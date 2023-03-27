Instagram müzik ekleme nasıl yapılır? (Hikayeye, gönderiye ve profile)

Günümüzde birçok insan hayatını Instagram'da paylaşıyor. Herkes, gönderileri binlerce beğeni ve yorum alan bir sosyal medya fenomeni değil. İnfluencer olmayabilirsiniz ancak daha fazla görüntüleme (izlenme), beğeni, yorum ve hatta takipçi kazanmak için gönderilerinizin kalitesini iyileştirmeniz mümkün. Takipçilerinize görsel ve işitsel bir şölen yaşatmak için temaya uygun akılda kalıcı şarkılar ekleyerek Instagram gönderilerinizin öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Peki, Instagram müzik ekleme nasıl yapılır?Bu rehber yazıda Instagram hikaye, post (gönderi), reels videosu ve profile müzik ekleme yolunu gösterdik.

İnstagram hikayeye müzik ekleme 🎶 Tam Boyutta Gör Instagram’da müzikli story nasıl yapılır?Instagram story müzik ekleme, uygulamanın içinden kolayca yapılabiliyor. İşte adım adım Instagram hikayede müzik ekleme 🔽 Instagram’ı açın ve + işaretine, ardından hikayeye dokunun. Videonuzu çekin. Üçüncü gülen emojiye dokunun. Müzik araması yapın. Listeden hikayeye eklemek istediğiniz müziği seçin. Şarkı sözlerinin nasıl görüneceğini seçin. Bitti butonuna dokunarak paylaşın. Spotify, Apple Müzik gibi müzik dinleme uygulamalarında dinlediğiniz şarkıları da Instagram hikayenize ekleyebilirsiniz. Instagram hikayede müzik paylaşmak için öncelikle Apple Music veya Spotify uygulamasını açın. Instagram story olarak paylaşmak istediğiniz şarkıyı bulun ve ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunun. Hikayenizde müzik paylaşırken konum ekleyebilir, birinden bahsedebilirsiniz.

Instagram gönderiye müzik ekleme 🎵 Tam Boyutta Gör Instagram gönderisine müzik eklenir mi?Evet; Instagram’dabirfotoğraf paylaşırken dilerseniz müzik de ekleyebilirsiniz. İster Android telefon kullanıyor olun, ister iPhone kullanıcısı olun, gönderiye müzik ekleme çok basittir.Instagram gönderilerine (postuna) müzik nasıl eklenir? adım adım görelim 🔽 Instagram’ı açın ve + simgesine dokunun. Gönderi’ye dokunun. Bir fotoğraf çekin veya galeriden ekleyin. İlerleyin. Müzik ekle yazısına dokunun ve listeden bir şarkı seçin. Kaydırıcıyı kullanarak müzik süresini ayarlayın. Bitti ve ardından Paylaş’a dokunun.

Instagram profile şarkı ekleme 🎧 Tam Boyutta Gör Instagram biyografiye müzik ekleme özelliğe bazı kullanıcılar için aktifken, bazı kullanıcılarda görünmüyor. Instagram uygulaması sıklıkla güncellendiğinden bu seçeneği göremeyebilirsiniz. “Instagram profil müzik ekleme kaldırıldı mı?” sorusuna kısmen diyebiliriz. Merak edenler için, Instagram profiline müzik ekleme nasıl yapılır? adım adım görelim 🔽 Instagram uygulamasını açın. Profil simgesine dokunun. Düzenle’ye dokunun. Profil düzenleme ekranında Müzik’e dokunun. Profil şarkısı ekranında profiliniz için bir şarkı seçin.

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Instagram videoya müzik ekleme 📲 Tam Boyutta Gör Instagram reels, farklı ses veya müziklerle kısa videolar paylaşmanıza olanak tanıyan kullanışlı bir özellik. Ses özelliği oldukça popüler ve trend videolarda kullanıldığından reels videolar genelde viral oluyor. Bir reels videosuna müzik ekleyerek daha fazla izleyici çekebilir, takipçi sayınızı artırabilirsiniz. Instagram reels müzik ekleme nasıl yapılır? görelim 🔽 Instagram uygulamasını açıp + simgesine dokunun. Açılır pencerede Reels yazısına dokunun. Video çekmeye başlayın veya galeriden videoyu ekleyin. Ses simgesine dokunun ve bir şarkı seçin. Reels videosuna müzik eklemek için tekrar İleri’ye dokunun. Şarkının dilediğiniz bölümünü alın. Bitti’ye dokunun.

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Instagram müzik ekleme yok sorunu çözümü ✅ Tam Boyutta Gör “Instagram’da müzik ekleyemiyorum” özellikle de Instagram hikayede müzik eklerken karşılaşılan bir durum. Instagram müzikler çıkmıyor ise sorunu gidermek için şunları deneyin 🔽 1️⃣ Müzik etiketinin olup olmadığını kontrol edin Müzik çıkartmasının mevcut olup olmadığını ve hesabınız için çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Artı simgesine dokunun ve ardından açılır menüde hikayeye dokunun. Hikayenize eklemek için bir fotoğraf veya video seçin. Artık müzik simgesine dokunabilir veya etiketlere dokunup ardından müzik etiketini seçebilirsiniz. Her iki durumda da müzik listesinin çıkması gerekir. Uzun şarkı listesini göremiyorsanız sonraki adıma geçin. 2️⃣ Instagram uygulamasının güncel olduğundan emin olun Instagram uygulamasını bir süredir güncellemediyseniz, yüklü sürüm henüz müziği desteklemiyor olabilir veya Instagram müzik ekleme özelliğinin düzgün çalışmasını engelleyen bir hata olabilir. Android Google Play Store veya iOS App Store’da Instagram uygulamasına dokunarak son sürümün yüklü olup olmadığını doğrulayabilirsiniz. 3️⃣ Kişisel hesabınıza geri dönün Instagram profesyonel hesaba geçişte müziğe erişim sorunu ortaya çıkabiliyor. Profesyonel hesapta giriş yaptıysanız kişisel hesabınıza geri dönerek müziğin eklenip eklenmediğini görebilirsiniz. Bu arada profesyonel hesabınıza erişimi kaybetme konusunda endişelenmeyin; istediğiniz sıklıkta geçiş yapabilirsiniz. Ayarlar - Hesap altında Kişisel Hesaba Geç’e dokunarak herkese açık veya gizli normal hesabınıza dönebilirsiniz. 4️⃣ Instagram’dan çıkış yapın Instagram müzik ekleme hâlâ görünmüyorsa, hesabınızdan çıkış yapıp tekrar giriş yapın. Hesabınıza tekrar girdiğinizde müzik özelliği gelmiş olabilir. Instagram hesabınızdan çıkmak için, Ayarlar menüsünde en altta Çıkış Yap butonuna dokunun. 5️⃣ Instagram’ı yeniden yükleyin Hesabınızdan çıkış yapıp tekrar girdiğinizde sorun devam ediyorsa, Instagram uygulaması düzgün yüklenmemiş veya önbelleği bozulmuş olabilir. Her iki durumda da en basit çözüm, uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemek. Her zamanki hesap kimlik bilgilerinizle tekrar giriş yapmanız gerekir ancak Instagram hesabınızdaki hiçbir şey kaybolmaz. 6️⃣ Instagram destek ekibine ulaşın Hâlâ Instagram müzik özelliğini kullanamıyorsanız, Instagram müşteri desteğine ulaşmanın zamanı gelmiş olabilir. Instagram müşteri hizmetleri telefon numarası, destek makaleleri, SSS’ler ve sorunları bildirebildiğiniz güçlü bir yardım merkezi var.

Instagram’ın en popüler özelliklerinden biri, müziği doğrudan Instagram hikayelere ekleme seçeneği. Instagram müzik kitaplığından uzun bir şarkı seçimi yapabilir veya Spotify gibi diğer müzik uygulamalarından sevdiğiniz şarkıları ekleyebilirsiniz. Peki, Instagram hikayeye, gönderiye (fotoğrafa) veya profile nasıl müzik eklenir? Bu rehber yazıda, Instagram şarkı ekleme yollarını anlattık.

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