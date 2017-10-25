MasterCard'dan blockchain tabanlı ödeme imkanı

Kullanım anında nakite ihtiyaç duyulmayan ilk ödeme çözümü olarak karşımıza çıkan kredi kartları uzun yıllardır finans dünyasının popüler oyuncularından olsa da bu süre içinde çok fazla gelişim gösterdiğini söyleyemeyiz. Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından olan MasterCard ise son zamanlarda özellikle kripto paralar aracılığıyla sıkça karşılaştığımız blockchain teknolojisini ödemelerde kullanıma sunarak önemli bir yenilik getirmeye hazırlanıyor. Bir süredir blockchain teknolojisini test eden şirket ''MasterCard Blockchain API'' isimli yeni programını duyurdu.





MasterCard Blockchain API ile merkezi olmayan dijital bir muhasebe defteri olarak tanımlanan blockchain teknolojisini yeni ödeme yöntemleri için uyarlayan MasterCard, çevrimiçi ödeme araçlarını yeni teknolojisi ile desteklemek istiyor. Şirketin açıklamasına göre yurt dışına yönelik ödemelerde kullanılacak olan MasterCard Blockchain API; gizlilik, esneklik, ölçeklenebilirlik ve kullanımının yaygınlığı ile öne çıkıyor.





Güvenli ve Yaygın Kullanıma Sahip

Bu dört ayırıcı unsurun MasterCard Blockchain API üzerinde nasıl kendini göstereceğini de şirket tarafından altı çizilerek paylaşılmış durumda. MasterCard Blockchain API aracılığıyla yapılan işlemlerin sadece katılımcılar arasında paylaşılmasını sağlayacak olan şirket, tamamen denetlenebilen ve her işlemin iki tarafın da görebileceği şekilde kayıt altında tutulabileceği bir tablo ile hem işlemlerin gizliliğini hem de güvenliğini sağlayacak. Şirket ayrıca MasterCard Blockchain API'ın farklı yazılımlarla entegre olarak çalışabilmesini de istiyor. Bu nedenle şimdiden 6 farklı dil desteği sunulan MasterCard Blockchain API'nin işletme ve kullanıcılar arasında da bir yönetici ve katılımcı taraf olmak üzere istenilen ölçüde kullanılabileceği ifade ediliyor.





Tabi blockchain teknolojisinin günlük hayatımızda yeterince kullanılmıyor olmasının en büyük nedenlerinden biri olan kullanım alanlarının kısıtlı olması sorunu da MasterCard Blockchain API programında ele alınmış. Şirket teknolojinin yurt dışı ödemelerinde yaygın olarak kullanılması için MasterCard Blockchain API'ı, yaklaşık 22.000 finansal kuruluşunu kapsayan MasterCard'ın mevcut ödeme ağına entegre etmiş durumda. Böylece müşterilerin teknolojiyi kullanabileceği işletme sayısı da artıyor.





Teknolojiye dair diğer detayların Money 20/20 isimli yazılım yarışmasında tanıtılması bekleniyor. Şirketin yurt dışına yönelik ödemeleri hedef almış olması aslında kullanıcıların yurt dışından yaptıkları alışverişlerde ödemeleri çok daha kolay bir şekilde yapmasına olanak sağlayacak bir yenilik olarak değerlendiriliyor. Programın uygulamaya girmesiyle birlikte bu alanda müşterilere ne gibi kolaylıklar sağlayacağını göreceğiz.