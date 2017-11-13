Bitcoin-Bitcoin Cash mücadelesi sürüyor

Bitcoin Cash'e İlgi Artıyor
Kripto para dünyasından önemli isimlerin yaptığı açıklamalara göre bu dalgalanmaların arkasında daha büyük blok boyutu, daha düşük işlem ücreti ve daha hızlı işlem yeteneği ile ön plana çıkan Bitcoin Cash'e olan ilgi yatıyor. Uzmanlar 16 Kasım'da planlanan çatallanma iptal edilmeseydi insanların Bitcoin Cash'in sundukları özelliklere çatallanma sonrasında erişebileceğini ancak iptal kararının ardından yatırımcıların ve madencilerin Bitcoin Cash'e ilgi duymaya başladıklarını düşünüyor.
Son zamanlarda dünyanın en hareketli Bitcoin borsalarından olan Tokyo merkezli Quoine'nin başkanı Mike Kayamori de Bitcoin'deki çatallanmayı destekleyen kişilerin hızlı bir şekilde Bitcoin Cash'e geçtiklerini belirtirken Bitcoin ve Bitcoin Cash'teki değer değişimlerinin bir panik havası yarattığına dikkat çekiyor. ''İnsanlar panik yapmamalı.'' diyen Kayamori kripto para sahiplerinin değişimleri takip ederek hem Bitcoin'lerini hem de Bitcoin Cash'lerini tutmaya devam ettiğini tavsiye ediyor.
Tabi Bitcoin'de meydana gelen düşüş sadece yatırımcıları etkilemiş değil; kripto para dünyasıyla ilgili faaliyetler yürüten şirketler de düşüşten nasibini almış durumda. Kripto paraların madenciliğinde kullanılabilecek ekran kartı üreticisi Hong Kong merkezli PC Partner Group başta olmak üzere kripto para madenciliğini hedef alan şirketlerin hisselerinde de Bitcoin'indeki değer değişimine benzer şekilde düşüş gözlemleniyor. Ayrıca Asya borsalarındaki karışıklığın da Bitcoin'in geniş çaplı etkilerinden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.
Değer Düşüşü Yatırımcıların İlgisini Çekebilir
Bitcoin son iki günde çok ciddi değer kaybetmiş olsa da aslında bu değer düşüşü Bitcoin'i takip eden kişiler için çok yabancı bir durum değil zira daha önce de Bitcoin'de beklenmedik, ani düşüşler görülmüştü. Forex endüstrisinde 10 yılın üstünde bir tecrübeye sahip olan FXTM'nin baş piyasa stratejisti Hüseyin Sayded; haziran ve eylül ayları başta olmak üzere yıl boyunca Bitcoin'de sert düşüşler gördüklerini ancak önemli bir düşüş meydana geldiğinde, yeni yatırımcıların Bitcoin'i deneyimlemek için yatırım yaptıklarını dile getirdi. Şu an ise yaklaşık 38 milyar dolarlık kayba karşın halen piyasa hacmi 100 milyar doların üstünde olan Bitcoin'in yeni yatırımcıların ilgisini çekebileceği belirtiliyor.
Bitcoin ve Bitcoin Cash'in karşılıklı mücadelesi ne kadar sürecek bilinmez ancak iki para biriminin mevcut değerleri mücadelenin yavaş yavaş sona erebileceğini işaret ediyor. Hafta sonu yaşanan düşüşün ardından bugün erken saatlerde tekrar yükselişe geçen Bitcoin yüzde 12'lik yükselişle birlikte şu sıralar 6500$ seviyelerinde bir değere sahip. Bitcoin Cash ise bir önceki güne kıyasla yüzde 18'lik değer kaybı yaşamış durumda ve değeri 1100$ seviyelerinde.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-13/bitcoin-plunges-29-from-record-high-as-civil-war-intensifies Yorum Yaz Paylaş Tweetle
EEEEYY DONANIM HABER SEN HAYIRDIR
Bitcoin her zaman en güvenli limandır.
Dolar Euro oynardım eskiden bunu bırakmak için almıştım az bir miktar alt coinler arasında geziyorum. para beklentim yok dolar euro ile uğraşmak istemiyorum cok kafasına takılıyor insanın bu ölse ne kalsa ne diyorsun
Borsa zaten böyle işliyor.