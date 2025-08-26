Giriş
    Spotify, DM özelliğini duyurdu: 16 yaş ve üzeri kullanabilecek

    Spotify, kullanıcıların müzik, podcast ve sesli kitap önerilerini doğrudan uygulama içinden paylaşmalarına olanak tanıyan yeni özelliğini duyurdu. Spotify DM özelliği, 16 yaş ve üzerine açık olacak.

    spotify dm direkt mesaj özelliği nasıl kullanılır Tam Boyutta Gör
    Spotify, kullanıcıların uygulamadan çıkmadan birbirleriyle müzik, podcast yayını ve sesli kitap önerileri paylaşmalarını sağlayan doğrudan mesaj özelliğini duyurdu. Spotify direkt mesaj özelliği, ücretsiz ve Premium kullanıcılar için etkinleştirildi. Peki, Spotify’da DM nasıl gönderilecek?

    Spotify direkt mesaj özelliği

    Spotify mesajlar özelliği, daha önce Jams, Blends veya Ortak Çalma Listeleri gibi Spotify özellikleri aracılığıyla etkileşimde bulunmuş kullanıcılar veya Aile ya da Duo planını paylaşan kullanıcılar arasındaki birebir görüşmelerle sınırlı. Paylaşılan tüm içerikler, profil resminiz aracılığıyla erişebileceğiniz Mesajlar gelen kutusunda saklanıyor.

    Kullanıcılar, diğer sosyal ağ platformlarında olduğu gibi mesaj isteklerini kabul etmeyi veya reddetmeyi, diğer kullanıcıları engellemeyi veya Mesajlar'dan tamamen çıkmayı seçebiliyor. Ayrıca, mesajın üzerine basılı tutarak paylaşılan içerikleri ve kısa mesajları veya bunları gönderen hesabı Spotify’a bildirebiliyor. Spotify, Mesajlar'ı belirli yasa dışı ve zararlı içerikler açısından proaktif olarak tarayacağını ve kullanıcılar tarafından bildirilen sohbetleri inceleyeceğini belirtiyor.

    Spotify, Mesajlar üzerinden gerçekleşen görüşmelerin endüstri standardı şifreleme ile korunduğunu, platformun da mevcut içerik denetim politikalarına tabi olduğunu belirtiyor.

    Spotify'da DM gönderme nasıl yapılır?

    spotify dm mesaj gönderme adımları Tam Boyutta Gör

    1. Şu An Çalınan Görünümü'nde bir şarkı, podcast veya sesli kitap dinlerken paylaşım simgesine dokunun
    2. Kişiyi seçin ve gönder'e basın
    3. Mesaj isteğiniz kabul edildiğinde emojilerle tepki verebilir, mesaj gönderebilir ve içerikleri paylaşabilirsiniz
    4. Sol üst köşedeki profil fotoğrafınıza giderek Mesajlar'a erişebilirsiniz
    Kaynakça https://newsroom.spotify.com/2025-08-26/introducing-messages-a-new-way-to-share-what-you-love-on-spotify-with-friends-and-family/ https://www.theverge.com/news/765771/spotify-messages-dms-audio-sharing-feature
