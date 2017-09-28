Rekabet Kurumu’ndan Sony’e soruşturma kararı!

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Rekabet Kurumu, Sony Eurasia A.Ş. hakkındaki şikayetler üzerine bir soruşturma başlattı. Yapılan kurul toplantısında bulguların ciddi ve yeterli olduğu kanısına varıldı ve olası bir ihlalin araştırılıp tespit edilmesi için soruşturma açılmasına karar verildi. Bu andan itibaren iddialar teftiş edilecek ve kuruma olası bir ihlale karşılık yaptırım uygulanabilecek.

Soruşturmaya konu 4054 sayılı kanunun 4. Maddesine göre “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.” ifadesi kullanılıyor.

Soruşturmanın, Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. bayilerinin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek rekabeti engelleme veya buna teşebbüs yönünde bir adım atılmış olabileceği kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor.

http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/Sony-Eurasia-Pazarlama-AS-Hakkinda-Sorusturma-Acildi