SpaceX ve Boeing, uzaya insan göndermek için birbirleriyle yarışıyor

Dragon 2 ve CST-100 Starliner

SpaceX ve Boeing'in, 2017 için planlanan görevleri 2018'e ertelemelerinin sebebi de işte bu iki uzay aracı. Zira Elon Musk'ın ifadelerine göre tamamen insan taşımaya odaklı uzay kapsülleri geliştirmek daha önce geliştirdikleri hiçbir şeye benzemiyor. Hali hazırda ISS'e kargo taşımak için kullandıkları Dragon uzay aracından çok daha farklı bir geliştirme sürecine girdiklerini belirten Musk,"İşin içine insanlar girince uzay aracının geliştirme süreci de inanılmaz bir şekilde değişiyor." ifadelerini kullanıyor. Musk ayrıca, NASA tarafından yapılan gözetimin de çok zorlu geçtiğini söylüyor.

Farklı görüşler var

Diğer tarafta konuyla ilgili bir soruşturma yürüten ABD Sayıştayı (GAO) ise çok daha farklı şeyler söylüyor. Sayıştay, geçtiğimiz Şubat ayında yayınlanan bir raporda SpaceX ve Boeing için çok da umut vermeyen ifadeler kullanmış ve iki şirketin 2019 yılından önce Uzay İstasyonu'na astronot taşımasının mümkün görünmediğini söylemişti. Boeing ve SpaceX'in öncelikle uzay araçlarının insanlı görevler için gerekli olan kriterleri karşıladığına dair NASA'dan bir sertifika alması gerektiğini belirten federal yetkililer, her iki şirketin de şu anda bulunduğu konum itibariyle bu kriterleri karşılamaya uzak olduklarını ifade etmişti.

Sonuç anlamında SpaceX ve Boeing ikilisi 2018'de ilk insanlı görevlerine çıkabilecekler mi yoksa planlar 2019'a mı ertelenecek şu an için kimse bilemiyor. Bakalım iki şirket arasındaki bu küçük 'uzay yarışı'nın galibi kim olacak.

http://www.popularmechanics.com/space/a27453/spacex-boeing-launch-astronauts-next-year/

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