Bitcoinden tarihi rekor: 2000$ değerine ulaştı

İlk kez 2013 yılında 1000$ seviyesine ulaşan ve geçtiğimiz yılın sonuna kadar inişli çıkışlı bir grafik çizerek bu seviyeyi bir daha göremeyen dijital para birimi bitcoin yeni bir rekora imza attı. Geçtiğimiz ay 1350$ seviyelerinden işlem gören para birimi 1 ayda değerini yüzde 50; son 1 haftada ise yüzde 12 artırdı ve bir bitcoin 2000$'dan daha değerli hale geldi.





Kripto Para Birimleri Rekor Kırdı

Bitcoin şu sıralar 2020$ seviyelerinde değere sahip ve dolaşımdaki bütün bitcoinlerin toplam değeri 33 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bitcoindeki bu olağanüstü hızlı artış dikkat çekici olsa da aslında diğer kripto para birimleriyle kıyaslandığında az bile kalıyor zira son 1 ay içinde aralarında bitcoinden sonra en yüksek pazar payına sahip olan kripto para birimlerinden ethereum ve ripples'ın da bulunduğu pek çok kripto para birimi değerini birkaç kat artırmayı başardı. Yani bitcoin her ne kadar çok önemli bir rekoru geride bırakmış olsa da nisan-mayıs dönemi adeta kripto para birimlerinin rekor dönemi oldu.





Uzmanlara göre bitcoinin diğer para birimleri kadar fazla değerlenmemesinin ana nedeni ise para birimin özellikle son 2 yıl içinde inanılmaz büyüyerek kısa bir tıkanıklık yaşıyor olması ve mevcut blockchain sisteminin hem yatırımcıları hem de bitcoin madencilerini, işlem yoğunlu nedeniyle kısıtlıyor oluşu.





Uzmanların bir kısmı altyapının sağlam tutulduğu sürece bitcoinin değer kazanmaya devam edeceğini ve bir gün bitcoinin değerini 10.000$ seviyesinde görebileceğimizi dile getirirken bazıları ise halen bu para biriminin yeterince güvenli olmadığını ve keskin düşüşler yaşayarak yatırımcısını üzebileceğini söylüyor. Bitcoin yeni rekorlar kırmaya devam mı edecek yoksa blockchain altyapısı bitcoin için yetersiz mi kalacak, bunların cevabını önümüzdeki aylarda göreceğiz.