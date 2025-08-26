Spotify, DM özelliğini duyurdu: 16 yaş ve üzeri kullanabilecek

Tam Boyutta Gör Spotify, kullanıcıların uygulamadan çıkmadan birbirleriyle müzik, podcast yayını ve sesli kitap önerileri paylaşmalarını sağlayan doğrudan mesaj özelliğini duyurdu. Spotify direkt mesaj özelliği, ücretsiz ve Premium kullanıcılar için etkinleştirildi. Peki, Spotify’da DM nasıl gönderilecek?

Spotify, 2026'da Türkiye'de ofis açacak 6 gün önce eklendi

Spotify direkt mesaj özelliği

Spotify mesajlar özelliği, daha önce Jams, Blends veya Ortak Çalma Listeleri gibi Spotify özellikleri aracılığıyla etkileşimde bulunmuş kullanıcılar veya Aile ya da Duo planını paylaşan kullanıcılar arasındaki birebir görüşmelerle sınırlı. Paylaşılan tüm içerikler, profil resminiz aracılığıyla erişebileceğiniz Mesajlar gelen kutusunda saklanıyor.

Kullanıcılar, diğer sosyal ağ platformlarında olduğu gibi mesaj isteklerini kabul etmeyi veya reddetmeyi, diğer kullanıcıları engellemeyi veya Mesajlar'dan tamamen çıkmayı seçebiliyor. Ayrıca, mesajın üzerine basılı tutarak paylaşılan içerikleri ve kısa mesajları veya bunları gönderen hesabı Spotify’a bildirebiliyor. Spotify, Mesajlar'ı belirli yasa dışı ve zararlı içerikler açısından proaktif olarak tarayacağını ve kullanıcılar tarafından bildirilen sohbetleri inceleyeceğini belirtiyor.

Spotify, Mesajlar üzerinden gerçekleşen görüşmelerin endüstri standardı şifreleme ile korunduğunu, platformun da mevcut içerik denetim politikalarına tabi olduğunu belirtiyor.

Spotify'da DM gönderme nasıl yapılır?

Tam Boyutta Gör

Şu An Çalınan Görünümü'nde bir şarkı, podcast veya sesli kitap dinlerken paylaşım simgesine dokunun Kişiyi seçin ve gönder'e basın Mesaj isteğiniz kabul edildiğinde emojilerle tepki verebilir, mesaj gönderebilir ve içerikleri paylaşabilirsiniz Sol üst köşedeki profil fotoğrafınıza giderek Mesajlar'a erişebilirsiniz

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Müzik Haberleri

Spotify, DM (direkt mesaj) özelliğini duyurdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: