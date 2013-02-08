BlackBerry 10 için geliştirilen Skype, Android tabanlı olacak

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta New York'ta düzenlenen bir etkinlikte tanıtımı gerçekleştirilen BlackBerry 10'un çıkış listesinde Micrsoft'un popüler iletişim hizmeti Skype'ın da mobil uygulaması yer alıyordu. Skype'ın gelişim aşamasından gelen son haberlere göre, servisin Android uygulamasının BlackBerry 10 üzerinde mükemmel bir şekilde çalışması için gerekli adımlar BlackBerry ile yapılan işbirliği kapsamında atılıyor.





Android uygulamalarının her ne kadar BlackBerry 10 üzerinde çalışacağı söylense de işletim sisteminin Android uygulamalarını çalıştırmak için sahip olduğu katmanın Android 2.3 Gingerbread olduğunu da belirtelim. Bu katman Ice Cream Sandwich ile gelen yazı tipi ve butonlar gibi çeşitli tasarım unsurlarını desteklemezken, bu yönüyle Android uygulamalarının eski tasarımlarına mahkum kalıyor. Ancak, BlackBerry 10'daki Android 2.3 katmanı yapılacak güncellemeler ile Jelly Bean ile uyumlu hale getirilerek, söz konusu sorunun aşılması bekleniyor. Katmanı Jelly Bean ile uyumlu hale getirecek olan güncellemenin çıkış tarihi konusunda net bir bilgi bulunmadığını da hatırlatalım.





BlackBerry 10 için geliştirilen ve aralarında Skype'ın da yer aldığı Android tabanlı uygulamalar, katmana Jelly Bean desteği gelene kadar eski bir tasarımla sunulacak olsa da, kullanıcıların işini rahatlıkla göreceğini söyleyebiliriz.

https://support.skype.com/en/faq/FA10251/is-skype-available-for-blackberry-devices?frompage=search&q=blackberry&fromSearchFirstPage=false