Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitch, izlenme botlarını engelledi: Popüler yayıncılar düşüşe geçti

    Popüler Twitch yayıncılarının izlenme botu sayesinde yüksek görüntülenme sayılarına ulaştığı resmen ortaya çıktı. Twitch, botları engelleyince yayıncıların izlenmeleri aniden düştü.

    twitch izlenme botları engelledi yayıncı görüntülenme sayıları düştü Tam Boyutta Gör
    Asmongold, XQC ve Mizkif gibi Twitch’in önde gelen yayıncıların izlenme sayıları aniden düştü. Takipçileri şoke eden bu durum, Twitch’in yayıncıların kullandığı birçok izlenme botu hizmetini engellemesiyle yaşandı.

    Twitch CEO'su Dan Clancy, Temmuz ayı sonunda platformun izlenme botlarıyla mücadele etmek için adımlar attığını duyurmuştu. Bu botlar, videoları gözetimsiz bir tarayıcıda oynatan veya sahte hesaplarla gerçek izleyicileri taklit eden komut dosyaları olabiliyor.

    Yasaklanma riskine rağmen Twitch, YouTube ve Kick'teki yayıncılar, istatistiklerini artırmak için izlenme botlarını kullanıyor. Bir Twitch yayıncısı izlenme sıralamasında ne kadar yüksekse, yeni izleyicilerin kanalı bulması da o kadar kolay oluyor. Ayrıca, şirketler yayıncıları popüler gördüğünden daha kazançlı sponsorluklar teklif edebiliyor.

    Twitch yayıncılarının izlenme sayıları düştü

    İzlenme botları Twitch Hizmet Şartları'na aykırı olsa da somut bir kanıt olmadan, kötüye kullananlar genellikle görmezden geliniyor. Kullanıcılardan ve hatta bazı yayıncılardan gelen eleştiriler, Twitch'in harekete geçmesini sağlamış olabilir. CEO'ya göre, site bot kullanımını daha iyi tespit edip ortadan kaldırmak için kaynak kodunu değiştirdi. Twitch'in çabaları, izlenme sayılarında çarpıcı düşüşlere yol açtı. Asmongold'un alternatif hesabı zackrawrr, XQC ve Mizkif de dahil olmak üzere en iyi Twitch yayıncılarının tümü daha düşük izlenme sayıları görmeye başladı.

    Bazı takipçiler, son günlerde popüler isimlerin yayınlarını iptal ettiğini veya yayın yapmaktan kaçındığını belirtti. Twitch, platformun yaptığı değişiklikleri dengelemeye çalışan izlenme botu hizmetleriyle sürekli mücadele içinde. Twitch'in sorunu çözüp çözmediğini veya izleyici sayılarının toparlanıp toparlanmayacağını zaman gösterecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bijon şifresi kayboldu egrya nedir 1 haftadır büyük tuvaletim gelmiyor. sert sakız istanbul antalya arası gezilecek yerler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum