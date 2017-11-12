Bitcoin'de ciddi düşüş: 5400$'a kadar geriledi

Bitcoin Düştü, Bitcoin Cash Yükselişe Geçti
Değişimin ardında yatan en büyük neden aslında önemli bir madenci gücünün Bitcoin ağından ayrılıp Bitcoin Cash ağına geçmesi olarak görülüyor. Fork.lol verilerine göre bugün sabah saatlerinde Bitcoin Cash ağındaki madenci gücü Bitcoin ağındaki madenci gücüne üstünlük sağladı ve bu durum Segwit2X bölünmesini destekleyen bitcoin madencilerinin ve yatırımcılarının Bitcoin Cash'e geçtiği yönünde yorumlanıyor. Bitcoin madencilik havuzu BTC.top'ın kurucusu Jiang Zhuoer de Bitcoin Cash'e yönelik bir geçiş olduğunu doğrularken Bitcoin'in yolun sonuna geldiğini dile getirdi. Zhuoer ile benzer düşünceleri paylaşan ViaBTC CEO'su Hapio Yang ise bitcoin sahiplerinin "gerçek Bitcoin'in ne olduğunu anladıklarını" ve Bitcoin Cash'e geçmeye başladıklarını düşünüyor.
Ethereum'u Geçmek Üzere
Bitcoin.com'un yöneticilerinden Jake Smith de Bitcoin Cash'e olan ilginin spekülatif bir hareketlilikten daha fazlası olduğunu dile getirdi. Tüm bu ilgi sonucunda piyasa değeri 27 milyar dolara ulaşan Bitcoin Cash, 28 milyar doların biraz üstünde piyasa değerine sahip olan Ethereum'un hemen arkasında yer alıyor. Tabi Bitcoin Cash'teki yükseliş ve Bitcoin'deki düşüş ne kadar devam eder henüz bilinmiyor ancak görünen o ki bu hafta başında bölünme haberleri ile ciddi endişelerin yaşandığı Bitcoin piyasası şimdi de Bitcoin Cash'in tehditi altında.
https://www.coindesk.com/confusion-euphoria-bitcoin-cash-30-billion-2000/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
para kelimesini duyunca hemen yahudi kelimesini ekle, bitcoin duyunca kara para, uyuşturucu de, bir de saadet zinciri ve balon kelimelerini cümle içinde kullanabiliyorsan yaz yorumu..
arkadaş cehaletten kurtulmak araştırmakla mümkün, konuşmadan önce bir araştırsanız bir derinlemesine teknolojiyi inceleseniz ya..
evine aldığı aletin kullanma kılavuzunu bile açmıyor bu adamlar.. neden? çünkü çok zekiler.. alır eline ürünü hemen çözer bakmaya gerek yok kılavuza.. tamam zaten kılavuzu yazanlar ve ürünü üretenler salak.. salaklar üretiyor zekiler kullansın diye.. bu aynı adamlar burada bitcoin yorumu yazıyor araştırmadan.. bitcoine bi bakışta anlıyorlar ne nedir, aynı eve aldıkları alette olduğu gibi.. bitcoini geçtim daha ekonomi nedir, para nedir buna hakim değil, parayı bakkaldan ekmek alacak kadar biliyor ama yorumu var ekonomik düzene..
çok basit olan arz ve talep kelimesinin anlamını anlasa zaten değil bitcoin herhangi bir maddenin fiyatının nasıl inip çıkabileceğini anlayacak ama yok.. kafa hep bir yahudi de.. bir saadet zincirinde.. vardır bunun da altında masonlar falan diyor..
altın fiyatı artıyor azalıyor.. neye göre? bitcoin artıp azalınca ne farkı var? altının ki arz talep de bitcoinin ki değil mi? tl düşüp çıkıyor neye göre? abd ile arayı boz çıksın, ertesi gün imza at arayı düzelt insin.. bu spekülasyon değil de bitcoindeki forklar, açıklamalar mı spekülasyon sadece..
bitcoin haberi var bugün sitede.. bitcoin ile uyuşturucu almışlar.. kağıt para ile daha kolay alıyolar zaten her köşe başında.. haber olma sebebi yurtdışından almış olmaları olsa gerek.. gümrük diye bir şey var haliyle yakalanmışlar zaten..
yani hangi para çeşidini kullandığın değil, senin sistemin belirler o para türü ile neler yapıp yapamayacağını..
ister para diye fasulye tanelerine kıymet verir toplum onu değiş tokuş eder, ister altını değiş tokuş eder, ister kağıt parayı, ister kripto parayı.. benim için bir midye kabuğu 100 tl ederse onun değeri artık 100tldir.. denizden 5bin km ötede yaşayan adam için midye kabuğu değerli ise kime ne..
şu dar görüşlerinizden ve araştırmadan konuşmalarınızdan biraz uzaklaşsanız ülkedeki her konuda hızla gelişeceğiz..
bir konuda konuşmadan önce okumaya ve araştırmaya başlamanız dileği ile..
Bunun amaci takip edilemez para olmasi.
Ben bu yuzden kullanirim.
Eger yatirim icin kullaniyim dersen bir gunde tum paran yok olabilir.
Kripto para. Sifrelenmis sistem. En iyi sifrelemeye uygun olan en iyisidir.
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