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BlacBerry Messenger'ın odak noktasında akıllı telefonlar olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BlacBerry Messenger'ın odak noktasında akıllı telefonlar olacak
BlackBerry'nin kendi cihazları arasındaki mesajlaşma platformu BlackBerry Messenger, yaz aylarında Android ve iOS kullanıcıları ile buluşacak. Ancak, Android tablet ve iPad kullanıcılarının BBM'i kullanmaları için biraz daha beklemesi gerekecek gibi görünüyor.

BlackBerry'nin yazılım portföyünden sorumlu yönetici Vivek Bhardwaj'ın belirttiğine göre, BBM'nin odak noktası öncelikli olarak akıllı telefonlar olacak. Yöneticinin de değindiği üzere, insanların servisi genellikle hareket halindeyken kullandığı bilgisine de bakacak olursak, BBM'nin odak noktasında akıllı telefonların yer alması oldukça mantıklı görünüyor.

Yakın bir zamanda tabletler için özelleştirilmiş bir BBM uygulaması göremeyecek olsak da Bhardwaj'ın belirttiğine göre şirket, masaüstü ve Smart TV alanlarında yeni açılımlar yapabilir. 

http://www.trustedreviews.com/news/ios-bbm-app-will-not-support-ipad-at-launch Yorum Yaz
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