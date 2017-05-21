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Bitcoinden tarihi rekor: 2000$ değerine ulaştı

Dijital para birimi bitcoin 1 ayda yüzde 50 son bir hafta içinde ise yüzde 12 değer kazanarak 2000$ değerini aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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İlk kez 2013 yılında 1000$ seviyesine ulaşan ve geçtiğimiz yılın sonuna kadar inişli çıkışlı bir grafik çizerek bu seviyeyi bir daha göremeyen dijital para birimi bitcoin yeni bir rekora imza attı. Geçtiğimiz ay 1350$ seviyelerinden işlem gören para birimi 1 ayda değerini yüzde 50; son 1 haftada ise yüzde 12 artırdı ve bir bitcoin 2000$'dan daha değerli hale geldi.


Kripto Para Birimleri Rekor Kırdı 

Bitcoin şu sıralar 2020$ seviyelerinde değere sahip ve dolaşımdaki bütün bitcoinlerin toplam değeri 33 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bitcoindeki bu olağanüstü hızlı artış dikkat çekici olsa da aslında diğer kripto para birimleriyle kıyaslandığında az bile kalıyor zira son 1 ay içinde aralarında bitcoinden sonra en yüksek pazar payına sahip olan kripto para birimlerinden ethereum ve ripples'ın da bulunduğu pek çok kripto para birimi değerini birkaç kat artırmayı başardı. Yani bitcoin her ne kadar çok önemli bir rekoru geride bırakmış olsa da nisan-mayıs dönemi adeta kripto para birimlerinin rekor dönemi oldu.


Uzmanlara göre bitcoinin diğer para birimleri kadar fazla değerlenmemesinin ana nedeni ise para birimin özellikle son 2 yıl içinde inanılmaz büyüyerek kısa bir tıkanıklık yaşıyor olması ve mevcut blockchain sisteminin hem yatırımcıları hem de bitcoin madencilerini, işlem yoğunlu nedeniyle kısıtlıyor oluşu. 


Uzmanların bir kısmı altyapının sağlam tutulduğu sürece bitcoinin değer kazanmaya devam edeceğini ve bir gün bitcoinin değerini 10.000$ seviyesinde görebileceğimizi dile getirirken bazıları ise halen bu para biriminin yeterince güvenli olmadığını ve keskin düşüşler yaşayarak yatırımcısını üzebileceğini söylüyor. Bitcoin yeni rekorlar kırmaya devam mı edecek yoksa blockchain altyapısı bitcoin için yetersiz mi kalacak, bunların cevabını önümüzdeki aylarda göreceğiz.

https://techcrunch.com/2017/05/20/btc2k/ Yorum Yaz
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bugatti1907 2 yıl en beğenilen LambayaFunfDe
LambayaFunfDe

isterse 10000$ olsun bakkaldan ekmek alamazsın bu parayla

Satarsan bakkalı alırsın
Yanıtla +61
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LambayaFunfDe 2 yıl
isterse 10000$ olsun bakkaldan ekmek alamazsın bu parayla
2 Yanıt Yanıtla +8
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PurposeLess sinan 2 yıl
te 2 sene önce alacaktım, teknoseyir den Levent Abi aklımı çeldi, boş işler bunlar dedi almaktan vazgeçtim. Hayallerimde yalı, bodrum katında rutubetli evden selamlar Levent Abi'ye...
te 2 sene önce alacaktım, teknoseyir den Levent Abi aklımı çeldi, boş işler bunlar dedi almaktan vazgeçtim. Hayallerimde yalı, bodrum katında rutubetli evden se...
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BlindGuardianNN 2 yıl
Bitcoin şu sıralar 2020$ seviyelerinde değere sahip ve dolaşımdaki bütün bitcoinlerin toplam değeri 33 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bitcoindeki bu olağanüstü hızlı artış dikkat çekici olsa da aslında diğer kripto para birimleriyle kıyaslandığında az bile kalıyor zira son 1 ay içinde aralarında bitcoinden sonra en yüksek pazar payına sahip olan kripto para birimlerinden ethereum ve ripples'ın da bulunduğu pek çok kripto para birimi değerini birkaç kat artırmayı başardı. Yani bitcoin her ne kadar çok önemli bir rekoru geride bırakmış olsa da nisan-mayıs dönemi adeta kripto para birimlerinin rekor dönemi oldu.
Bunlara bakıp bakıp bizim 10 ayda bir zar zor aldığımız çeyreğin fiyatlarını arttırıyorlar, yapmayın :(((((
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uur1 2 yıl

arkadaşlar internetten para kazanma
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üzerine yaptığım araştırmalarım sonunda gerçek anlamda gelir elde edebileceğim bir site keşfettim ve haftalık olarak bikaç dolarlık bir geliri nerdeyse hiçbişey yapmadan elde ediyorum.Peki bunu nasıl yapıyorsun derseniz öncelikle freebitco.in/... buradan kayıt olarak işe başlamanız gerekiyor.site tamamen güvenlidir.(https sertifikasına dikkat!!)bu anlamda içiniz rahat olsun.sitede ödemeler bitcoin üzerinden yapılıyor.yapmanız gereken saat başı açılan roll denen butona basarak kazanacağınız bitcoin ödülünüzü almak. burada 0,09 btc(200dolar) a kadar ödül kazanma şansınız var.bana bugüne kadar çıkmadı ama belki siz şanslısınızdır size çıkar.onun dışında kazandıracağınız referans üzerinden onların oyunu oynamasına bağlı olarak %50 gelir elde edersiniz.referans anlamında en iyi kazancı veren sitelerden biri.resimlerde sağ üst köşede gördüğünüz 0,00004596 rakamı benim bugün elde ettiğim geliri gösteriyor yaklaşık 10 cent yapıyor.bazı günler yarım doları bulduğu oluyor.ve burda biriken parayı 0,00030000 btc ye ulaştığında ücret ödemeden istediğiniz bitcoin cüzdanınıza transfer edebilirsiniz. bu tutarları beğenmiyorum diyorsanız 2009 yılında 1 bitcoinin bikaç sent olduğunu,2030 yılında 1 adedinin ise 500bin dolar olacağının tahmin edildiğini söylersem az çok demeden biriktirmekte fayda görüyorum.site ile ilgili sormak istediklerinize cevap verebilirim.ben çok memnunum.hepinize bol kazançlar... freebitco.in/...
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reDsbLacKSK 2 yıl
İlk zamanlar yapsaydınız kazanırdınız. 50 yıl geçse 1 btc anca olmaz evdeki sistemlerle.
Artık özel cpu,gpu miningleri ile üretiliyor.
He yeni coin sistemlerini deneyebilirsiniz.
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Portraitclub 2 yıl
Daha önce duymuştum bunu şimdi biraz araştırdım ama herkesin yapabileceği bişey değilmiş onu anladım. İlk çıktığı zamanlar uğraşmak lazımmış şimdileri bununla uğraşmak boş heleki ev kullanıcısı için tamamen boş
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HR Creative 2 yıl
şu para 1200 tl iken keşfetmiştim neden almadım ah salak kafam
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Öner 2 yıl
4600 lerde iken 2.16 btc aldım.
6500 lerde bozdum.
Sonra bi ara 6300 lere indi yine aldım, 6550 de bozdum.
Şimdi alma sırası geldi ama 7300 tl şu an..
Bilsem bozmazdim
5 gün sonra 1.3 btc gelecek bana.
Onu bozsam mi bekletsem mi kararsızım.
7500 leri geçer mi dersiniz?
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H.B.V 2 yıl Öner
Nasıl nakde cevirebiliyoruz
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antidot38 2 yıl
Arkadaşlar bi arada bu ekran kartı çifliklerini belli bi ücret karşılığı süreli olarak kiralayıp oradaki makinalarla kazdığımız coinleri alıyorduk yani onada saadet zinciri vs dendi ama varmıdır şuan takip eden?
Şu saatten sonra zaten kimse bitcoin falan demesin gidip parasıyla almadıktan sonra,bitcoin için yapmadığımızı diğer gelişen coinler için soruyorum
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DH Specialist 2 yıl antidot38
Cloud mining deniyor hocam. Bana kalırsa bulaşılmaması gereken bir şey
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pixelllll 2 yıl antidot38
antidot38
Arkadaşlar bi arada bu ekran kartı çifliklerini belli bi ücret karşılığı süreli olarak kiralayıp oradaki makinalarla kazdığımız coinleri alıyorduk yani onada saadet zinciri vs dendi ama varmıdır şuan takip eden?
Şu saatten sonra zaten kimse bitcoin falan demesin gidip parasıyla almadıktan sonra,bitcoin için yapmadığımızı diğer gelişen coinler için soruyorum

cex.io idi bitcoin ile birlikte diğer altcoinleri de biriktiriyordu eğer altcoinleri olduğu gibi harcamamış olan varsa kazanmıştır. mesela eth
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DH Specialist 2 yıl
HODL HODL HODL
to the moon
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likeablex 2 yıl
Yatırım yapan zengin oldu.
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MMistanbul 2 yıl
Cesaret edip bir biz alamadık. Almadıkça da yükseldi :(
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