliner isimli uzay aracını geliştiriyor.
Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapan NASA ise önümüzdeki senenin programını şimdiden hazırlamış. Yayınlanan rapora göre SpaceX; önce Şubat 2018'de insansız bir test uçuşuna çıkacak ve sonrasında Haziran ayında da ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirecek. Boeing tarafında ise 2018'in Haziran ayı için bir test uçuşu ve 2018'in Ağustos ayı için de ilk insanlı uçuş planlanmış.
Tabi SpaceX ve Boeing ve bu programa uyum sağlayabilecek mi orası büyük bir soru işareti. Zira henüz geçtiğimiz haftalar Boeing'in Starliner programı başkanı Craig Ferguson, geliştirme sürecinin iyi gittiğini belirtmiş ancak NASA'nın 2018 yaz ayları için yaptığı planları "çok agresif bir program" şeklinde nitelemişti.
http://www.popularmechanics.com/space/a27453/spacex-boeing-launch-astronauts-next-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
NASA ise ülke içerisinde de büyük tartışmalara sebep olan bu durumun çözümünü tamamen ABD'li özel şirketlere bırakmış durumda. Bu alanda yeni bir roket veya uzay kapsülü geliştirmek için herhangi bir plana sahip olmayan NASA, bunun yerine Uzay İstasyonu'na insan taşımaları için SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yapmış ve bu iki şirketin geliştirecekleri uzay araçlarını beklemeye koyulmuştu. Ancak uzay sektöründeki çoğu proje gibi bu projeler de beklendiği gibi gitmedi ve aslen 2017 için yapılan anlaşmalar geliştirme sürecindeki bazı problemler nedeniyle hem SpaceX hem de Boeing tarafından 2018'in yaz aylarına kadar ertelendi. Şimdilerdeyse bu iki şirket önümüzdeki sene içerisinde uzaya insan gönderebilmek için birbirleriyle yarış halinde. Ayrıca Bkz. "SpaceX, dünyanın en değerli özel şirketlerinden birisi oldu"
Dragon 2 ve CST-100 Starliner
Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşıyabilen ilk şirket olma yolunda birbirleriyle yarışan SpaceX ve Boeing, bu görevler için iki farklı uzay kapsülü hazırlıyor. SpaceX bu tarafta yeni nesil uzay kapsülü Dragon 2'yi, Boeing ise CST-100 Starliner isimli uzay aracını geliştiriyor.
SpaceX ve Boeing'in, 2017 için planlanan görevleri 2018'e ertelemelerinin sebebi de işte bu iki uzay aracı. Zira Elon Musk'ın ifadelerine göre tamamen insan taşımaya odaklı uzay kapsülleri geliştirmek daha önce geliştirdikleri hiçbir şeye benzemiyor. Hali hazırda ISS'e kargo taşımak için kullandıkları Dragon uzay aracından çok daha farklı bir geliştirme sürecine girdiklerini belirten Musk,"İşin içine insanlar girince uzay aracının geliştirme süreci de inanılmaz bir şekilde değişiyor." ifadelerini kullanıyor. Musk ayrıca, NASA tarafından yapılan gözetimin de çok zorlu geçtiğini söylüyor.
Farklı görüşler var
Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapan NASA ise önümüzdeki senenin programını şimdiden hazırlamış. Yayınlanan rapora göre SpaceX; önce Şubat 2018'de insansız bir test uçuşuna çıkacak ve sonrasında Haziran ayında da ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirecek. Boeing tarafında ise 2018'in Haziran ayı için bir test uçuşu ve 2018'in Ağustos ayı için de ilk insanlı uçuş planlanmış.
Tabi SpaceX ve Boeing ve bu programa uyum sağlayabilecek mi orası büyük bir soru işareti. Zira henüz geçtiğimiz haftalar Boeing'in Starliner programı başkanı Craig Ferguson, geliştirme sürecinin iyi gittiğini belirtmiş ancak NASA'nın 2018 yaz ayları için yaptığı planları "çok agresif bir program" şeklinde nitelemişti.
Diğer tarafta konuyla ilgili bir soruşturma yürüten ABD Sayıştayı (GAO) ise çok daha farklı şeyler söylüyor. Sayıştay, geçtiğimiz Şubat ayında yayınlanan bir raporda SpaceX ve Boeing için çok da umut vermeyen ifadeler kullanmış ve iki şirketin 2019 yılından önce Uzay İstasyonu'na astronot taşımasının mümkün görünmediğini söylemişti. Boeing ve SpaceX'in öncelikle uzay araçlarının insanlı görevler için gerekli olan kriterleri karşıladığına dair NASA'dan bir sertifika alması gerektiğini belirten federal yetkililer, her iki şirketin de şu anda bulunduğu konum itibariyle bu kriterleri karşılamaya uzak olduklarını ifade etmişti.
Sonuç anlamında SpaceX ve Boeing ikilisi 2018'de ilk insanlı görevlerine çıkabilecekler mi yoksa planlar 2019'a mı ertelenecek şu an için kimse bilemiyor. Bakalım iki şirket arasındaki bu küçük 'uzay yarışı'nın galibi kim olacak.
http://www.popularmechanics.com/space/a27453/spacex-boeing-launch-astronauts-next-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle