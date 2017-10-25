Bitcoin'de yeni çatallanma: Bitcoin Gold ortaya çıktı

Bitcoin madenciliğinde görev alan küçük bir madenci grubunun, daha farklı bir kripto para birimi oluşturmak için başlattıkları çalışma bugün itibariyle tamamlandı. Ekibin orijinal blok zincirinde 491.470 blokta yeni kripto para birimi olan Bitcoin Gold'u düzenlemesiyle birlikte Bitcoin Gold iddiaları gerçeğe dönmüş oldu. 1 Kasım'dan itibaren dolaşıma başlayacak ve BTG koduyla işlem görecek olan Bitcoin Gold, bitcoin blok zincirinde meydana gelen çatallanma sonrasında ilk etapta 480$ değerinden işlem görmeye başlasa da şu an 150$ seviyelerinde bir değere sahip. Peki madenciler neden yeni bir kripto para birimi üretme ihtiyacı duydu?





Herhangi bir kripto para biriminde görev alan madenciler, aslında blok zincirindeki diğer kullanıcıların bloklarda topladığı işlemlerin düzenlenmesinden sorumlu. Bloklarda toplanan işlemler, matematiksel birer problemler halini alırken madenciler de bu işlemlerin mümkün olup olmadığını araştırarak matematiksel problemi çözmeye çalışıyor. Sonrasında problemi çözerek işlemi onaylayan madenciler bir miktar bitcoin(ya da görev aldıkları diğer kripto para birimleri ile) ödüllendiriliyor. Tabi madenciliğin her geçen gün zorlaşmasıyla birlikte madenciler çok daha güçlü ekipmanlara ihtiyaç duymaya başladı. Bu da madencilik faaliyetlerinin güçlü ekipmanlara sahip küçük bir grup tarafından kontrol edilmesine neden oluyor.





Madenciliği Bir Grubun Kontrolünden Kurtarmak İstiyor

Tabi kripto para birimlerinin temelinde yatan blockchain(blok zinciri) teknolojisinin merkezi yapının varlığını ortadan kaldırmak için tasarlandığını düşünürsek güçlü ekipmanlara sahip küçük bir grubun madencilik faaliyetlerinin büyük bir kısmını kontrol etmesinin hem blockchain hem de kripto para birimlerinin özgür yapısına aykırı olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu aykırılığı ortadan kaldırma amacıyla yola çıkan ve madencilik ekipmanları satan LightningASIC şirketinin CEO'su CEO’su Jack Liao’nun liderliğinde bir araya gelen madenciler; çok güçlü olmayan ekipmanlarla daha fazla kişinin madencilik yapmasına izin veren yeni bir yapı oluşturmaya karar verdi.





Bu amaç doğrultusunda bitcoin platformu altında bir çatallanma oluşturan madenciler Bitcoin Gold madenciliğine başlayarak amaçlarına ulaşmış gibi görünüyor. Bitcoin Gold'un geliştiricileri daha önce yaptıkları açıklamalarda bitcoin'de kullanılan SHA256 algoritmasından vazgeçileceğini ve bu algoritma yerine daha ucuz ekipmanlarla madencilik yapılabilmesi için optimize edilmiş olan Equihash isimli algoritmanın kullanılacağını kaydetmişlerdi. Şu an için Bitcoin Gold'un yapısındaki detaylar net olarak bilinmiyor ancak geliştirici ekibi istediğini gerçekleştirmeyi başardıysa Bitcoin Gold pek çok madenciyi yanına çekebilir.





Bitcoin ticaretine izin veren borsaların Bitcoin Gold satışına sıcak bakıp bakmayacağı bilinmiyor ancak 1 Kasım'dan itibaren bitcoin sahiplerinin cüzdanlarında Bitcoin Gold da görmesi bekleniyor. Tıpkı Ağustos ayının başında yaşanan çatallanma sonrasında olduğu gibi bitcoine ve Bitcoin Gold'a sahip olan kişiler sahip oldukları kripto para birimlerinin hangisini kullanmaya devam edeceği (ya da ikisini birden kullanacağı) konusunda seçim yapacak. Çatallanma sonrasında değeri 5386$'a kadar gerileyen bitcoin ise son saatlerde tekrar yükselişe geçti ve şu an 5600$ seviyelerinden işlem görüyor.