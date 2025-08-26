Spotify, DM özelliğini duyurdu: 16 yaş ve üzeri kullanabilecek

Spotify direkt mesaj özelliği
Spotify mesajlar özelliği, daha önce Jams, Blends veya Ortak Çalma Listeleri gibi Spotify özellikleri aracılığıyla etkileşimde bulunmuş kullanıcılar veya Aile ya da Duo planını paylaşan kullanıcılar arasındaki birebir görüşmelerle sınırlı. Paylaşılan tüm içerikler, profil resminiz aracılığıyla erişebileceğiniz Mesajlar gelen kutusunda saklanıyor.
Kullanıcılar, diğer sosyal ağ platformlarında olduğu gibi mesaj isteklerini kabul etmeyi veya reddetmeyi, diğer kullanıcıları engellemeyi veya Mesajlar'dan tamamen çıkmayı seçebiliyor. Ayrıca, mesajın üzerine basılı tutarak paylaşılan içerikleri ve kısa mesajları veya bunları gönderen hesabı Spotify’a bildirebiliyor. Spotify, Mesajlar'ı belirli yasa dışı ve zararlı içerikler açısından proaktif olarak tarayacağını ve kullanıcılar tarafından bildirilen sohbetleri inceleyeceğini belirtiyor.
Spotify, Mesajlar üzerinden gerçekleşen görüşmelerin endüstri standardı şifreleme ile korunduğunu, platformun da mevcut içerik denetim politikalarına tabi olduğunu belirtiyor.
Spotify'da DM gönderme nasıl yapılır?
- Şu An Çalınan Görünümü'nde bir şarkı, podcast veya sesli kitap dinlerken paylaşım simgesine dokunun
- Kişiyi seçin ve gönder'e basın
- Mesaj isteğiniz kabul edildiğinde emojilerle tepki verebilir, mesaj gönderebilir ve içerikleri paylaşabilirsiniz
- Sol üst köşedeki profil fotoğrafınıza giderek Mesajlar'a erişebilirsiniz