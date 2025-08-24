Twitch, izlenme botlarını engelledi: Popüler yayıncılar düşüşe geçti

Tam Boyutta Gör Asmongold, XQC ve Mizkif gibi Twitch’in önde gelen yayıncıların izlenme sayıları aniden düştü. Takipçileri şoke eden bu durum, Twitch’in yayıncıların kullandığı birçok izlenme botu hizmetini engellemesiyle yaşandı.

Twitch CEO'su Dan Clancy, Temmuz ayı sonunda platformun izlenme botlarıyla mücadele etmek için adımlar attığını duyurmuştu. Bu botlar, videoları gözetimsiz bir tarayıcıda oynatan veya sahte hesaplarla gerçek izleyicileri taklit eden komut dosyaları olabiliyor.

Yasaklanma riskine rağmen Twitch, YouTube ve Kick'teki yayıncılar, istatistiklerini artırmak için izlenme botlarını kullanıyor. Bir Twitch yayıncısı izlenme sıralamasında ne kadar yüksekse, yeni izleyicilerin kanalı bulması da o kadar kolay oluyor. Ayrıca, şirketler yayıncıları popüler gördüğünden daha kazançlı sponsorluklar teklif edebiliyor.

Twitch yayıncılarının izlenme sayıları düştü

İzlenme botları Twitch Hizmet Şartları'na aykırı olsa da somut bir kanıt olmadan, kötüye kullananlar genellikle görmezden geliniyor. Kullanıcılardan ve hatta bazı yayıncılardan gelen eleştiriler, Twitch'in harekete geçmesini sağlamış olabilir. CEO'ya göre, site bot kullanımını daha iyi tespit edip ortadan kaldırmak için kaynak kodunu değiştirdi. Twitch'in çabaları, izlenme sayılarında çarpıcı düşüşlere yol açtı. Asmongold'un alternatif hesabı zackrawrr, XQC ve Mizkif de dahil olmak üzere en iyi Twitch yayıncılarının tümü daha düşük izlenme sayıları görmeye başladı.

Bazı takipçiler, son günlerde popüler isimlerin yayınlarını iptal ettiğini veya yayın yapmaktan kaçındığını belirtti. Twitch, platformun yaptığı değişiklikleri dengelemeye çalışan izlenme botu hizmetleriyle sürekli mücadele içinde. Twitch'in sorunu çözüp çözmediğini veya izleyici sayılarının toparlanıp toparlanmayacağını zaman gösterecek.

