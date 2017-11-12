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Bitcoin'de ciddi düşüş: 5400$'a kadar geriledi

Geçtiğimiz günlerde bölüneceği yönünde açıklamaların yapıldığı bitcoin, bölünmenin iptal edilmesinin ardından ciddi bir düşüş yaşadı. Bitcoin Cash ise 2800$'a ulaşarak rekor kırdı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bitcoin'de ciddi düşüş: 5400$'a kadar geriledi
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Popüler kripto para birimi Bitcoin(BTC) için bu haftanın başında ciddi bir bölünme tehlikesi konuşuluyordu. Bitcoin'in blok zincirindeki blokların boyutunu artırmak isteyen madenciler, 16 Kasım tarihinde Bitcoin'de bölünme olacağını açıklamış ve bu bölünme kripto para biriminin tarihindeki en büyük tehdit olarak değerlendirilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Segwit2X'in arkasındaki geliştirici ekip, söz konusu çatallanmanın Bitcoin dünyasını ikiye böldüğünün altını çizerek çatallanmanın iptal edildiğini duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Bitcoin sahipleri, bölünme riski ortadan kalktığı için derin bir nefes alırken Bitcoin de cuma günü değerini 7800$'a kadar çıkararak yeni bir rekora imza attı. 

Bitcoin Düştü, Bitcoin Cash Yükselişe Geçti 

Bölünmenin iptali sonrasında her şey yolunda giderken ve Bitcoin, yatırımcılarının yüzünü güldürürken kripto para biriminde grafik bir anda tersine döndü ve şiddetli bir düşüş yaşanmaya başladı. İlk olarak 6500$'a kadar gerileyen Bitcon, bugün sabah saatlerinde 5400$ değerini gördü. Bitcoin'de bu ciddi düşüş devam ederken ağustos ayında gerçekleşen çatallanma sonucunda ortaya çıkan kripto para birimi Bitcoin Cash(BCC)'te ise beklenmeyen bir yükseliş meydana geldi. Hafta başında 600$ seviyelerinde olan Bitcoin Cash ilk önce 1000$ sonra ise 2000$ sınırını aşmayı başardı ve bugün sabah saatlerinde 2800$ değerine ulaştı. Şu sıralar Bitcoin Cash 1900$ değerinde, Bitcoin ise 5900$ seviyelerinde. Peki aniden yaşanan bu değer değişimlerinin arkasında hangi nedenler yatıyor? 


Değişimin ardında yatan en büyük neden aslında önemli bir madenci gücünün Bitcoin ağından ayrılıp Bitcoin Cash ağına geçmesi olarak görülüyor. Fork.lol verilerine göre bugün sabah saatlerinde Bitcoin Cash ağındaki madenci gücü Bitcoin ağındaki madenci gücüne üstünlük sağladı ve bu durum Segwit2X bölünmesini destekleyen bitcoin madencilerinin ve yatırımcılarının Bitcoin Cash'e geçtiği yönünde yorumlanıyor. Bitcoin madencilik havuzu BTC.top'ın kurucusu Jiang Zhuoer de Bitcoin Cash'e yönelik bir geçiş olduğunu doğrularken Bitcoin'in yolun sonuna geldiğini dile getirdi. Zhuoer ile benzer düşünceleri paylaşan ViaBTC CEO'su Hapio Yang ise bitcoin sahiplerinin "gerçek Bitcoin'in ne olduğunu anladıklarını" ve Bitcoin Cash'e geçmeye başladıklarını düşünüyor. 


Ethereum'u Geçmek Üzere 

Bitcoin.com'un yöneticilerinden Jake Smith de Bitcoin Cash'e olan ilginin spekülatif bir hareketlilikten daha fazlası olduğunu dile getirdi. Tüm bu ilgi sonucunda piyasa değeri 27 milyar dolara ulaşan Bitcoin Cash, 28 milyar doların biraz üstünde piyasa değerine sahip olan Ethereum'un hemen arkasında yer alıyor. Tabi Bitcoin Cash'teki yükseliş ve Bitcoin'deki düşüş ne kadar devam eder henüz bilinmiyor ancak görünen o ki bu hafta başında bölünme haberleri ile ciddi endişelerin yaşandığı Bitcoin piyasası şimdi de Bitcoin Cash'in tehditi altında.


https://www.coindesk.com/confusion-euphoria-bitcoin-cash-30-billion-2000/ Yorum Yaz
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Rising_Sun 1 yıl en beğenilen
Dünyanın en büyük saadet zinciri..Reelde hiçbir dayanağı yok..Gerçek para iş gücü ve maldan dolayı var olur, ortaya bir materyal veya bir emek konur ve tarihsel süreçte, kendiliğinden, ortada bir ihtiyaç doğduğu için doğal yollardan ortaya çıkmıştır..Buraya kadar bir ekonomi mezunu olarak bu şahsi görüşüm..Şimdi bana bir bitcoin uzmanı, yatırımcısı bitcoin'in nasıl ve kimler tarafından hangi amaçla var edildiğini, üretmenin kime ve neye faydası olduğunu, çatallanmaların ne anlama geldiğini ve amacını, değerinin 1 hafta içinde üçe katlanabilmesinin hangi reel temellere dayandığını, saadet zincirinden farklarının neler olduğunu ve geleceğini anlatırsa sevinirim..Bir devlet girişimi olmadığını biliyorum, şahsi bir girişim bitcoin..Bugüne kadar hiç bir para devlet kontrolü dışında basılmadı, yarın atıyorum ben de Rising Sun Coin çıkartsam, kim ve ne bana engel olacak..
Dünyanın en büyük saadet zinciri..Reelde hiçbir dayanağı yok..Gerçek para iş gücü ve maldan dolayı var olur, ortaya bir materyal veya bir emek konur ve tarihsel...
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mavizaman 1 yıl
7800den elden çıkarıp cashe geçenler voleyi vurdu demektir.
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sonsuzsuzluk 1 yıl
Bu ülkenin kronik sorunlarınlarından biri de kimsenin araştırmadan etmeden her konuyu çok biliyor oluşu.. Daha bitcoini anlamamışlar bitcoin şöyle böyle diye yorum yapıyorlar.. nasıl bir teknoloji kullanıyor, altyapısı ne, hangi dönem de neden çıkmış araştırmak yok ama lafa gelince laf salatası çok..
para kelimesini duyunca hemen yahudi kelimesini ekle, bitcoin duyunca kara para, uyuşturucu de, bir de saadet zinciri ve balon kelimelerini cümle içinde kullanabiliyorsan yaz yorumu..
arkadaş cehaletten kurtulmak araştırmakla mümkün, konuşmadan önce bir araştırsanız bir derinlemesine teknolojiyi inceleseniz ya..
evine aldığı aletin kullanma kılavuzunu bile açmıyor bu adamlar.. neden? çünkü çok zekiler.. alır eline ürünü hemen çözer bakmaya gerek yok kılavuza.. tamam zaten kılavuzu yazanlar ve ürünü üretenler salak.. salaklar üretiyor zekiler kullansın diye.. bu aynı adamlar burada bitcoin yorumu yazıyor araştırmadan.. bitcoine bi bakışta anlıyorlar ne nedir, aynı eve aldıkları alette olduğu gibi.. bitcoini geçtim daha ekonomi nedir, para nedir buna hakim değil, parayı bakkaldan ekmek alacak kadar biliyor ama yorumu var ekonomik düzene..
çok basit olan arz ve talep kelimesinin anlamını anlasa zaten değil bitcoin herhangi bir maddenin fiyatının nasıl inip çıkabileceğini anlayacak ama yok.. kafa hep bir yahudi de.. bir saadet zincirinde.. vardır bunun da altında masonlar falan diyor..
altın fiyatı artıyor azalıyor.. neye göre? bitcoin artıp azalınca ne farkı var? altının ki arz talep de bitcoinin ki değil mi? tl düşüp çıkıyor neye göre? abd ile arayı boz çıksın, ertesi gün imza at arayı düzelt insin.. bu spekülasyon değil de bitcoindeki forklar, açıklamalar mı spekülasyon sadece..
bitcoin haberi var bugün sitede.. bitcoin ile uyuşturucu almışlar.. kağıt para ile daha kolay alıyolar zaten her köşe başında.. haber olma sebebi yurtdışından almış olmaları olsa gerek.. gümrük diye bir şey var haliyle yakalanmışlar zaten..
yani hangi para çeşidini kullandığın değil, senin sistemin belirler o para türü ile neler yapıp yapamayacağını..
ister para diye fasulye tanelerine kıymet verir toplum onu değiş tokuş eder, ister altını değiş tokuş eder, ister kağıt parayı, ister kripto parayı.. benim için bir midye kabuğu 100 tl ederse onun değeri artık 100tldir.. denizden 5bin km ötede yaşayan adam için midye kabuğu değerli ise kime ne..
şu dar görüşlerinizden ve araştırmadan konuşmalarınızdan biraz uzaklaşsanız ülkedeki her konuda hızla gelişeceğiz..
bir konuda konuşmadan önce okumaya ve araştırmaya başlamanız dileği ile..
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Osakawa 1 yıl
uzun vadede tekrardan yükseleceğini biliyorum, benim bitcoinle tanıştığım zamanlar bitcoin 500$ seviyesindeydi, 1000$ a çıkınca yine milletten bir tayfa patlayacak, balon gibi terimler kullandılar fakat sonunda 5000$ ın üstüne çıktı, 1000$ olduğu zamanlar 10000$ ı bulur mu diye sorduğumda millet bana kıçıyla gülmüştü nitekim 8000$a kadar ulaştı, 10k yı da yakında görür. her döviz kurunda oynamalar olduğu gibi kriptocurrencyde de olabilir doğaldır. fakat ben şu an asla bitcoine yatırım yapmam, yatırım yapacağım 1000$ ı geçmeyeceği için kârım da en fazla 1000$ geçmez, zaten o kadar kâr etmemde en az 1 seneyi bulur, yani gereksiz.
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huhuq 1 yıl
yeniden zıplayacak
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tachyon 1 yıl
Bu yorumu yaptığım sıralarda tekrar yükselişe geçmişti. Çok paranız var ve piyasa trendlerini takip edebilirim ne yapayım diye soruyorsanız gidin Bitcoin alın. Çünkü acayip spekülasyona açık bir sistem. Zaten malı da bu binlerce Bitcoin sahibi spekülatörler götürüyor. Tek yapacağınız şey yükseliş ve düşüş trendlerini iyi takip etmek. 7500 dolar iken en yüksek seviyede satış yapan biri iki hafta içinde sadece tek bir BitCoin'den 2000 dolara yakın para kazandı ki bu adamlar binlerce BitCoin alıp satıyorlar. Geçen bir kaç gün içinde en düşük seviyeden yüksek miktarda BitCoin aldıysanız bundan sonraki yükselişlerde 10.000 doları görecek spekülasyonları ile beraber paranızı ikiye katlama şansınız doğabilir.
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sosisvesalam 1 yıl
üst kısımdaki azınlık parayı götürüyor haberler yayıp değeri yükseltip alçaltıyorlar alt kısımdakileride kolay yoldan kazanacağınız çok para var bu işte diye gösterip yeni kişileri işin içine çekiyorlar alt kısımdakiler az az kaybetselerde çok olduklarından üst kısımdakiler çok kazanıyor
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Gsgslee 1 yıl
ben endişe ile takip ediyorum. elden çıkarmak mı lazım, takviye almak mı lazım karar veremedim.
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Adoring 1 yıl
Yükselecek.
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kadirirdem 1 yıl
Geber :D
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Nuverti 1 yıl
Coin sistemi bir yatırım aracı degil. Ama insanlar bu sekilde degerlendiriyor.
Bunun amaci takip edilemez para olmasi.
Ben bu yuzden kullanirim.
Eger yatirim icin kullaniyim dersen bir gunde tum paran yok olabilir.
Kripto para. Sifrelenmis sistem. En iyi sifrelemeye uygun olan en iyisidir.
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