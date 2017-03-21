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Bitki köklerinin büyümesinin izlenebilmesi için 3D sistem geliştirildi

Sürekli hareket halinde olmalarından ötürü sıradan mikroskoplarla incelenemeyen yapıların görüntülenebilmesi adına yeni bir sistem geliştirildi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,9b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Bitki köklerinin büyümesinin izlenebilmesi için 3D sistem geliştirildi
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Avustralya’da bulunan Institute of Science and Technology’de görevli bilim insanları, yeni geliştirdikleri bir görüntüleme tekniğini kullanarak bitki kökünün büyüme aşamasını kayıt altına almayı başardılar. Bu başarıya, dünyada eşi benzeri olmayan yeni 3D görüntüleme yöntemi sayesinde ulaşıldı.
3D görüntüleme yöntemi, sürekli olarak büyümelerinden ve konum değiştirmelerinden dolayı sıradan mikroskoplar tarafından incelenemeyen bitki köklerini ve hücreleri görüntüleyebilmek adına geliştirilmiş bir sistem. Sistem, floresan ışıklarıyla ve lazerlerle donatılmış bir mikroskopla çalışıyor. Gözle göremediğimiz kadar küçük yapıları otomatik olarak takip edebilen mikroskop, aynı bilim insanları tarafından geliştirilen özel bir ışık sayesinde hayatta kalan bitkilerin köklerini sorunsuz bir şekilde inceleyebiliyor.
Bilim insanları bu sistem sayesinde yerçekiminin bitki kökleri üzerindeki etkilerini de araştıracaklar. Böylece gelecek senelerde başlayacak olan uzay görevlerinde, uzay araçlarında bulunacak bitkiler hakkında daha fazla bilgiye sahip olabileceğiz.
Bitki köklerinin yanı sıra başka organizmalarda da kullanılabilen sistem, zebra balığı embriyosunun incelenmesinde kullanılmış. Aşağıdan izleyebileceğiniz videoda embriyonun göründüğü kısa bir bölüm mevcut.



https://www.engadget.com/2017/03/21/watch-plant-roots-grow/ Yorum Yaz
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