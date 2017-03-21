Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Düşük maliyetli rüzgar enerjisi kömür santrallerinin sonu olabilir

Uluslararası finans araştırması yapan Moody’s analistlerine göre kömüre kıyasla maliyeti düşük olan yenilenebilir kaynaklar kömür santrallerinin kapanmasını sağlayabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,9b
1
11
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Düşük maliyetli rüzgar enerjisi kömür santrallerinin sonu olabilir
Tam Boyutta Gör
 

Dünya genelinde fosil yakıtları terk edip yenilenebilir kaynaklara yatırım yapma trendi hız kazanmış olmasına rağmen yenilenebilir kaynaklar henüz birkaç ülke dışında ciddi bir enerji kaynağı haline gelmiş değil. Bu durumun en önemli nedenlerinden birisi de aslında var olan kömür santrallerini kapatarak güneş, dalga veya rüzgar enerjisiyle çalışan santrallere yatırım yapmanın ekonomik açıdan ülkelerin altına girmek istemediklerini bir mali yük haline gelmiş olması ancak Moody’s son raporu bu algının değişmesini sağlayabilir.

Kısaca Moody’s olarak adlandırılan uluslararası finans araştırması yapan kredi derecelendirme kurumu Moody's Investors Service’in raporuna göre ABD’nin;  Kolorado, Kansas, Montana, Nebraska, Yeni Meksika, Kuzey Dakota, Oklahoma, Güney Dakota, Teksas ve Wyoming eyaletlerini kapsayan bölgedeki kömür santralleri yerlerine kurulması düşünülen rüzgar santrallerine göre çok daha maliyetli. Bu eyaletlerde orta vadeli bir rüzgar santralinin işletilmesi için yapılan anlaşmalarda MWh başına 20$’lık bir ücret ödeneceği tahmin edilirken mevcut kömür santralleri için MWh başına 30$’ın üstünde ödeme yapılıyor.

Hem Halk Hem de Şirketler İçin Kazançlı 

Bununla birlikte raporda Wyoming eyaletindeki 56 GWh kapasiteli kömür santralinin işletme masrafları eyalete yerleştirilecek rüzgar santrallerine ait tüm masrafların üstünde olduğuna dikkat çekildi. Tabi bu durum yalnızca daha ucuz ve temiz enerjiye ulaşan halk için olumlu değil aynı zamanda henüz çok ciddi yatırımların bulunmadığı bu alanda kendisi ispatlamak ve geleceğin enerji alanında müşteri portföyünü genişletmek isteyen şirketler için de oldukça kazançlı bir durum söz konusu.

Moody’s raporu her ne kadar ABD özelinde hazırlamış olsa da aslında bu rapor yenilenebilir enerjiye geçmenin her zaman bir ekonomik yük olmadığını ispatlar nitelikte. Raporun böylesine önemli bir finans kurumu tarafından hazırlanmış olması ayrıca yatırımcıların fosil kaynaklardan ziyade yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmasının önünü açabilir. 


http://www.elp.com/articles/2017/03/utilities-adding-low-cost-wind-power-leaving-inefficient-coal-plants-at-risk.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 2 yıl en beğenilen
cevap veriyorum, asla sonu olamaz. cunku olay sadece maliyet degil, sureklilik ve devamlilikda cok onemli faktorler. gunes ve ruzgar enerjisinin en buyuk sorunu gunun her saatinde, mevsimin her dongusunde ayni stabil gucu vermemeleri. bazen ihtiyacindan cok daha fazlasini uretebilir, nitekim kendi ihtiyacinin uzerinde ruzgar enerjisini bazi gunler uretebilen ulkeler var ama bazende sifir guc verir. elektrik endustriyel olcekde depolanamadigindan her zaman bir ana guc kaynagi komur, dogalgaz yada nukleer enerji hazirda bulunmak zorundadir. keza gelismis bir ekonomide bugun hava kapali, ruzgar esmiyor diye fabrikalari kapatip insanlari evlerine dagitamazsiniz.
cevap veriyorum, asla sonu olamaz. cunku olay sadece maliyet degil, sureklilik ve devamlilikda cok onemli faktorler. gunes ve ruzgar enerjisinin en buyuk sorunu...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Resat Erarslan 2 yıl
Haberde bahsedilen rakamlar işletme maliyeti kurulum maliyeti ve verimlilik ile ilgili bilgi verilmemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
işletmesi daha ucuz olabilir ve yeni kömür santrali yerine rüzgar santraline yönelmek daha mantıklı olabilir ama maalesef eldeki kömür santrallerini kenara atıp onları rüzgar santralleriyle değiştirmek hala devletler için oldukça maliyetli bir iş. keşke devletler geleceğimizin kısa vadeli çıkarlarımızdan çok daha kıymetli olduğunu kavrayarak hareket edebilse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Genele vurunca zor görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 2 yıl
trump bunu beğenmedi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edirneli86 2 yıl
Tekirdağ Çerkezköy e kömürlü enerji santrali kuruluyor.

Bu haber bizim için olamaz zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 2 yıl
Kafayı kömürle elektrik üretmeye takmış, ülkenin her tarafına kömür mezarları açan enerji bakanımız da okusa bari...
Hayır memlekette insan hayatının kıymeti de yok, sonra yüzlerce madencimiz bir gecede ölünce "Bu işin fıtratında bu var" diye çıkıyorlar pişkin pişkin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Resat Erarslan 2 yıl tahir40
tahir40

Kafayı kömürle elektrik üretmeye takmış, ülkenin her tarafına kömür mezarları açan enerji bakanımız da okusa bari...
Hayır memlekette insan hayatının kıymeti de yok, sonra yüzlerce madencimiz bir gecede ölünce "Bu işin fıtratında bu var" diye çıkıyorlar pişkin pişkin.

Haberde fark ettiyseniz sadece işletme maliyetinden bahsedilmiş kurulum maliyeti ve üretim değerleri hakkında bir bilgi yok. Özellikle bizim gibi yenilebilir enerjinin teknolojilerini ithal eden ülkeler için hala fosil yakıtlar özelliklede kömür gibi yerli kaynakları kullanmak daha verimli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 2 yıl
olsun zati hava iyice kirlendi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 2 yıl en beğenilen
cevap veriyorum, asla sonu olamaz. cunku olay sadece maliyet degil, sureklilik ve devamlilikda cok onemli faktorler. gunes ve ruzgar enerjisinin en buyuk sorunu gunun her saatinde, mevsimin her dongusunde ayni stabil gucu vermemeleri. bazen ihtiyacindan cok daha fazlasini uretebilir, nitekim kendi ihtiyacinin uzerinde ruzgar enerjisini bazi gunler uretebilen ulkeler var ama bazende sifir guc verir. elektrik endustriyel olcekde depolanamadigindan her zaman bir ana guc kaynagi komur, dogalgaz yada nukleer enerji hazirda bulunmak zorundadir. keza gelismis bir ekonomide bugun hava kapali, ruzgar esmiyor diye fabrikalari kapatip insanlari evlerine dagitamazsiniz.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H.E.B Sup 2 yıl
Gelişmiş ülkeler baktı ki atmosfere fosil yakıtlarla verdikleri zarar döndü daha maliyetli kendilerini vurmaya başladı.
Kömür gibi nispeten ucuz yolla elde edilen enerjiden, doğalgazdan ve nükleerden uzun dönemli vazgeçme başladı.
Arabalarda ilerki dönemde önce hibrite sonra tamamen pile döncek gibi duruyor.
Haliyle atmosfere salınım çok azalcağından dolayı doğanın hışmıda azalcak , doğanın yağmış olduğu hasarda azalcak, sağlık problemleride azalcak doğa kendini tamirata başlayacak yani her durumda win-win bir durum oluşacak.
Ülke olarak acilen büyük yenilenebilir projeleri hayata geçirmemiz lazım.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Resat Erarslan 2 yıl H.E.B Sup
H.E.B Sup

Gelişmiş ülkeler baktı ki atmosfere fosil yakıtlarla verdikleri zarar döndü daha maliyetli kendilerini vurmaya başladı.

Kömür gibi nispeten ucuz yolla elde edilen enerjiden, doğalgazdan ve nükleerden uzun dönemli vazgeçme başladı.

Arabalarda ilerki dönemde önce hibrite sonra tamamen pile döncek gibi duruyor.

Haliyle atmosfere salınım çok azalcağından dolayı doğanın hışmıda azalcak , doğanın yağmış olduğu hasarda azalcak, sağlık problemleride azalcak doğa kendini tamirata başlayacak yani her durumda win-win bir durum oluşacak.

Ülke olarak acilen büyük yenilenebilir projeleri hayata geçirmemiz lazım.

Maalesef öyle "win-win" denecek bir durum yok tükettikçe doğaya zarar vermeye devam edeceğiz elektrikli arabalardaki lityum iyon bataryalar üretilirken ya da kullanma ömrü bittikten sonra doğaya zarar vermiyor mu ? Yada rüzgar santralleri yapılması için değerli madenleri tüketmiyor muyuz ? Yeşil enerji ne kadar yeşil orası pek sorgulanmıyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2874 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
rüzgar tribünü, rüzgar enerjisi ve
5 etiket daha ABD kömür enerjisi Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Apple’ın zengin gerçekliği ilk olarak yeni iPhone modellerinde boy gösterecek 2 yıl Logitech’den yeni iPad için kombo kılıf 2 yıl 3 Milyon dolarlık patriot füzesi ile drone vuruldu 2 yıl Google'dan insan kadar hızlı öğrenebilen yapay zeka 2 yıl Nvidia GTX 1080 Ti’dan Dünya rekoru! 2 yıl Karşınızda Android O 2 yıl Aorus GTX1080 Xtreme Edition incelemesi "2.1GHz'e çıkabilen en iyi GTX1080'lerden" 2 yıl Yeni Volkswagen Polo kamuflajsız olarak kameralara yakalandı 2 yıl Kırmızı Beyaz iPhone Plus, iPhone SE 128GB, yeni iPad ve fazlası 2 yıl Bitki köklerinin büyümesinin izlenebilmesi için 3D sistem geliştirildi 2 yıl Adobe ve Microsoft’tan iş dünyasına yönelik ortaklık 2 yıl Twitter, profesyonel canlı yayın özelliğini tanıtıyor 2 yıl Apple’dan Clips uygulaması geliyor 2 yıl Apple, 9.7inçlik iPad’i A9 işlemci seçeneği ile güncelledi 2 yıl Apple’dan kırmızı renkli iPhone: Special Edition 2 yıl ARM, big.LITTLE teknolojisini yapay zeka çalışmalarına getiriyor 2 yıl 200TL altında 4G Telefon "Qualcomm 200 serisi ve fazlası" 2 yıl Google Maps artık aracınızı nereye park ettiğinizi hatırlayacak 2 yıl Trump’ın uçaklardaki teknoloji yasağı Türkiye’yi de kapsıyor mu? 2 yıl Samsung Bixby artık resmi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Düşük maliyetli rüzgar enerjisi kömür santrallerinin sonu olabilir Sonraki AMD’nin patent davasında yeni gelişme! 2 yıl Yeni yayınlanan güncelleme Tesla'nın otonom sürüş yeteneğini oldukça geliştiriyor 2 yıl Renault-Nissan ittifakı hafif ticari araç işini birleştiriyor 2 yıl Samsung'dan tablo gibi televizyon: The Frame 2 yıl Lily Drone'a ödeme yapanların paralarının ne zaman iade edileceği belli değil 2 yıl LG’nin 4K HDR monitörü satışa çıkıyor 2 yıl Almanya kömür madenlerini hidroelektrik tesisine çevirecek 2 yıl IBM, Türkiye’deki ilk Dijital Tasarım Stüdyosunu hayata geçirdi 2 yıl Model S, zincirleme kazadan çevik bir ivmelenme ile kurtuldu 2 yıl Sony’den giriş seviyesine Xperia L1 2 yıl Samsung Galaxy S8 benchmark rekorları kırıyor 2 yıl Hem elektrik gücü sağlayan hem de soğutma işlevi gören batarya 2 yıl Sahillerdeki plastik atıklarla mücadelede dronelar görev almaya başladı 2 yıl IBM Blockchain, kurumsal müşterilere hizmete başlıyor 2 yıl Intel Optane bellekler ilk olarak sunuculara geliyor 2 yıl Türkiye’ye dünyanın en büyük güneş santrali: YEKA – 1 hakkında her şey! 2 yıl NASA, Güneş Sistemi’ni araştırmak için 4 farklı ekip kurdu 2 yıl AMD Radeon RX 500 serisi detaylanıyor 2 yıl Dolby, insanların filmlere verdiği tepkiyi ölçmeye çalışıyor 2 yıl Lucid Air, 52.500 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim