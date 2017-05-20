Facebook üzerinden yemek siparişi dönemi başlıyor

Son dönemlerdeki canlı yayın için yaptığı anlaşmalar, platform üzerinden para transferi gibi yenilikler ile sadece bir sosyal ağ değil de kullanıcıların istediği ve ihtiyaç duyabileceği her şeyi yapmalarına olanak sağayan bir internet devi haline gelmek için çabalayan Facebook, yeni bir servisi daha kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. İlk olarak sadece ABD’de kullanılacak olan hizmet ile Facebook kullanıcıları Facebook üzerinden yemek siparişi verebilecek.

ABD’nin önde gelen yemek teslimat ağı delivery.com ve Slice firmalarıyla anlaşan internet devi hem mobil uygulama üzerinden hem de web site üzerinden kullanıcılara yemek siparişi verebilecekleri noktaları gösterecek ve fiyatlarıyla birlikte seçenekleri sunarak kullanıcıların tercih ve ödeme yapmasına olanak sağlayacak.

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Mobil uygulama ve internet sitesi üzerindeki hamburger simgesi tıklanarak ulaşılabilen servisin ne zaman diğer ülkelerdeki kullanıcılara sunulacağı henüz bilinmiyor ancak Facebook’un gerekli anlaşmaları yapması ve hedeflediği kazançlara halinde dünya geneline yayılması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2017/05/19/facebook-adds-food-ordering/