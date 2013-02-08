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BlackBerry 10 için geliştirilen Skype, Android tabanlı olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BlackBerry 10 için geliştirilen Skype, Android tabanlı olacak
Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta New York'ta düzenlenen bir etkinlikte tanıtımı gerçekleştirilen BlackBerry 10'un çıkış listesinde Micrsoft'un popüler iletişim hizmeti Skype'ın da mobil uygulaması yer alıyordu. Skype'ın gelişim aşamasından gelen son haberlere göre, servisin Android uygulamasının BlackBerry 10 üzerinde mükemmel bir şekilde çalışması için gerekli adımlar BlackBerry ile yapılan işbirliği kapsamında atılıyor.

Android uygulamalarının her ne kadar BlackBerry 10 üzerinde çalışacağı söylense de işletim sisteminin Android uygulamalarını çalıştırmak için sahip olduğu katmanın Android 2.3 Gingerbread olduğunu da belirtelim. Bu katman Ice Cream Sandwich ile gelen yazı tipi ve butonlar gibi çeşitli tasarım unsurlarını desteklemezken, bu yönüyle Android uygulamalarının eski tasarımlarına mahkum kalıyor. Ancak, BlackBerry 10'daki Android 2.3 katmanı yapılacak güncellemeler ile Jelly Bean ile uyumlu hale getirilerek, söz konusu sorunun aşılması bekleniyor. Katmanı Jelly Bean ile uyumlu hale getirecek olan güncellemenin çıkış tarihi konusunda net bir bilgi bulunmadığını da hatırlatalım.

BlackBerry 10 için geliştirilen ve aralarında Skype'ın da yer aldığı Android tabanlı uygulamalar, katmana Jelly Bean desteği gelene kadar eski bir tasarımla sunulacak olsa da, kullanıcıların işini rahatlıkla göreceğini söyleyebiliriz. 

https://support.skype.com/en/faq/FA10251/is-skype-available-for-blackberry-devices?frompage=search&q=blackberry&fromSearchFirstPage=false Yorum Yaz
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balcis 6 yıl
ölme eşeğim ölme, android oldu 4.2, bu adam gingerbread'e göre portlayacak da skype gibi büyük ve yaygın bir uygulamaya sahip olacak. saçmalık bence. he neymiş 4'e uyarlanıp 4 desteği alacakmış o zamana kadar uygulamalar eski görünecekmiş. git jelly bean çalıştıran orta karar bir android ald aaha iyi böyle yamalı işe katlanacağına.
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cengizhan1903 6 yıl
Cogu uygulama android tabanli nerdeyse
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Adam Lallana 6 yıl
Bence çok sağlam geliyor
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sertacaygun 6 yıl
Mr.Legend
Adam gibi bir altyapı kurmayinca böyle şebek gibi hareketler yapar rim. Garip bir durum. Bu arada BB10 kerneli linux mu arkadaşlar?

Değil hocam. Android uygualamaları için ayrıca bir sanal makina var üzerinde. Anroid komple sanal makina mı yoksa sadece bazı uygulamalarda mı sanal makina üzerine kurulu bilmiyorum. Ama dediğim gibi ayrıca bir sanal makina var üzerinde.
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Avienova 6 yıl sertacaygun
sertacaygun

Mr.Legend

Adam gibi bir altyapı kurmayinca böyle şebek gibi hareketler yapar rim. Garip bir durum. Bu arada BB10 kerneli linux mu arkadaşlar?


Değil hocam. Android uygualamaları için ayrıca bir sanal makina var üzerinde. Anroid komple sanal makina mı yoksa sadece bazı uygulamalarda mı sanal makina üzerine kurulu bilmiyorum. Ama dediğim gibi ayrıca bir sanal makina var üzerinde.

Benim bildiğim Android tamamıyla sanal, örneğin bir işlem yaparken önce sanal makinaya işlem gönderiliyor ordan donanıma.
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Mr.Legend 6 yıl
Adam gibi bir altyapı kurmayinca böyle şebek gibi hareketler yapar rim. Garip bir durum. Bu arada BB10 kerneli linux mu arkadaşlar?
1 Yanıt Yanıtla +2
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BarGoS 6 yıl Mr.Legend
Mr.Legend

Adam gibi bir altyapı kurmayinca böyle şebek gibi hareketler yapar rim. Garip bir durum. Bu arada BB10 kerneli linux mu arkadaşlar?


En azından yapıyor , android portlamasıda olsa native de olsa bişekilde ihtiyacımızı gidermek için çabalıyor.Sırf bu yüzden bu sefer blackberry gerçekten tutunacak piyasaya.Çünkü çok zor durumlardan çıktılar ve çok elşeştiri aldılar ve bunu olumlu yöne çeviriyorlar bir şekilde.

Bu arada kernel linux değil. Dünyada bilinen en sağlam kernel olan QNX
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