Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rekabet Kurumu’ndan Sony’e soruşturma kararı!

Rekabet Kurumu, Sony Eurasia A.Ş. hakkında soruşturma kararı aldı. Şirketin bayilerin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek kanun ihlali yaptığı söyleniyor.
1 yıl
4b
1
13
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Rekabet Kurumu’ndan Sony’e soruşturma kararı!
Tam Boyutta Gör

Rekabet Kurumu, Sony Eurasia A.Ş. hakkındaki şikayetler üzerine bir soruşturma başlattı. Yapılan kurul toplantısında bulguların ciddi ve yeterli olduğu kanısına varıldı ve olası bir ihlalin araştırılıp tespit edilmesi için soruşturma açılmasına karar verildi. Bu andan itibaren iddialar teftiş edilecek ve kuruma olası bir ihlale karşılık yaptırım uygulanabilecek.

Soruşturmaya konu 4054 sayılı kanunun 4. Maddesine göre “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.” ifadesi kullanılıyor.

Soruşturmanın, Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. bayilerinin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek rekabeti engelleme veya buna teşebbüs yönünde bir adım atılmış olabileceği kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor.


http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/Sony-Eurasia-Pazarlama-AS-Hakkinda-Sorusturma-Acildi Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
redoracle 1 yıl en beğenilen
Devletle rekabet ettilerse demek ki

Yoksa bizim yararımıza bir karar daha ne gördüm ne işittim.
Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 1 yıl
Vay canina sayin seyirciler...
Bari "Türkce" gelecek ve gelecek olan oyunlara yansimasin bu zarar.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 1 yıl
Bu şikayeti aral ithalat yapmıştır, geçenlerde Sony bir çok ürünün dağıtımını kendi üstlenmişti.
Kokusu çıkar yakında
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
S A M C R O 1 yıl
Son dönemde bazı oyunların yayıncılığını yapması Ar*l 'ı rahatsız etmiş anlaşılan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 1 yıl
Anlaşılan Sony'yi de Türkiye'den kaçıracaklar. Sonra da birtarafımıza kına yakarız artık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerevarine 1 yıl
Ar*l'ın diğer elektronik mağazalarıyla konuşmalarını unutmuş gibisiniz. Asıl darbeyi ar*l'a yapmaları lazımdı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chinpoko 1 yıl
Ar*l ile uğraşacaklarına sony ile uğraşıyorlar.
Sony de çekilsin ülkeden görelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efendimuhendis 1 yıl
Türkçe oyun konusunda dünyanın en iyi firmasıdır Sony. Çevirileri kaliteli, seslendirmeler güzel.
Horizon harici en ufak yanlışları yok.
Bu adamları da bize küstürelim de tam olsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl
Halkın yararına bir şey yaparsan böyle yakalarlar adamı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendomi 1 yıl
türk telekomu niye yıllarca tekel pozisyonunda tuttunuzda kanımızı emdirdiniz o zaman
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 1 yıl
Bu şikayeti aral ithalat yapmıştır, geçenlerde Sony bir çok ürünün dağıtımını kendi üstlenmişti.
Kokusu çıkar yakında
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark_hell_86 1 yıl
Bu karar sonunda bir ceza gelirse umarım Sony, TR Sony'nin ne kadar hukuksuz ve müşteri karşıtı olduğunu anlar ve kadroyu toptan değiştirir.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MKaan98 1 yıl dark_hell_86
dark_hell_86

Bu karar sonunda bir ceza gelirse umarım Sony, TR Sony'nin ne kadar hukuksuz ve müşteri karşıtı olduğunu anlar ve kadroyu toptan değiştirir.

TR de kim hukuklu çalışıyoki? bütün piyasa nasıl müşteriyi kazık atarım , en fazla karı nasıl yaparım üzerine dönüyor. kimse müşteri memnuniyetini düşünmüyor, herkesin amacı günü kurtarmak. kimse uzun vadeli düşünmüyor. işte bu yüzden büyük uluslararası firmalarımız yok ve bu gidişlede olmayacak. üzücü
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 1 yıl
Sony vergisi falan gelmesin?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4034 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, Türkiye Gündemi ve
7 etiket daha rekabet kurumu sony eurasia a.ş. sony eurasia pazarlama a.ş. Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Çin'den sonra Güney Kore de ICO'ları yasaklıyor 1 yıl iPhone X sevkiyatları gelecek yıl Mart ayına kadar gecikebilir 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu Hakkı Alkan bu akşam 20:00'da sizlerle 1 yıl Nvidia Volta sunucu pazarına hızlı bir giriş yaptı 1 yıl FCC radyo yongalarının aktif edilmesini istedi, Apple reddetti 1 yıl USB 3.2 standardı tamamlandı 1 yıl "Hem Mars'a hem Ay'a gidiyoruz" İşte Elon Musk'ın büyük planı 1 yıl Android cihazlardaki kötü amaçlı yazılımlar yapay zekayla tespit edilecek 1 yıl Sprint drone'ları mini baz istasyonuna dönüştürüyor 1 yıl iOS 11.1 güncellemesi ile gelecek yenilikler neler? 1 yıl Facebook, Twitter ve Google ABD Kongresi'ne ifade vermeye çağrıldı 1 yıl Elon Musk, önümüzdeki 10 yıla damga vuracak Mars planlarını detaylandırıyor (CANLI) 1 yıl Avatar filmlerinin çekimlerine başlandı; ilk görüntüler yayınlandı 1 yıl Porsche'un elektrikli aracı Mission E'nin son prototipi ortaya çıktı 1 yıl Hürkuş'un jet motorlu modelinin kavramsal tasarımı yayınlandı 1 yıl Bitcoin yol ayrımının eşiğinde: Yeni kripto para birimi Bitcoin Gold 1 yıl Teröristlerin korkulu rüyası SİHA hakkında her şey 1 yıl Yakın zamanda Facebook aracılığıyla kan bağışı yapılabilecek 1 yıl Türk bilim insanından devrimsel proje 1 yıl Galaxy S7 ailesine yakın zamanda Note 8 arayüzü gelebilir 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Rekabet Kurumu’ndan Sony’e soruşturma kararı! Sonraki Efsane artık 3G'li: Nokia 3310 3G, resmi olarak tanıtıldı 1 yıl Yolcu yönetim sistemi çöktü: Dünya genelinde uçuşlar erteleniyor 1 yıl Volvo'nun 7900 elektrikli otobüs modeli Norveç'te hizmet vermeye başlayacak 1 yıl Essential Phone şimdiye kadar sadece 5.000 adet sattı 1 yıl Gigabyte’dan GTX 1070 ekran kartlı ve ince çerçeveli oyuncu dizüstü bilgisayarı 1 yıl Exynos işlemcili Galaxy Note 8 root edildi 1 yıl LG’den sinek kovar telefon 1 yıl İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: Uber'in sonunu getireceğiz 1 yıl Berat Albayrak'tan yaz saati açıklaması: Aynı istikamette devam edecek 1 yıl İnternetten alınan vergiye yüzde 50 zam geliyor 1 yıl Çift ekranlı ZTE Axon M sızdırıldı 1 yıl AMD Raven Ridge APU’ları 2018 yılında geliyor 1 yıl Firefox 56 Android sürümü ile Adobe Flash desteği sona eriyor 1 yıl Dünyayı eğiten Türk girişimi Udemy: Türkçe kurslarla 30 liraya geliştirici olun! 1 yıl Boeing'ten ''Jetpack'' yarışması: Toplam ödül 2 milyon dolar 1 yıl CRISPR Cas 9 kullanılarak IVF’nin başarı oranı yükseltilebilir 1 yıl Bir sonraki Sony amiral gemisi tamamen yeni tasarıma sahip olacak 1 yıl Dünyanın ilk otonom drone ile teslimat sistemi İsviçre'de kuruluyor 1 yıl 3000TL'lik oyuncu sistemi topladık "İzleyin SSD ve DDR4 bellek kazanma şansı yakalayın!" 1 yıl K|NGP|N 4 dünya rekorunu birden kırdı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim