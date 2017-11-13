Bitcoin-Bitcoin Cash mücadelesi sürüyor

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Geride bıraktığımız hafta içinde, Bitcoin'de 16 Kasım'da gerçekleşmesi planlanan çatallanma iptal edilmiş ve sonrasında hem Bitcoin hem de ağustos ayında Bitcoin'den ayrılarak ortaya çıkan yeni kripto para birimi Bitcoin Cash'te önemli dalgalanmalar görülmüştü. İlk etapta ciddi bir yükseliş yaşayan Bitcoin 7800$ değerine yaklaşsa da sonrasında hızlı bir değer kaybına uğramış ve iki gün içinde yüzde 25'e varan değer kaybıyla birlikte değeri 5400$'a kadar gerilemişti. Bu esnada Bitcoin Cash ise bugüne kadar 500$ seviyelerinde olan değerini 2000$'ın üstüne çıkarmayı başarmıştı.





Bitcoin Cash'e İlgi Artıyor

Kripto para dünyasından önemli isimlerin yaptığı açıklamalara göre bu dalgalanmaların arkasında daha büyük blok boyutu, daha düşük işlem ücreti ve daha hızlı işlem yeteneği ile ön plana çıkan Bitcoin Cash'e olan ilgi yatıyor. Uzmanlar 16 Kasım'da planlanan çatallanma iptal edilmeseydi insanların Bitcoin Cash'in sundukları özelliklere çatallanma sonrasında erişebileceğini ancak iptal kararının ardından yatırımcıların ve madencilerin Bitcoin Cash'e ilgi duymaya başladıklarını düşünüyor.





Son zamanlarda dünyanın en hareketli Bitcoin borsalarından olan Tokyo merkezli Quoine'nin başkanı Mike Kayamori de Bitcoin'deki çatallanmayı destekleyen kişilerin hızlı bir şekilde Bitcoin Cash'e geçtiklerini belirtirken Bitcoin ve Bitcoin Cash'teki değer değişimlerinin bir panik havası yarattığına dikkat çekiyor. ''İnsanlar panik yapmamalı.'' diyen Kayamori kripto para sahiplerinin değişimleri takip ederek hem Bitcoin'lerini hem de Bitcoin Cash'lerini tutmaya devam ettiğini tavsiye ediyor.





Tabi Bitcoin'de meydana gelen düşüş sadece yatırımcıları etkilemiş değil; kripto para dünyasıyla ilgili faaliyetler yürüten şirketler de düşüşten nasibini almış durumda. Kripto paraların madenciliğinde kullanılabilecek ekran kartı üreticisi Hong Kong merkezli PC Partner Group başta olmak üzere kripto para madenciliğini hedef alan şirketlerin hisselerinde de Bitcoin'indeki değer değişimine benzer şekilde düşüş gözlemleniyor. Ayrıca Asya borsalarındaki karışıklığın da Bitcoin'in geniş çaplı etkilerinden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.





Değer Düşüşü Yatırımcıların İlgisini Çekebilir

Bitcoin son iki günde çok ciddi değer kaybetmiş olsa da aslında bu değer düşüşü Bitcoin'i takip eden kişiler için çok yabancı bir durum değil zira daha önce de Bitcoin'de beklenmedik, ani düşüşler görülmüştü. Forex endüstrisinde 10 yılın üstünde bir tecrübeye sahip olan FXTM'nin baş piyasa stratejisti Hüseyin Sayded; haziran ve eylül ayları başta olmak üzere yıl boyunca Bitcoin'de sert düşüşler gördüklerini ancak önemli bir düşüş meydana geldiğinde, yeni yatırımcıların Bitcoin'i deneyimlemek için yatırım yaptıklarını dile getirdi. Şu an ise yaklaşık 38 milyar dolarlık kayba karşın halen piyasa hacmi 100 milyar doların üstünde olan Bitcoin'in yeni yatırımcıların ilgisini çekebileceği belirtiliyor.





Bitcoin ve Bitcoin Cash'in karşılıklı mücadelesi ne kadar sürecek bilinmez ancak iki para biriminin mevcut değerleri mücadelenin yavaş yavaş sona erebileceğini işaret ediyor. Hafta sonu yaşanan düşüşün ardından bugün erken saatlerde tekrar yükselişe geçen Bitcoin yüzde 12'lik yükselişle birlikte şu sıralar 6500$ seviyelerinde bir değere sahip. Bitcoin Cash ise bir önceki güne kıyasla yüzde 18'lik değer kaybı yaşamış durumda ve değeri 1100$ seviyelerinde.