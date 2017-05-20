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Facebook üzerinden yemek siparişi dönemi başlıyor

Bir sosyal ağdan daha fazlası olmak isteyen Facebook, kullanıcılarına artık Facebook üzerinden yemek siparişi verme imkanı da sunacak. İlk olarak ABD'de başlayan servisin yayılması bekelniyor.
2 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook üzerinden yemek siparişi dönemi başlıyor
 
Son dönemlerdeki canlı yayın için yaptığı anlaşmalar, platform üzerinden para transferi gibi yenilikler ile sadece bir sosyal ağ değil de kullanıcıların istediği ve ihtiyaç duyabileceği her şeyi yapmalarına olanak sağayan bir internet devi haline gelmek için çabalayan Facebook, yeni bir servisi daha kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. İlk olarak sadece ABD’de kullanılacak olan hizmet ile Facebook kullanıcıları Facebook üzerinden yemek siparişi verebilecek.

ABD’nin önde gelen yemek teslimat ağı delivery.com ve Slice firmalarıyla anlaşan internet devi hem mobil uygulama üzerinden hem de web site üzerinden kullanıcılara yemek siparişi verebilecekleri noktaları gösterecek ve fiyatlarıyla birlikte seçenekleri sunarak kullanıcıların tercih ve ödeme yapmasına olanak sağlayacak.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm ile Apple arasındaki dava büyüyor: Apple'ın tedarikçileri hedefte"  

Mobil uygulama ve internet sitesi üzerindeki hamburger simgesi tıklanarak ulaşılabilen servisin ne zaman diğer ülkelerdeki kullanıcılara sunulacağı henüz bilinmiyor ancak Facebook’un gerekli anlaşmaları yapması ve hedeflediği kazançlara halinde dünya geneline yayılması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2017/05/19/facebook-adds-food-ordering/ Yorum Yaz
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ardaq 2 yıl en beğenilen
acil ismi havalı olan mekanlar olan bir yere taşınayım da bol bol sipariş verip feyste paylaşayım.
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dersimli62f 2 yıl
Kullanıcı verilerine bakılırsa kesinlikle başarılı olucaklar gibi görüyorum.
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axaxa 2 yıl
Yapmadığı şey kalmadı bunu da yapsın büyük ticaret dönüyor zaten
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BlindGuardianNN 2 yıl
Son dönemlerdeki canlı yayın için yaptığı anlaşmalar, platform üzerinden para transferi gibi yenilikler ile sadece bir sosyal ağ değil de kullanıcıların istediği ve ihtiyaç duyabileceği her şeyi yapmalarına olanak sağayan bir internet devi haline gelmek için çabalayan Facebook, yeni bir servisi daha kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. İlk olarak sadece ABD’de kullanılacak olan hizmet ile Facebook kullanıcıları Facebook üzerinden yemek siparişi verebilecek.

ABD’nin önde gelen yemek teslimat ağı delivery.com ve Slice firmalarıyla anlaşan internet devi hem mobil uygulama üzerinden hem de web site üzerinden kullanıcılara yemek siparişi verebilecekleri noktaları gösterecek ve fiyatlarıyla birlikte seçenekleri sunarak kullanıcıların tercih ve ödeme yapmasına olanak sağlayacak.
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tufanumur12 2 yıl
Bence ülkemize bu uygulama gelmesi güzel olur. Yemek sepetine güzel bir rakip olurda arada rekabet olur.
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kadirirdem 2 yıl
Bize gelmesi için çok daha vakit var.
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Kerim5100 2 yıl
Yakında Facebook'umuz var diye bizden vergi alacaklar ondan korkuyorum :/
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ardaq 2 yıl en beğenilen
acil ismi havalı olan mekanlar olan bir yere taşınayım da bol bol sipariş verip feyste paylaşayım.
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nehuse 2 yıl
Bu gidişle internet google ile facebook arasında pay edilecek bir işe de karışmayın başkalarıda ekmek yesin.
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