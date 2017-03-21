Düşük maliyetli rüzgar enerjisi kömür santrallerinin sonu olabilir

Kısaca Moody’s olarak adlandırılan uluslararası finans araştırması yapan kredi derecelendirme kurumu Moody's Investors Service’in raporuna göre ABD’nin; Kolorado, Kansas, Montana, Nebraska, Yeni Meksika, Kuzey Dakota, Oklahoma, Güney Dakota, Teksas ve Wyoming eyaletlerini kapsayan bölgedeki kömür santralleri yerlerine kurulması düşünülen rüzgar santrallerine göre çok daha maliyetli. Bu eyaletlerde orta vadeli bir rüzgar santralinin işletilmesi için yapılan anlaşmalarda MWh başına 20$’lık bir ücret ödeneceği tahmin edilirken mevcut kömür santralleri için MWh başına 30$’ın üstünde ödeme yapılıyor.
Hem Halk Hem de Şirketler İçin Kazançlı
Bununla birlikte raporda Wyoming eyaletindeki 56 GWh kapasiteli kömür santralinin işletme masrafları eyalete yerleştirilecek rüzgar santrallerine ait tüm masrafların üstünde olduğuna dikkat çekildi. Tabi bu durum yalnızca daha ucuz ve temiz enerjiye ulaşan halk için olumlu değil aynı zamanda henüz çok ciddi yatırımların bulunmadığı bu alanda kendisi ispatlamak ve geleceğin enerji alanında müşteri portföyünü genişletmek isteyen şirketler için de oldukça kazançlı bir durum söz konusu.
Moody’s raporu her ne kadar ABD özelinde hazırlamış olsa da aslında bu rapor yenilenebilir enerjiye geçmenin her zaman bir ekonomik yük olmadığını ispatlar nitelikte. Raporun böylesine önemli bir finans kurumu tarafından hazırlanmış olması ayrıca yatırımcıların fosil kaynaklardan ziyade yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmasının önünü açabilir.
http://www.elp.com/articles/2017/03/utilities-adding-low-cost-wind-power-leaving-inefficient-coal-plants-at-risk.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu haber bizim için olamaz zaten.
Hayır memlekette insan hayatının kıymeti de yok, sonra yüzlerce madencimiz bir gecede ölünce "Bu işin fıtratında bu var" diye çıkıyorlar pişkin pişkin.
Haberde fark ettiyseniz sadece işletme maliyetinden bahsedilmiş kurulum maliyeti ve üretim değerleri hakkında bir bilgi yok. Özellikle bizim gibi yenilebilir enerjinin teknolojilerini ithal eden ülkeler için hala fosil yakıtlar özelliklede kömür gibi yerli kaynakları kullanmak daha verimli.
Kömür gibi nispeten ucuz yolla elde edilen enerjiden, doğalgazdan ve nükleerden uzun dönemli vazgeçme başladı.
Arabalarda ilerki dönemde önce hibrite sonra tamamen pile döncek gibi duruyor.
Haliyle atmosfere salınım çok azalcağından dolayı doğanın hışmıda azalcak , doğanın yağmış olduğu hasarda azalcak, sağlık problemleride azalcak doğa kendini tamirata başlayacak yani her durumda win-win bir durum oluşacak.
Ülke olarak acilen büyük yenilenebilir projeleri hayata geçirmemiz lazım.
Maalesef öyle "win-win" denecek bir durum yok tükettikçe doğaya zarar vermeye devam edeceğiz elektrikli arabalardaki lityum iyon bataryalar üretilirken ya da kullanma ömrü bittikten sonra doğaya zarar vermiyor mu ? Yada rüzgar santralleri yapılması için değerli madenleri tüketmiyor muyuz ? Yeşil enerji ne kadar yeşil orası pek sorgulanmıyor ?
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2874 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
rüzgar tribünü, rüzgar enerjisi ve