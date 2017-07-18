Bitcoin önemli bir yol ayrımını aştı: Kripto para birimi değer kazandı

Bu yılın başından beri bitcoinin bir çatallaşma ile karşı karşıya olduğu ve en popüler kripto para birimi olan bitcoinin iki farklı para birimine bölünerek yoluna devam edebileceği konuşuluyordu. Bu ayrımın ana nedeni ise Bitcoin Core yazılımının boyutunun oldukça düşük olmasıydı. Bazı madenciler bu düşük boyutun bitcoini sınırlandırdığını ve işlemlerin uzun zaman almasına neden olduğunu düşünürken kimileri de bitcoinin bu haliyle daha güvenli ve stabil olduğunu dile getiriyordu. Bitcoin ikiye bölünme tehlikesini başarıyla atlatarak topluluktaki ilk ideolojik ayrımı geride bıraktı.

İki yılı aşkındır ölçeklenme problemi yaşayan ve 1MB boyutuyla madencilerin elini kolunu bağlayan Bitcoin Core, geçtiğimiz hafta SegWit2x yazılımının kullanılmasıyla birlikte madencilerin tekrar fikir birliğine varmasını sağladı. Bitcoin Core’un boyutunu 2MB’a yükselten SegWit2x son 24 saatte yapılan blok işlemlerinin yüzde 55’inde kullanıldı ve en önemli bitcoin madencilik havuzları olan Antpool, BTC ve Bixin’in de aralarında bulunduğu bitcoin toplulukları yazılımı kullanmaya başladı. Yazılıma olan desteğin yüzde 80’e yaklaşmasıyla birlikte bitcoinin çatallaşma tehlikesini tamamen atlatacağı düşünülüyor.

Tekrar Değer Kazandı

Bu yazılımın kullanılması ve büyük bitcoin topluluklarının SegWit2x’e geçmesiyle birlikte bitcoin piyasasındaki ilk ideolojik ayrılık problemini (kısmen) aştı ve bitcoin de tekrar değer kazandı. Haftasonu değeri 1900$’ın altına kadar gerileyen kripto para şu sıralar 2260$ seviyesinde bir değere sahip. Henüz tüm bitcoin toplulukları yeni yazılımı kullanmaya başlamış değil ancak önümüzdeki günlerde SegWit2x’e olan geçişin artacağı düşünülüyor.

Tabi büyük topluluklar da bu yazılımı kullanmaya başlasa da halen birçok Bitcoin Core kullanıcısı bu yazılıma geçme konusunda kararsız. Madenciler SegWit2x’nin doğru bir şekilde denetlenmediğini ve yazılımda hatalar bulunduğunu düşünüyor. Yani madenciler arasında kesin bir birliğe varıldığını söylemek zor ancak büyük bir çoğunluğun SegWit2x’i kullanmaya başladığında azınlıkta kalan madencilerin neler yapacağı ve yeni yazılıma geçiş sürecinin yeni problemler getirip getirmeyeceği henüz bilinmiyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-18/bitcoin-jumps-as-miners-take-first-step-to-avoid-currency-split