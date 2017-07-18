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Bitcoin önemli bir yol ayrımını aştı: Kripto para birimi değer kazandı

Son dönemde bitcoin topluluğu önemli bir yol ayrımıyla karşı karşıyaydı ve sanal para biriminin ikiye ayrılacağı düşünülüyordu. Bu ayrımı başarıyla atlatan bitcoin değerini arttırmayı başardı.
1 yıl
5,4b
1
20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bu yılın başından beri bitcoinin bir çatallaşma ile karşı karşıya olduğu ve en popüler kripto para birimi olan bitcoinin iki farklı para birimine bölünerek yoluna devam edebileceği konuşuluyordu. Bu ayrımın ana nedeni ise Bitcoin Core yazılımının boyutunun oldukça düşük olmasıydı. Bazı madenciler bu düşük boyutun bitcoini sınırlandırdığını ve işlemlerin uzun zaman almasına neden olduğunu düşünürken kimileri de bitcoinin bu haliyle daha güvenli ve stabil olduğunu dile getiriyordu. Bitcoin ikiye bölünme tehlikesini başarıyla atlatarak topluluktaki ilk ideolojik ayrımı geride bıraktı.

 

 

İki yılı aşkındır ölçeklenme problemi yaşayan ve 1MB boyutuyla madencilerin elini kolunu bağlayan Bitcoin Core, geçtiğimiz hafta SegWit2x yazılımının kullanılmasıyla birlikte madencilerin tekrar fikir birliğine varmasını sağladı. Bitcoin Core’un boyutunu 2MB’a yükselten SegWit2x son 24 saatte yapılan blok işlemlerinin yüzde 55’inde kullanıldı ve en önemli bitcoin madencilik havuzları olan Antpool, BTC ve Bixin’in de aralarında bulunduğu bitcoin toplulukları yazılımı kullanmaya başladı. Yazılıma olan desteğin yüzde 80’e yaklaşmasıyla birlikte bitcoinin çatallaşma tehlikesini tamamen atlatacağı düşünülüyor.

 

Tekrar Değer Kazandı 

Bu yazılımın kullanılması ve büyük bitcoin topluluklarının SegWit2x’e geçmesiyle birlikte bitcoin piyasasındaki ilk ideolojik ayrılık problemini (kısmen) aştı ve bitcoin de tekrar değer kazandı. Haftasonu değeri 1900$’ın altına kadar gerileyen kripto para şu sıralar 2260$ seviyesinde bir değere sahip. Henüz tüm bitcoin toplulukları yeni yazılımı kullanmaya başlamış değil ancak önümüzdeki günlerde SegWit2x’e olan geçişin artacağı düşünülüyor.

 

Tabi büyük topluluklar da bu yazılımı kullanmaya başlasa da halen birçok Bitcoin Core kullanıcısı bu yazılıma geçme konusunda kararsız. Madenciler SegWit2x’nin doğru bir şekilde denetlenmediğini ve yazılımda hatalar bulunduğunu düşünüyor. Yani madenciler arasında kesin bir birliğe varıldığını söylemek zor ancak büyük bir çoğunluğun SegWit2x’i kullanmaya başladığında azınlıkta kalan madencilerin neler yapacağı ve yeni yazılıma geçiş sürecinin yeni problemler getirip getirmeyeceği henüz bilinmiyor.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-18/bitcoin-jumps-as-miners-take-first-step-to-avoid-currency-split Yorum Yaz
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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Ne la bunlar?
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SEO-Uzmanı 1 yıl Halilowich
Orijinalden alıntı: Halilowich

Orijinalden alıntı: SEO-Uzmanı
amerikan dolarının yüz yıllardır bir türlü tam yapamadığı
küresel enflasyon krizini işte bu lanet olasıca yapacak !

Hocam teoride maksimum 21 milyon adet coin olacak. Şu an da 16-17 milyon adet var. Deflasyon riski yok mu? Enflasyon krizi nasıl olacak bitcoin sayesinde açıklayabilir misiniz?

daha basit kavramlarla açıklama yapacağım çünkü herkes anlaması için
öncelikle para üzerindeki mürekkep kadar kıymetli bir kağıttır yani değersiz !
hiç bir paranın gerçek bir değeri yoktur. bunu hepimiz biliriz ama inanmayız !
sanal para olayına geline
zaten internet coğrafyasının ütopyasında
sanal işler fiziksel para ile dönüyordu !
bu hiç bir bilimkurgu romanında yer almayan bir durumdu
sanal dünya artık hayatımızın %100ü olmasa bile %10undan fazlası olduğu ortada
konuyu toparlarsak Avrupa birliği karaparayı takip etmek için tüm bankalara iban sistemini zorunlu tuttu
ama diğer bir taraftan ise şifreli para algoritmasına izin veriyor
bu ne demek diye bir düşünmek lazım öncelikle ; ortada bir oyun dönüyor !
yakın bir zaman değil 50 yıldır yapay zeka konusunda hiç bir dişe dokunur bir gelişme yokken
birden bire her hafta neredeyse 2 - 3 tane yapay zeka konusunda bilimsel elde edilmiş sonuç haberi okuyoruz !
şu an 3.dünya ülkelerinde sanal para sunucuları çatır çatır çalışyor
dahası web master hizmetleri veren bu iş için linux sunucusu kiralayanlar bile
siteye ziyaretçi az geldiğinde kiraladığı sistemler boş durmasın diye
şu an kiralık internet web sunucularının bir çoğu sanal para algoritmasıyla meşgul
bunun internete bile giremeyen sıradan vatandaşa yansıması ne olacak derseniz !?
öncelikle sanal para kendini var eden sistemler üzerinde var olur
yani özetle merkez bankasının bastığı paranın kabulü kadar kabul gören bir para sistemi
şu an sanal para sistemi işlemci gücüne göre daha komplike bir algoritma ile kademe kademe katlana katlana sistem güvenliği artacak bu ne anlama geliyor !
bu daha güçlü işlemci isteyen bir sistem olacağına ve bir noktadan sonra
gerçek anlamda quantum işlemcilere ihtiyaç duyulacak bu noktadan sonra kimse bu işten donanımsal olarak para kazanamayacak anlamına geliyor yani eninde sonunda sadece belli bir sistem tarafından yönetilecek bir para sistemi olacak yani sanal para birden çok sunucu içinde var olduğu için güvenilir gibi ama işlemci yükü işlem hızı açısından kritik zaman çizgisini geçer geçmez ( yani işlem gücü zamanlama anlamıyla yetersiz olduğunda) bu işlemleri neredeyse hiç enerji tüketmeyen quantum bilgisayar yapmaya başlayacak, bu donanımı satın alma yetkisi sadece bankalarda olacağı için tüm dünyanın tüm sanal para sistemi burada dönecektirler, ve bir noktadan sonra sistem yavaş diye eski sistemlerden para kazananların hepsi offline sunucu olacak ! özetle buraya kadar yardımlarını için teşekkürler denilecektir. köprüyü geçene kadar sizi idare eden bir sistemle karşı karşıyasınız !!!
para kapitaldir yani ana paradır yani ana bir merkezde bulunmalıdır çünkü kapitalizmin ruhu bu şekilde çalışır !
dünyayın tüm sanal para bilgileri 100 sunucuda olsa bile bu 100 sunucu eninde sonunda bankaların kasasındaki sunucular olacaktır ! özetle bu noktadan sonra verileri deşifre etme ve şu banka kendine göre sanalın ötesinde sahte sanal para üretiyor diye kimse iddia edemiyeceği bir noktaya gelinecektir ki
özetle konuyu toparlarsak ! her ülke artık 3d yazıcı ile her türlü teknolojiyi geliştire biliyor
güçlü ülkelerin teknoloji anlamında alabileceği beyin göçü noktasında tüm kadroları dolu artık
bilgi 3. dünya ülkelerinde bile üretilebilinir bir noktaya geldiği için bir noktadan sonra tersine beyin göçleri yaşanıyor.
bu durum teknoloji ile üstünlük kazanmış ülkelerin işine gelmediği için onların kendi kırmızı kaplı kitaplarında
yeni dünya düzeninde yeni kaoslar yaratmak adına ; sanal parayı ileride daha güvenli bir kodlama ile var oluş amacına uygun bir el değiştirme süreci sonrası formatlar değişecektir.
daha düne kadar toplu iğne üretmeyen ülkeler bu gün süpersonic uçak üreticisi olduğu düşünülürse
yeni dünya petrol krizleriyle yönetilemeyecek kadar büyük bir dünya !
bu arada sanal paranın büyük fark artışlarının asıl sebebini bankalar olarak görüyorum çünkü bankalar
ellerindeki paranın aslında birer saman kağıt balyası olduğunun farkında olan en büyük işletmelerdir.
sömürü ekonomisi savaşlar üzerine kuruludur. ve bu işler hep böyle olmuştur.
Orijinalden alıntı: HalilowichOrijinalden alıntı: SEO-Uzmanıamerikan dolarının yüz yıllardır bir türlü tam yapamadığıküresel enflas...
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axaxa 1 yıl
Kafalar yine dumanlı
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bu tarz kriptolar veri işleme sistemi anlık (zamanlı) timer değişkenleri üzerine çalışır !
özetle uzayda olabilecek bir güneş lekesi patlaması sonrası
tüm elektromanyetik işlemler 1 saniyeliğine sekteye uğrarsa !!!
tüm kripto sistemi çöker ! ne kadar bilginin olduğu önemli değil !
bu kripto sistemi belli bir atom saatine göre senkronize işleyen bir sistem üzerinedir.
zaten bu sistemleri sözde bu kadar güvenli kılan şey
aynı zamanda çok hassas bir şekilde kırılabilinir kılan şeydir !
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SEO-Uzmanı 1 yıl
amerikan dolarının yüz yıllardır bir türlü tam yapamadığı
küresel enflasyon krizini işte bu lanet olasıca yapacak !
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Halilowich 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
amerikan dolarının yüz yıllardır bir türlü tam yapamadığı
küresel enflasyon krizini işte bu lanet olasıca yapacak !

Hocam teoride maksimum 21 milyon adet coin olacak. Şu an da 16-17 milyon adet var. Deflasyon riski yok mu? Enflasyon krizi nasıl olacak bitcoin sayesinde açıklayabilir misiniz?
2 Yanıt Yanıtla
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Portraitclub 1 yıl
Benim anlamadığım şey donanımhaber editörleri neden bu sanal para mevzusuna bu kadar kafayı takmış durumunda diğer teknoloji sitelerinde bu kadar bitcoin haberi yapılmıyor. Bu bitcoin haberleri amd olsun, nvidia olsun ya da intel olsun bunların ekmeğine yağ sürmekten öteye gitmiyor. Olan her zaman tüketiciye oluyor. Örnek amd ekran kartı yok piyasada. Allah'tan zamanında uygun fiyata ekran kartı kaptım da mağdur olmadım.
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mdikmetas 1 yıl
nerede 2 mb ile işlem yapılmaya başlandı kaynak nedir
blockchain.info/...
hala 1 mb altı görünüyor nasıl bir haber bu arkadaş
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sniper23 1 yıl mdikmetas
mdikmetas
nerede 2 mb ile işlem yapılmaya başlandı kaynak nedir
blockchain.info/...
hala 1 mb altı görünüyor nasıl bir haber bu arkadaş

Bunun yazacaktım. Sanırım editör olayı çok yanlış anlamış.
Madencilerin yeni sisteme destek vereceği "sinyalini" verdiği için BTC yükseldi. 2 MB olayı ay sonunda olacak olay, daha gerçekleşmedi.
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seglopsi 1 yıl
sanmayın intel'in bugün ıskartaya çıkmış işlemcileri elinde kalacak, o satılmayan anakartlar kalacak.. yakında anakart ve işlemci de bulamayacaksınız. bu amd'nin ryzen ile tokatladığı intel işlemcileri de yakında patlayacak cpu mining ile satılacak. ahanda buraya yazıyorum, hatta aynı anakarta muhtemelen 4-6-8 işlemci felan takılacak

piyasada ekran kartı yok, psu yok, şimdi hardiskler başladı, cpu yavaş yavaş derinden geliyor, yakında ram, ses kartı, monitör, kulaklık, mikrofon, kamera ve hatta alüminyum kasa ile mining yapan coinler çıkarsa şaşırmayın.

pentium g4560'ın baltaladığını söyledikleri o satılmayan i3'ler yok satabilir.
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ZacharyIscariot 1 yıl
PC bileşenlerinin bu gibi veya buna benzer durumlardan ötürü fiyatlarının yükselmesi oyun kısmında konsolların yüzünü daha çok güldürebilir. Şahsi olarak aktif bir şekilde Steam kullanan birisi olmasam şu an konsol tarafında olurdum. Donanım ve çevre bileşenlerinin fiyatları yükselmeye devam ediyor. Oyun fiyatları da keza aynı şekilde devam ettikçe PC'de oyun oynamak, özelliklede triple a kalitesinde de ki yapımlar bu durumu daha çok zorlaştırıyor. Umarım piyasa biraz daha ılımlı hale gelir.
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paratuzağı 1 yıl
kumar gibi bir şey bir günde bir kaç yüz dolar yükselip alçalıyor
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Silent Guardian 1 yıl
Takip edilmesi gerekiyordu tabi.
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CaSsErDoDo 1 yıl
Onu bunu bırakın da ekran kartlarının fiyatı düşecek mi artacak mı onu diyin bize
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