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Bitdefender akıllı telefonunuzu saatiniz üzerinden koruyacak

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bitdefender akıllı telefonunuzu saatiniz üzerinden koruyacak


Android Wear işletim sistemli akıllı saatler henüz yaygın kullanıma sunulmasa da pek çok geliştirici uyumlu uygulamalarını yayımlamaya başladı. Bitdefender da bunlardan birisi. 

Android uygulamasını güncelleyen Bitdefender, Android Wear saatlerinize de bazı fonksiyonlar atadı. Bu fonksiyonlardan ilki çalınmaya karşı. Eğer saatiniz telefondan belirli bir mesafe uzaklaşırsa titreşimle sizi uyarıyor. 

Diğeri akıllı telefonunuzun yerini bulabilmek için akıllı saatinizden ping atarak alarm çalmasını sağlayabilmeniz. Sonuncusu ise telefonunuzu bulmak için sesli komut verebilmeniz. Uygulama an itibariyle Android Wear genişlemesini sunmuş durumda.




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