Bitcoin'de ciddi düşüş: 5400$'a kadar geriledi

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Popüler kripto para birimi Bitcoin(BTC) için bu haftanın başında ciddi bir bölünme tehlikesi konuşuluyordu. Bitcoin'in blok zincirindeki blokların boyutunu artırmak isteyen madenciler, 16 Kasım tarihinde Bitcoin'de bölünme olacağını açıklamış ve bu bölünme kripto para biriminin tarihindeki en büyük tehdit olarak değerlendirilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Segwit2X'in arkasındaki geliştirici ekip, söz konusu çatallanmanın Bitcoin dünyasını ikiye böldüğünün altını çizerek çatallanmanın iptal edildiğini duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Bitcoin sahipleri, bölünme riski ortadan kalktığı için derin bir nefes alırken Bitcoin de cuma günü değerini 7800$'a kadar çıkararak yeni bir rekora imza attı.

Bitcoin Düştü, Bitcoin Cash Yükselişe Geçti

Bölünmenin iptali sonrasında her şey yolunda giderken ve Bitcoin, yatırımcılarının yüzünü güldürürken kripto para biriminde grafik bir anda tersine döndü ve şiddetli bir düşüş yaşanmaya başladı. İlk olarak 6500$'a kadar gerileyen Bitcon, bugün sabah saatlerinde 5400$ değerini gördü. Bitcoin'de bu ciddi düşüş devam ederken ağustos ayında gerçekleşen çatallanma sonucunda ortaya çıkan kripto para birimi Bitcoin Cash(BCC)'te ise beklenmeyen bir yükseliş meydana geldi. Hafta başında 600$ seviyelerinde olan Bitcoin Cash ilk önce 1000$ sonra ise 2000$ sınırını aşmayı başardı ve bugün sabah saatlerinde 2800$ değerine ulaştı. Şu sıralar Bitcoin Cash 1900$ değerinde, Bitcoin ise 5900$ seviyelerinde. Peki aniden yaşanan bu değer değişimlerinin arkasında hangi nedenler yatıyor?





Değişimin ardında yatan en büyük neden aslında önemli bir madenci gücünün Bitcoin ağından ayrılıp Bitcoin Cash ağına geçmesi olarak görülüyor. Fork.lol verilerine göre bugün sabah saatlerinde Bitcoin Cash ağındaki madenci gücü Bitcoin ağındaki madenci gücüne üstünlük sağladı ve bu durum Segwit2X bölünmesini destekleyen bitcoin madencilerinin ve yatırımcılarının Bitcoin Cash'e geçtiği yönünde yorumlanıyor. Bitcoin madencilik havuzu BTC.top'ın kurucusu Jiang Zhuoer de Bitcoin Cash'e yönelik bir geçiş olduğunu doğrularken Bitcoin'in yolun sonuna geldiğini dile getirdi. Zhuoer ile benzer düşünceleri paylaşan ViaBTC CEO'su Hapio Yang ise bitcoin sahiplerinin "gerçek Bitcoin'in ne olduğunu anladıklarını" ve Bitcoin Cash'e geçmeye başladıklarını düşünüyor.





Ethereum'u Geçmek Üzere

Bitcoin.com'un yöneticilerinden Jake Smith de Bitcoin Cash'e olan ilginin spekülatif bir hareketlilikten daha fazlası olduğunu dile getirdi. Tüm bu ilgi sonucunda piyasa değeri 27 milyar dolara ulaşan Bitcoin Cash, 28 milyar doların biraz üstünde piyasa değerine sahip olan Ethereum'un hemen arkasında yer alıyor. Tabi Bitcoin Cash'teki yükseliş ve Bitcoin'deki düşüş ne kadar devam eder henüz bilinmiyor ancak görünen o ki bu hafta başında bölünme haberleri ile ciddi endişelerin yaşandığı Bitcoin piyasası şimdi de Bitcoin Cash'in tehditi altında.

https://www.coindesk.com/confusion-euphoria-bitcoin-cash-30-billion-2000/