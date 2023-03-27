Instagram müzik ekleme nasıl yapılır? (Hikayeye, gönderiye ve profile)

- İnstagram hikayeye müzik ekleme 🎶
- Instagram gönderiye müzik ekleme 🎵
- Instagram profile şarkı ekleme 🎧
- Instagram videoya müzik ekleme 📲
- Instagram müzik ekleme yok sorunu çözümü ✅
- 1️⃣ Müzik etiketinin olup olmadığını kontrol edin
- 2️⃣ Instagram uygulamasının güncel olduğundan emin olun
- 3️⃣ Kişisel hesabınıza geri dönün
- 4️⃣ Instagram’dan çıkış yapın
- 5️⃣ Instagram’ı yeniden yükleyin
- 6️⃣ Instagram destek ekibine ulaşın
- Yorumlar
Günümüzde birçok insan hayatını Instagram'da paylaşıyor. Herkes, gönderileri binlerce beğeni ve yorum alan bir sosyal medya fenomeni değil. İnfluencer olmayabilirsiniz ancak daha fazla görüntüleme (izlenme), beğeni, yorum ve hatta takipçi kazanmak için gönderilerinizin kalitesini iyileştirmeniz mümkün. Takipçilerinize görsel ve işitsel bir şölen yaşatmak için temaya uygun akılda kalıcı şarkılar ekleyerek Instagram gönderilerinizin öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Peki, Instagram müzik ekleme nasıl yapılır?Bu rehber yazıda Instagram hikaye, post (gönderi), reels videosu ve profile müzik ekleme yolunu gösterdik.
İnstagram hikayeye müzik ekleme 🎶
- Instagram’ı açın ve + işaretine, ardından hikayeye dokunun.
- Videonuzu çekin.
- Üçüncü gülen emojiye dokunun.
- Müzik araması yapın.
- Listeden hikayeye eklemek istediğiniz müziği seçin.
- Şarkı sözlerinin nasıl görüneceğini seçin.
- Bitti butonuna dokunarak paylaşın.
Spotify, Apple Müzik gibi müzik dinleme uygulamalarında dinlediğiniz şarkıları da Instagram hikayenize ekleyebilirsiniz. Instagram hikayede müzik paylaşmak için öncelikle Apple Music veya Spotify uygulamasını açın. Instagram story olarak paylaşmak istediğiniz şarkıyı bulun ve ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunun. Hikayenizde müzik paylaşırken konum ekleyebilir, birinden bahsedebilirsiniz.
Instagram gönderiye müzik ekleme 🎵
- Instagram’ı açın ve + simgesine dokunun.
- Gönderi’ye dokunun.
- Bir fotoğraf çekin veya galeriden ekleyin.
- İlerleyin.
- Müzik ekle yazısına dokunun ve listeden bir şarkı seçin.
- Kaydırıcıyı kullanarak müzik süresini ayarlayın.
- Bitti ve ardından Paylaş’a dokunun.
Instagram profile şarkı ekleme 🎧
- Instagram uygulamasını açın.
- Profil simgesine dokunun.
- Düzenle’ye dokunun.
- Profil düzenleme ekranında Müzik’e dokunun.
- Profil şarkısı ekranında profiliniz için bir şarkı seçin.
Instagram videoya müzik ekleme 📲
- Instagram uygulamasını açıp + simgesine dokunun.
- Açılır pencerede Reels yazısına dokunun.
- Video çekmeye başlayın veya galeriden videoyu ekleyin.
- Ses simgesine dokunun ve bir şarkı seçin.
- Reels videosuna müzik eklemek için tekrar İleri’ye dokunun.
- Şarkının dilediğiniz bölümünü alın.
- Bitti’ye dokunun.
Instagram müzik ekleme yok sorunu çözümü ✅
1️⃣ Müzik etiketinin olup olmadığını kontrol edin
Müzik çıkartmasının mevcut olup olmadığını ve hesabınız için çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Artı simgesine dokunun ve ardından açılır menüde hikayeye dokunun. Hikayenize eklemek için bir fotoğraf veya video seçin. Artık müzik simgesine dokunabilir veya etiketlere dokunup ardından müzik etiketini seçebilirsiniz. Her iki durumda da müzik listesinin çıkması gerekir. Uzun şarkı listesini göremiyorsanız sonraki adıma geçin.
2️⃣ Instagram uygulamasının güncel olduğundan emin olun
Instagram uygulamasını bir süredir güncellemediyseniz, yüklü sürüm henüz müziği desteklemiyor olabilir veya Instagram müzik ekleme özelliğinin düzgün çalışmasını engelleyen bir hata olabilir. Android Google Play Store veya iOS App Store’da Instagram uygulamasına dokunarak son sürümün yüklü olup olmadığını doğrulayabilirsiniz.
3️⃣ Kişisel hesabınıza geri dönün
Instagram profesyonel hesaba geçişte müziğe erişim sorunu ortaya çıkabiliyor. Profesyonel hesapta giriş yaptıysanız kişisel hesabınıza geri dönerek müziğin eklenip eklenmediğini görebilirsiniz. Bu arada profesyonel hesabınıza erişimi kaybetme konusunda endişelenmeyin; istediğiniz sıklıkta geçiş yapabilirsiniz. Ayarlar - Hesap altında Kişisel Hesaba Geç’e dokunarak herkese açık veya gizli normal hesabınıza dönebilirsiniz.
4️⃣ Instagram’dan çıkış yapın
Instagram müzik ekleme hâlâ görünmüyorsa, hesabınızdan çıkış yapıp tekrar giriş yapın. Hesabınıza tekrar girdiğinizde müzik özelliği gelmiş olabilir. Instagram hesabınızdan çıkmak için, Ayarlar menüsünde en altta Çıkış Yap butonuna dokunun.
5️⃣ Instagram’ı yeniden yükleyin
Hesabınızdan çıkış yapıp tekrar girdiğinizde sorun devam ediyorsa, Instagram uygulaması düzgün yüklenmemiş veya önbelleği bozulmuş olabilir. Her iki durumda da en basit çözüm, uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemek. Her zamanki hesap kimlik bilgilerinizle tekrar giriş yapmanız gerekir ancak Instagram hesabınızdaki hiçbir şey kaybolmaz.
6️⃣ Instagram destek ekibine ulaşın
Hâlâ Instagram müzik özelliğini kullanamıyorsanız, Instagram müşteri desteğine ulaşmanın zamanı gelmiş olabilir. Instagram müşteri hizmetleri telefon numarası, destek makaleleri, SSS’ler ve sorunları bildirebildiğiniz güçlü bir yardım merkezi var.
Instagram’ın en popüler özelliklerinden biri, müziği doğrudan Instagram hikayelere ekleme seçeneği. Instagram müzik kitaplığından uzun bir şarkı seçimi yapabilir veya Spotify gibi diğer müzik uygulamalarından sevdiğiniz şarkıları ekleyebilirsiniz. Peki, Instagram hikayeye, gönderiye (fotoğrafa) veya profile nasıl müzik eklenir? Bu rehber yazıda, Instagram şarkı ekleme yollarını anlattık.Kaynakça https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-music-for-instagram-stories https://help.instagram.com/570998714799168 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)